Cerrar la brecha del trabajo remoto para los artistas

Salvar las distancias del trabajo remoto para los artistas
Te damos la bienvenida al futuro de la creatividad remota con Wacom Bridge, una tecnología innovadora disponible con Splashtop. Mejora tu experiencia de dibujo conectando sin problemas tus dispositivos Wacom locales a una estación de trabajo remota.
Características Principales
Baja latencia
Experimenta una latencia muy baja para un proceso creativo fluido y receptivo.
Tecnología de Inkline
Compensa la posible latencia a través de grandes distancias con la tecnología Inkline patentada de Wacom para dibujo remoto en tiempo real.
Uso perfecto
Disfruta de las ventajas de la tecnología Wacom tanto de forma local como remota, proporcionando flexibilidad en tu entorno creativo.
Sincronización automática de configuración de aplicaciones
Tus atajos, pinceles y otras configuraciones personalizadas se sincronizan automáticamente, lo que optimiza tu flujo de trabajo sin esfuerzo.
Compatibilidad para eventos de lápiz
Disfruta de compatibilidad completa para eventos del lápiz, como presión, orientación, inclinación y más, lo que garantiza una experiencia creativa integral.
Compatibilidad con sistemas operativos
Actualmente compatible con Windows 10 o posterior (será compatible con Linux próximamente. Los usuarios de Mac pueden utilizar la función de redirección de dispositivos USB que ofrece Splashtop).
Wacom Bridge está incluido en los siguientes planes Splashtop
Para Individuos y Equipos
Splashtop Remote Access Performance
¡Para obtener el mejor color de imagen, la mejor calidad de audio y más!
Las funciones incluyen: consigue hasta 240 fps, modo de color 4:4:4, audio de alta fidelidad, redirección de dispositivos USB, conexión de micrófono y Wacom Bridge.
Para empresas
Splashtop Enterprise
Plataforma unificada que se adapta a las necesidades de acceso remoto, asistencia informática y gestión de puntos finales de tu empresa.
Las funciones incluyen: todo lo relacionado con la integración de Performance + SSO, permisos de acceso granular, servicio de asistencia, gestión de puntos finales y más.
¿Ya tienes Splashtop Remote Access Performance, Remote Support SOS o Enterprise?
Quién se beneficia
Wacom Bridge es ideal para diseñadores, ilustradores, animadores, fotógrafos y otros profesionales creativos que dependen de la conexión de un lápiz óptico especializado.
Descubre una nueva era de creatividad con Wacom Bridge y Splashtop.