Splashtop nombrado proveedor de soluciones de trabajo híbrido del año - RemoteTech Breakthrough Awards 2023

Las soluciones de acceso asistencia informática remotas de Splashtop han ganado numerosos premios y las mejores calificaciones de usuarios de sitios de revisión de terceros. Averigua por qué y prueba Splashtop gratis.
Los premios RemoteTech Breakthrough Awards 2023 coronaron a Splashtop como la solución de software número uno para impulsar entornos de trabajo híbridos de primer nivel.
Estamos encantados de compartir con vosotros que Splashtop ha sido galardonad como Proveedor de soluciones de trabajo híbrido del año en los prestigiosos premios RemoteTech Breakthrough Awards 2023. Este prestigioso premio reconoce a las empresas, productos y servicios tecnológicos líderes a nivel mundial que permiten un trabajo remoto efectivo. Este año, la competencia fue dura con más de 1250 nominaciones de todo el mundo. Este reconocimiento ejemplifica verdaderamente nuestra búsqueda continua de ofrecer un valor superior a nuestros 30 millones de usuarios en todo el mundo.
En Splashtop, priorizamos la creación de herramientas fáciles de usar que resuelvan problemas reales con un rendimiento mejorado, facilidad de uso, seguridad TOTAL y rentabilidad. Nuestras soluciones son hasta un 50 % más baratas que las de la competencia, lo que hace que la tecnología de acceso remoto sea accesible para empresas de cualquier tamaño, desde profesionales independientes hasta pymes y grandes empresas.
La facilidad de uso es el alma de nuestras soluciones. Creemos que la tecnología que facilita las cosas debe ser intuitiva, fácil de usar y accesible universalmente. Los productos de Splashtop están diseñados con una interfaz fácil de usar que se puede instalar en cuestión de minutos, lo que fomenta la adopción y utilización por parte del usuario final, al mismo tiempo que aborda las necesidades de los profesionales del centro de soporte técnico de TI que requieren soluciones integradas y fáciles de usar. Con solo un clic, los usuarios pueden acceder a aplicaciones y recursos, realizar tareas y recibir asistencia técnica, todo sin interrumpir su flujo de trabajo.
En entornos de trabajo híbridos y remotos, el rendimiento es primordial. Las técnicas de compresión avanzadas de Splashtop optimizan el uso del ancho de banda, lo que garantiza conexiones fluidas y estables que brindan una experiencia de usuario inigualable en transmisión 4K y 60 fps. Esto permite que los trabajadores remotos se conecten a estaciones de trabajo de alta gama y operen aplicaciones con uso intensivo de CPU desde cualquier dispositivo, aprovechando al máximo las políticas BYOD (tráete tu dispositivo). Funciones como la transferencia de archivos, la impresión remota, varios monitores y más garantizan la máxima productividad, independientemente de la ubicación. Incluso los usuarios que confían en hardware y software de precisión pueden contar con Splashtop para una experiencia remota inmaculada, con opciones como modo de color 4:4:4, audio de alta fidelidad, conexión de micrófono y redirección de dispositivos USB.
En Splashtop, nuestros clientes son nuestra guía. Sus valoraciones y necesidades nos guían en la dirección correcta, permitiéndonos innovar, desarrollar y afinar nuestras ofertas continuamente. Este enfoque centrado en el cliente nos permite servir mejor a diversas industrias, satisfaciendo sus necesidades y expectativas únicas.
Recibir el premio Proveedor de soluciones de trabajo híbrido del año es una reafirmación del compromiso de Splashtop de ofrecer soluciones de asistencia y acceso remoto seguras, simples, de alto rendimiento y centradas en el cliente. Estamos increíblemente agradecidos por este reconocimiento y prometemos continuar estableciendo el referente para el espacio de tecnología de acceso remoto.
Este galardón nos sirve de motivación para seguir innovando y mejorando. Esperamos mantener nuestra tendencia y alcanzar nuevas cotas en nuestro viaje. ¡Por empoderar a aún más empresas con lo mejor en soluciones tecnológicas remotas!
Pruebe Splashtop gratis
¿Quieres experimentar nuestras galardonadas soluciones de soporte y acceso remotos? Regístrate para una prueba gratuita de Splashtop y comprueba de primera mano por qué somos el proveedor de soluciones de trabajo híbrido del año.