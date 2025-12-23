¿Por qué el parchado manual ya no es sostenible?
Los parches de seguridad son vitales para mantener los dispositivos, sistemas operativos y aplicaciones actualizados y protegidos, por lo que deben instalarse lo más rápido posible. Sin embargo, muchas empresas aún dependen del parcheo manual.
El parcheo manual es un proceso lento, propenso a una cobertura inconsistente y largas demoras. Esto crea riesgos innecesarios, dejando los puntos finales expuestos e impidiendo que las empresas cumplan con sus requisitos de seguridad.
En el mundo actual de trabajo remoto y trabajo híbrido, las políticas de BYOD (tráete tu dispositivo) y los dispositivos de Internet de las Cosas (IoT), estos problemas se amplifican aún más. Las empresas necesitan parchados en tiempo real basados en políticas para asegurar que cada dispositivo permanezca constantemente y de manera segura actualizado con parches.
Afortunadamente, con una solución como Splashtop AEM, es fácil automatizar el parcheo en tiempo real y establecer políticas de automatización para garantizar la seguridad y cumplimiento de TI. Vamos a explorar…
Los Costos Ocultos del Parchado Manual
Primero, debemos entender por qué el parcheo manual ya no es suficiente. Aunque el parcheo manual solía ser la única forma de parchear dispositivos, es un proceso anticuado, poco fiable y que consume muchos recursos.
Error humano provoca parches perdidos e inconsistentes
Primero, hay que considerar el error humano. Cuando los empleados y los agentes de TI son responsables de actualizar sus dispositivos individualmente, es fácil pasar por alto un parche o no incluir un dispositivo por accidente. Esto puede llevar a actualizaciones perdidas, dispositivos ejecutando versiones de aplicaciones desactualizadas y despliegues desiguales en los ecosistemas de endpoints, creando vulnerabilidades de seguridad.
Los ciclos de parches lentos aumentan la exposición a la seguridad.
Además, el parcheo manual es un proceso lento que requiere que los agentes de TI actualicen cada dispositivo individualmente. Como resultado, toma más tiempo para que las vulnerabilidades de seguridad reciban los parches que necesitan, creando ventanas de vulnerabilidad más grandes, especialmente para las vulnerabilidades de día cero.
El parcheo manual consume tiempo y recursos de TI.
Mientras tanto, estas actualizaciones lentas están desperdiciando tiempo y recursos en tareas agotadoras y repetitivas. Este es tiempo que podría haberse empleado mejor en problemas técnicos más complejos o urgentes, y ese trabajo sigue acumulándose mientras los agentes de TI se centran en los parches.
La falta de visibilidad y documentación afecta la conformidad
Además, las actualizaciones manuales pueden ser difíciles de seguir, y la falta de documentación puede ser perjudicial para el cumplimiento de TI. Los auditores necesitan documentación que muestre cómo se actualizan adecuadamente los endpoints, ya que el parcheo manual puede crear dificultades durante la auditoría.
Sin embargo, cada uno de estos problemas se puede resolver con herramientas de automatización. Con la automatización adecuada de parches, puedes acelerar el parcheo, liberar recursos de TI y obtener visibilidad de cada punto final para demostrar el cumplimiento de seguridad.
Indicadores de que su organización ha superado los procesos manuales de parches
¿Es tiempo de que tu empresa pase de la aplicación de parches manual? A medida que las organizaciones crecen, la aplicación de parches manual se convierte en un proceso más largo y menos eficiente, por lo que hay algunos factores a considerar cuando llega el momento de cambiar a la automatización de parches.
Primero, considera cuántos endpoints y dispositivos remotos debe gestionar tu equipo de TI. Cuantos más dispositivos tenga, más largo y complejo se vuelve el proceso de parcheo. Esto también puede hacer que sea más difícil rastrear qué dispositivos están parcheados y cumplieron con sus regulaciones de seguridad.
También querrás echar un vistazo a tus ciclos de parches y las listas de tareas pendientes. Si hay largos intervalos entre la disponibilidad de parches y su implementación, frecuentes acumulaciones de dispositivos que aún necesitan ser parchados, o ciclos de parches apresurados, es una clara señal de que podrías beneficiarte de la automatización de parches.
Además, considera cómo estás rastreando y gestionando tus parches. Si dependes de hojas de cálculo, recordatorios por correo electrónico o scripts ad hoc para gestionar tus parches del endpoint, es hora de automatizar.
¿Por qué Splashtop Autonomous Endpoint Management Soluciona Estos Problemas?
Aunque el parcheo manual es lento, poco fiable y consume muchos recursos, puede ser rápido y holístico con las herramientas adecuadas. Splashtop INM (Gestión autónoma de dispositivos) es una de esas soluciones, permitiendo a los equipos de TI pasar de corregir de forma reactiva a una ciberseguridad proactiva.
Splashtop AEM ofrece herramientas de automatización de parches que detectan e implementan parches en entornos remotos en tiempo real, basándose en políticas definidas y criterios de riesgo. Los administradores pueden establecer políticas de parcheo para la empresa o grupos para priorizar los parches en función de los requisitos regulatorios, la gravedad, los datos CVE y más, asegurando que los dispositivos reciban actualizaciones oportunas cuando sea necesario.
Splashtop Autonomous Endpoint Management (AEM) admite endpoints Windows y macOS, junto con actualizaciones para aplicaciones de terceros seleccionadas, y proporciona visibilidad centralizada a través de los endpoints desde una única consola. Esto asegura que los equipos de TI puedan monitorear cada punto final y mantener los dispositivos completamente actualizados, incluyendo las aplicaciones que usan diariamente.
Como Splashtop AEM opera en tiempo real, utiliza automatización basada en políticas y eventos para identificar nuevos parches y desplegarlos en todos los puntos finales sin intervención manual. Tan pronto como se dispone de un nuevo parche, Splashtop Autonomous Endpoint Management entra en acción, asegurando que se despliegue rápidamente en todos los endpoints afectados sin quitar tiempo al equipo de TI.
Cómo Splashtop AEM facilita la transición
Algunos pueden preguntarse: ¿qué hace Splashtop AEM para facilitar la gestión de parches? No solo la automatización de parches en tiempo real ahorra tiempo y esfuerzo, sino que Splashtop AEM también ofrece múltiples beneficios para hacer el parcheo más efectivo y confiable, incluyendo:
El parcheo en tiempo real asegura que los dispositivos se actualicen rápidamente, evitando ciclos largos de registro.
Soporte multiplataforma mantiene todos los endpoints alineados dentro de un solo sistema, sin importar el sistema operativo.
Actualización de aplicaciones de terceros para aplicaciones compatibles como navegadores y herramientas de productividad comúnmente atacadas reduce el riesgo de software sin parches.
La automatización de políticas elimina aprobaciones repetitivas y scripts estableciendo políticas claras en todos los departamentos.
Información basada en CVE ayuda a los equipos de TI a identificar y priorizar rápidamente las amenazas, reduciendo la dependencia de un seguimiento manual de vulnerabilidades.
Los paneles centralizados consolidan el estado, el cumplimiento y los informes en un solo lugar, facilitando la supervisión de los endpoints y demostrando el cumplimiento de TI durante una auditoría.
Guía Paso a Paso: Transición de Actualización Manual a Automática
Si quieres configurar el parcheo automático con Splashtop AEM, es fácil hacerlo. Siguiendo estos sencillos pasos, comprenderás tu postura de seguridad y comenzarás con Splashtop AEM para poder instalar automáticamente las actualizaciones en todos tus dispositivos.
Audita tu entorno actual para identificar brechas y prioridades.
Despliega el agente de Splashtop AEM en todos tus dispositivos.
Establece políticas de automatización para actualizaciones del sistema operativo y software de terceros, incluyendo reglas para respuestas críticas a CVE y grupos de dispositivos por departamento, ubicación o nivel de riesgo.
Ejecutar despliegues iniciales de parches para eliminar cualquier parche en tu lista de pendientes.
Activa los informes para generar reportes de cumplimiento y supervisión de gestión.
Monitorea y ajusta las políticas según los resultados, la tolerancia al riesgo y otros cambios según sea necesario.
¿Cómo Es Splashtop Autonomous Endpoint Management Día a Día?
Con todo eso dicho, ¿cómo impactan Splashtop Autonomous Endpoint Management y el parcheo automatizado en el trabajo y la productividad cada día?
Primero, hay que considerar las mejoras en seguridad. La automatización de parches ayuda a reducir la exposición a vulnerabilidades de día cero al desplegar actualizaciones tan pronto como los parches están disponibles, reduciendo significativamente las ventanas de remediación. Con la gestión de parches de Splashtop AEM, también puedes mantener las aplicaciones de terceros actualizadas, previniendo posibles ataques que se dirigen a aplicaciones no parcheadas.
La automatización de parches también mejora la eficiencia para los equipos de TI. Dado que los parches se instalan sin requerir la participación de TI, pueden dedicar más tiempo a proyectos estratégicos y otros asuntos urgentes en lugar de a actualizaciones manuales y tareas de mantenimiento. Además, las auditorías se ejecutan con más fluidez gracias a informes y paneles robustos que muestran el cumplimiento en tiempo real.
Todo esto también tiene un efecto positivo en el lado del usuario final. La gestión automatizada de parches significa menos interrupciones y más tiempo en línea, así como menos reinicios forzados para instalar parches durante las horas de trabajo.
Desafíos comunes al dejar atrás el parcheo manual.
Dicho esto, cambiar de parches manuales a automatizados es un proceso, y puede haber algunos desafíos en el camino. Afortunadamente, entender los desafíos puede ayudar a las organizaciones a superarlos al hacer la transición.
Al principio, puede haber cierta resistencia al cambio. Esto es de esperar siempre que un proceso de negocio cambie, incluso si es para mejor. Como tal, es necesario que haya una comunicación clara con todos los involucrados, incluidos los stakeholders, agentes de TI y usuarios finales, para que todos entiendan el proceso y los beneficios de Splashtop Autonomous Endpoint Management.
Desplegar por completo la herramienta de automatización también requiere instalar un agente en cada dispositivo, lo que puede llevar tiempo y esfuerzo. Esto incluye tanto terminales en la oficina como remotos, así que los equipos de TI y los empleados tendrán que dedicar tiempo y esfuerzo para asegurar que cada dispositivo esté configurado correctamente. (Por supuesto, esto sigue siendo menos esfuerzo en general que lo que tomaría parchear manualmente cada terminal.)
Para los puntos finales con herramientas y procesos de parcheo antiguos, trasladar procesos antiguos a flujos de trabajo basados en políticas puede requerir un esfuerzo adicional. Sin embargo, con una solución fácil de usar como Splashtop AEM, configurarse, establecer políticas y simplificar los flujos de trabajo pueden ser un proceso sencillo e indoloro.
Beneficios de seguridad y cumplimiento al automatizar la gestión de parches
Una vez que te configuras con el parcheo autónomo, como con Splashtop Autonomous Endpoint Management, ¿cuál es el impacto en la seguridad y el cumplimiento de TI? El parcheo automatizado en tiempo real ofrece múltiples beneficios que ayudan a garantizar una seguridad más sólida y mantener el cumplimiento con las regulaciones gubernamentales e industriales.
La automatización de parches proporciona una protección más rápida y fuerte contra exploits y ransomware, ya que las vulnerabilidades se corrigen tan pronto como hay actualizaciones disponibles. La detección y el despliegue de parches en tiempo real minimizan las ventanas de exposición, especialmente en comparación con los largos ciclos de parches.
Dado que la mayoría de las regulaciones de seguridad requieren un parcheo rápido, la automatización de parches también ayuda a garantizar el cumplimiento con marcos como SOC 2, ISO 27001, HIPAA y PCI. Cuando es momento de demostrar cumplimiento, los informes de Splashtop Autonomous Endpoint Management pueden crear registros de auditoría automatizados que eliminan la documentación manual y proporcionan una visión completa de los estados de seguridad y parcheo.
Splashtop AEM: La forma más rápida y segura de gestionar puntos finales
El parcheo de dispositivos no tiene que ser un proceso lento y manual. Con la automatización de parches de Splashtop Autonomous Endpoint Management, el parcheo se convierte en un proceso continuo, automático y en tiempo real que mantiene la seguridad sin agotar los recursos de TI.
Splashtop AEM te permite dejar atrás el parcheo manual y gestionar parches en todos los endpoints remotos. Mientras tanto, esto asegura un despliegue rápido de parches, cumplimiento de seguridad y menos presión sobre tus equipos de TI.
Splashtop Autonomous Endpoint Management ofrece a los equipos de TI las herramientas y tecnología que necesitan para monitorear terminales, abordar proactivamente problemas y reducir su carga de trabajo. Esto incluye:
Parcheo automatizado para el SO, aplicaciones de terceros y personalizadas.
Información sobre vulnerabilidades basadas en CVE asistida por IA.
Marcos de políticas personalizables que se pueden aplicar en toda tu red.
Seguimiento y gestión del inventario de hardware y software en todos los endpoints.
Alertas y remediación para resolver automáticamente los problemas antes de que se conviertan en problemas mayores.
Acciones de fondo que permiten a los equipos de TI acceder a herramientas como gestores de tareas y gestores de dispositivos con mínima interrupción para los usuarios finales.
¿Listo para modernizar tu estrategia de parcheo? Prueba Splashtop AEM con nuestra prueba gratuita: