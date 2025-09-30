Instalación de Splashtop Streamer a través de Apple Remote Desktop

¿Necesitas instalar tu Splashtop Streamer a través de Apple Remote Desktop (ARD)? He aquí cómo hacerlo.
Esto se aplica a los streamers personalizados que crees bajo tu cuenta Splashtop Remote Support .
Crea un grupo y un paquete de despliegue con tus opciones preferidas en el sitio Splashtop
, descarga el DMG, toma nota del código de instalación de este grupo.
Descárgate el script de implementación desde aquí.
Usa el ARD para copiar el guión y el paquete de despliegue a /tmp en el ordenador objetivo.
Cambia los permisos del script de despliegue para que sea ejecutable.
Modifica este comando para que coincida con tus parámetros específicos: sudo ./
deploy_splashtop_streamer.sh -i streamer.dmg -d su_código -w 0 -s 0 -v 0 en este caso
sería como en la ilustración final.
Más información sobre las opciones que se configuran y cómo se ejecuta está aquí.
Gracias al usuario de Splashtop Ben Levy por escribir estas instrucciones.