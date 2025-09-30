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Screenshot showcasing Splashtop Streamer program in action

Instalación de Splashtop Streamer a través de Apple Remote Desktop

Splashtop Team
Se lee en 1 minutos
Actualizado
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¿Necesitas instalar tu Splashtop Streamer a través de Apple Remote Desktop (ARD)? He aquí cómo hacerlo.

Esto se aplica a los streamers personalizados que crees bajo tu cuenta Splashtop Remote Support .

  1. Crea un grupo y un paquete de despliegue con tus opciones preferidas en el sitio Splashtop
    , descarga el DMG, toma nota del código de instalación de este grupo.

  2. Descárgate el script de implementación desde aquí.

  3. Usa el ARD para copiar el guión y el paquete de despliegue a /tmp en el ordenador objetivo.

  4. Cambia los permisos del script de despliegue para que sea ejecutable.

  5. Modifica este comando para que coincida con tus parámetros específicos: sudo ./
    deploy_splashtop_streamer.sh -i streamer.dmg -d su_código -w 0 -s 0 -v 0     en este caso
    sería como en la ilustración final.

  6. Más información sobre las opciones que se configuran y cómo se ejecuta está aquí.

Gracias al usuario de Splashtop Ben Levy por escribir estas instrucciones.

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