Cerrar la brecha del trabajo remoto para los artistas

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Introducing Wacom Bridge
Introducing Wacom Bridge

Salvar las distancias del trabajo remoto para los artistas

Te damos la bienvenida al futuro de la creatividad remota con Wacom Bridge, una tecnología innovadora disponible con Splashtop. Mejora tu experiencia de dibujo conectando sin problemas tus dispositivos Wacom locales a una estación de trabajo remota.

Características Principales

Low latency stopwatch icon

Baja latencia

Experimenta una latencia muy baja para un proceso creativo fluido y receptivo.

Inkline technology icon

Tecnología de Inkline

Compensa la posible latencia a través de grandes distancias con la tecnología Inkline patentada de Wacom para dibujo remoto en tiempo real.

Seamless use computer connecting to computer icon

Uso perfecto

Disfruta de las ventajas de la tecnología Wacom tanto de forma local como remota, proporcionando flexibilidad en tu entorno creativo.

Computer with gear icon

Sincronización automática de configuración de aplicaciones

Tus atajos, pinceles y otras configuraciones personalizadas se sincronizan automáticamente, lo que optimiza tu flujo de trabajo sin esfuerzo.

Support for pen events icon

Compatibilidad para eventos de lápiz

Disfruta de compatibilidad completa para eventos del lápiz, como presión, orientación, inclinación y más, lo que garantiza una experiencia creativa integral.

Icon representing OS Support

Compatibilidad con sistemas operativos

Actualmente compatible con Windows 10 o posterior (será compatible con Linux próximamente. Los usuarios de Mac pueden utilizar la función de redirección de dispositivos USB que ofrece Splashtop).

Wacom Bridge está incluido en los siguientes planes Splashtop

Para Individuos y Equipos

Splashtop Remote Access Performance

¡Para obtener el mejor color de imagen, la mejor calidad de audio y más!

Las funciones incluyen: consigue hasta 240 fps, modo de color 4:4:4, audio de alta fidelidad, redirección de dispositivos USB, conexión de micrófono y Wacom Bridge.

Prueba gratuitaConozca más

Para empresas

Splashtop Enterprise

Plataforma unificada que se adapta a las necesidades de acceso remoto, asistencia informática y gestión de puntos finales de tu empresa.

Las funciones incluyen: todo lo relacionado con la integración de Performance + SSO, permisos de acceso granular, servicio de asistencia, gestión de puntos finales y más.

ContáctenosConozca más

¿Ya tienes Splashtop Remote Access Performance, Remote Support SOS o Enterprise?

Habilitar Wacom Bridge
Person using a pen to draw on a Wacom Cintiq Pro 17 tablet

Quién se beneficia

Wacom Bridge es ideal para diseñadores, ilustradores, animadores, fotógrafos y otros profesionales creativos que dependen de la conexión de un lápiz óptico especializado.

Descubre una nueva era de creatividad con Wacom Bridge y Splashtop.

Ve Wacom Bridge en acción

Empieza con Splashtop

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