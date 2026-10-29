Te conectas a tu ordenador del trabajo, coges tu lápiz Wacom y empiezas a dibujar. El cursor se mueve, los clics responden y las líneas aparecen. Entonces notas que los trazos suaves se pierden y que todas las líneas aparecen con el mismo grosor.
Probablemente el problema no sea tu tablet. En la mayoría de los casos, Wacom Bridge simplemente no está activado. Wacom Bridge, desarrollado por Splashtop y Wacom, aporta sensibilidad total a la presión e inclinación a tus sesiones remotas, para que el grosor de línea y el control del pincel respondan igual que en tu equipo local.
Ahora también es más fácil mantenerlo activado. Splashtop recuerda tu última configuración de Wacom Bridge, así que una vez que lo activas, estará listo la próxima vez que te conectes.
A continuación, verás qué cambia Wacom Bridge, qué necesitas antes de empezar y cómo activarlo en solo unos clics. Aquí tienes la versión de 60 segundos:
Lo que cambia Wacom Bridge cuando dibujas de forma remota
Wacom Bridge conecta el controlador de Wacom de tu equipo local con el controlador de Wacom del equipo remoto. Tu tableta se comporta entonces en el equipo remoto igual que en tu escritorio.
Sensibilidad total a la presión: Los trazos ligeros se registran, y las curvas de presión se sienten suaves, por lo que el grosor de la línea sigue tu mano.
Inclinación precisa y movimiento fino: La inclinación y los sutiles movimientos del lápiz se reproducen con mayor precisión para el sombreado y el trabajo con pincel.
Una tableta para ambos ordenadores: Puedes usar tu tableta en tu ordenador local y remoto, y tu configuración de Wacom se aplica en ambos.
Configuración específica de la aplicación que se mantiene: Los ajustes del lápiz que hayas configurado para apps como Photoshop te acompañan en la sesión remota cuando la app está instalada en ambos ordenadores.
Vista previa instantánea de los trazos con Wacom Inkline: Inkline dibuja cada trazo en tu pantalla de inmediato mientras el ordenador remoto se pone al día. En las pruebas internas de Wacom, Wacom Bridge con Inkline redujo la latencia un 65 % de media.
Si estás valorando Wacom Bridge frente a USB Device Redirection o Remote Stylus, mira cómo se comparan las tres opciones.
Qué necesitas antes de activar Wacom Bridge
Revísalos antes de empezar para que la configuración aparezca y funcione a la primera:
Un plan de Splashtop que incluye Wacom Bridge: Splashtop Remote Access Performance o Splashtop Enterprise. Los clientes de Splashtop Remote Support SOS pueden usarlo al combinarlo con Remote Access Performance.
Windows en ambos ordenadores: Tu ordenador local y el ordenador remoto necesitan Windows 10 o una versión posterior.
El controlador Wacom más reciente en ambos ordenadores: Instálalo en cada equipo y luego reinicia. Apagarlo no cuenta.
Aplicaciones de Splashtop actualizadas: La aplicación Splashtop Business en tu ordenador local y Splashtop Streamer en el ordenador remoto.
Una tableta o pantalla con lápiz Wacom: Los modelos probados incluyen Cintiq Pro, Intuos Pro, Cintiq 16 and 22, MobileStudio Pro y Movink 13. Puede que otros modelos también funcionen.
Una tarjeta gráfica capaz en el ordenador remoto: Una tarjeta Nvidia con controladores actualizados.
Para ver todos los requisitos y las limitaciones conocidas, consulta el artículo de soporte de Wacom Bridge.
Cómo activar Wacom Bridge en Splashtop
Una vez que los requisitos previos estén listos, la configuración solo requiere unos pocos clics:
Instala el driver de Wacom: Instala la versión más reciente del driver de Wacom en tus equipos local y remoto, y luego reinicia ambos.
Abre la aplicación Splashtop Business: En tu ordenador local, busca el ordenador remoto en el que quieres dibujar.
Activa Wacom Bridge: Ve a Configuración, selecciona Configuración avanzada y activa Wacom Bridge.
Conectar: Haz doble clic en el equipo para iniciar tu sesión remota. Si ya estás conectado, puedes activar Wacom Bridge desde el menú de la barra de herramientas de la sesión.
Comprueba la conexión: Abre Wacom Center en tu equipo local y ve a la pestaña Wacom Bridge. El estado cambia de No conectado a Conectado.
Activa Inkline: Activa Mostrar Wacom Inkline para ver cada trazo al instante mientras el ordenador remoto se pone al día.
Ajusta tu lápiz: Ajusta el cursor de la pantalla local, el tiempo de desvanecimiento de Inkline, la sensibilidad a la presión, el tamaño del pincel y el color de la línea para adaptarlos a tu forma de trabajar.
Eso es todo. Splashtop recuerda tu última configuración de Wacom Bridge, así que la próxima vez que te conectes, podrás retomar donde lo dejaste.
¿Prefieres hacer clic y verlo por tu cuenta? Prueba la demo interactiva de configuración de Wacom Bridge.
Consigue toda la sensibilidad a la presión del lápiz en tu próxima sesión remota
Si los trazos suaves no se registran o todas las líneas aparecen con el mismo grosor, Wacom Bridge es la configuración que debes revisar. Actívalo una vez y Splashtop recordará la configuración para que la próxima vez tengas listos la presión, la inclinación y los ajustes del lápiz.
¿Ya tienes Splashtop Remote Access Performance o Splashtop Enterprise? Abre la aplicación Splashtop Business y actívala ahora. ¿Es tu primera vez con Splashtop? Comienza una prueba gratuita de Splashtop Remote Access Performance y prueba Wacom Bridge con tu propia tableta. Los equipos de estudio también pueden explorar Splashtop para medios y entretenimiento.