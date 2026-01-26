Cómo prepararse para el Patch Tuesday

¿Por qué es importante la preparación para el Patch Tuesday?
El segundo martes de cada mes, Microsoft lanza nuevos parches y actualizaciones. Este evento, llamado Patch Tuesday, puede poner presión sobre los equipos de TI, que de repente necesitan actualizar múltiples dispositivos en toda la empresa con cada nueva actualización liberada ese mes.
Sin embargo, el verdadero problema detrás de esta prisa no se debe al volumen de parches. Más bien, es todo una cuestión de preparación. Los equipos de TI saben qué es el Patch Tuesday y deberían saber qué esperar, sin embargo, muy pocos se preparan con antelación.
Si te encuentras corriendo para instalar actualizaciones cada Patch Tuesday, no tiene por qué ser un desafío. Con un poco de planificación y preparación centrada en la visibilidad, priorización y ejecución, Patch Tuesday puede convertirse en una actividad rutinaria, en lugar de una carrera reactiva.
Vamos a comprobarlo.
Lo que suele salir mal en el Patch Tuesday
Cuando le dices a un agente de TI que se acerca el Patch Tuesday, ¿tiemblan de anticipación nerviosa? El Patch Tuesday puede ser propenso a problemas si un equipo de TI no está preparado, incluyendo:
1. No hay un inventario claro de dispositivos afectados
El Patch Tuesday puede incluir actualizaciones para una amplia gama de sistemas operativos y aplicaciones de Microsoft, por lo que sin un inventario claro y accesible, los equipos de TI pueden tener dificultades para averiguar qu�é necesita ser actualizado e identificar los endpoints afectados
2. El parcheo comienza demasiado tarde
Si los parches salen el martes, ¿cuándo deberían instalarse? Demasiado a menudo, los equipos esperan hasta el día del lanzamiento para empezar a planificar, y la necesidad de revisiones manuales y aprobaciones puede retrasar aún más el parcheo. Necesitan herramientas de gestión de parches y automatización para desplegar actualizaciones lo más rápido posible. Usando una solución de gestión de dispositivos como Splashtop AEM, verifica que tus políticas de parcheo y reglas de automatización estén activas.
3. Se pasan por alto las actualizaciones de terceros
El martes de parches se centra en actualizaciones para sistemas operativos y aplicaciones de Microsoft, pero muy pocas empresas dependen completamente de productos de Microsoft. Las aplicaciones de terceros no pueden pasarse por alto; dejarlas desactualizadas expone vulnerabilidades y crea riesgos adicionales.
4. Tiempo limitado para priorizar riesgos
Cuando se lanzan múltiples parches nuevos, ¿cómo los priorizas? El Patch Tuesday a menudo incluye numerosas actualizaciones sin contexto, lo que hace que no esté claro cuáles son mejoras menores de características y cuáles son parches de seguridad críticos. Los equipos de TI deben poder identificar qué parches son los más importantes, para poder priorizar y programar en consecuencia y minimizar su exposición a vulnerabilidades de alto riesgo.
Qué significa realmente estar 'preparado' para el Patch Tuesday
El martes de parches nunca debería tomar por sorpresa a un equipo de TI. Es un evento mensual con un cronograma fijo, por lo que prepararse para ello es relativamente simple. Por supuesto, lo que exactamente 'estar preparado' significa puede variar según la persona.
Estar preparado para el Patch Tuesday normalmente significa:
Saber exactamente qué dispositivos y software serán afectados por las actualizaciones.
Entender qué vulnerabilidades son las más importantes y deben ser priorizadas.
Tener la gestión de parches y la automatización preparadas antes de que se lancen los parches.
Poder desplegar actualizaciones rápidamente y sin esfuerzo manual.
Tener visibilidad sobre tus endpoints para confirmar que los parches están instalados correctamente.
Entrar en el Patch Tuesday con este conocimiento y herramientas listas hará que sea más fácil priorizar parches, identificar dispositivos que necesitan actualizaciones y desplegarlas en todos tus endpoints. Como resultado, la implementación de parches es más rápida, eficiente y menos disruptiva en toda la empresa.
Cómo prepararse en los días previos al Patch Tuesday
Cuando se acerca el Patch Tuesday, es momento de comenzar a prepararse. Puedes asegurarte de que estás listo para implementar las actualizaciones en tus endpoints siguiendo unos simples pasos:
Revisa tu inventario de dispositivos y sistemas operativos para identificar los endpoints afectados por las actualizaciones.
Identifica el software crítico y las aplicaciones de terceros en tu entorno que también puedan requerir parches.
Utilizando una solución de gestión de dispositivos como Splashtop AEM, verifica que tus políticas de parcheo y reglas de automatización estén activas para que las actualizaciones críticas puedan desplegarse inmediatamente cuando sean lanzadas.
Valida que tus endpoints están registrándose y reportando correctamente en esa plataforma.
Asegúrate de comunicar claramente las expectativas a tu equipo para garantizar que cumplan con los plazos de respuesta del Patch Tuesday. Esto ayudará a asegurar que los parches se desplieguen eficientemente en todos tus endpoints, en línea con las reglas y políticas de priorización de tu empresa.
Cómo ayuda Splashtop AEM a los equipos a prepararse para el Patch Tuesday
Cuando quieras desplegar parches sin problemas en puntos finales remotos, necesitas una solución de gestión de dispositivos que pueda detectar, desplegar y validar automáticamente los parches tan pronto como se lancen. Splashtop AEM (Gestión autónoma de dispositivos) es una de esas soluciones, proporcionando a las empresas las capacidades de automatización y gestión remota que necesitan para optimizar la gestión de parches.
Splashtop AEM proporciona:
1. Visibilidad en tiempo real de dispositivos y software
El inventario de hardware y software en tiempo real de Splashtop AEM ofrece información actualizada de cada uno de tus endpoints, incluyendo la versión del sistema operativo, el estado de los parches y la propiedad. Con esta visibilidad, los agentes de TI pueden identificar rápidamente qué dispositivos serán afectados por los últimos parches, reduciendo las conjeturas y permitiendo una mejor delimitación para un proceso de implementación más eficiente.
2. Automatización Basada en Políticas Lista Antes del Día de Lanzamiento
Los administradores de TI pueden establecer reglas de automatización personalizadas y políticas de parcheo en Splashtop AEM, incluyendo reglas que se activan basadas en horarios, eventos o atributos de terminales para equipos y departamentos específicos. Una vez establecidas estas reglas, Splashtop AEM puede implementar automáticamente los parches según tu política tan pronto como estén disponibles, en lugar de requerir que los agentes de TI los prioricen y desplieguen manualmente. Como resultado, estarás preparado para el Patch Tuesday con mucha anticipación, en lugar de tratar de priorizar los parches en el último minuto.
3. Cobertura para la actualización de SO y de terceros
Muchas soluciones de actualización se enfocan solo en sistemas operativos, pero pocas empresas usan el mismo SO en todos los endpoints. Además, las aplicaciones de terceros a menudo requieren actualizaciones y parches, y dejarlas sin parchear deja los dispositivos vulnerables. Splashtop AEM, por otro lado, funciona en todos los sistemas operativos e incluye el parcheo para aplicaciones de terceros, asegurando un parcheo completo en todos los endpoints y una mayor preparación de parches.
Qué hacer en el mismo Patch Tuesday
Cuando comienza Patch Tuesday, no necesitas tropezar con el proceso e intentar desplegar todo de una vez. Es fácil prepararse para una implementación de parches sin problemas siguiendo unos pocos pasos simples:
Revisa los parches liberados y la información de severidad (Splashtop publica blogs de resumen del Patch Tuesday para cada lanzamiento en el día de lanzamiento).
Identifique primero las vulnerabilidades más críticas y explotables, teniendo en cuenta la gravedad, la explotabilidad y las señales de divulgación pública.
Utilice una solución con gestión de parches automatizada, como Splashtop AEM, para desplegar parches en todos los puntos de conexión.
Monitorea el progreso de los parches en todos los endpoints en tiempo real.
Si algún parche no se instala correctamente, el panel de Splashtop AEM proporciona visibilidad de cada endpoint, lo que te permite identificar y abordar rápidamente las fallas. Esto ayuda a garantizar un despliegue completo y fluido en todos los endpoints, incluidos los dispositivos remotos.
Cómo validar el éxito del parche después del despliegue
Una vez que un parche se despliega en tus endpoints, es importante verificar que se haya instalado correctamente. Siempre existe la posibilidad de que ocurriera un error durante el despliegue, por lo que la validación es importante para garantizar la seguridad y el cumplimiento de TI.
Una vez que hayas terminado de desplegar los nuevos parches, asegúrate de tomar unos pocos pasos rápidos para confirmar:
Confirma que los parches se instalaron con éxito en todos los dispositivos utilizando una solución que proporcione visibilidad en tiempo real de tus endpoints, como Splashtop AEM.
Identifica los endpoints que perdieron las actualizaciones para que puedas reinstalarlas correctamente.
Revisar informes con fines de cumplimiento y auditoría para demostrar cumplimiento con parches y seguridad.
Programar la mitigación de seguimiento para cualquier dispositivo que aún necesite parcheo.
Errores comunes a evitar al Prepararse para el Patch Tuesday
Dicho esto, hay muchos errores que los equipos de TI pueden y cometen durante el martes de parches. Aunque estos errores comunes son comprensibles, pueden crear ineficiencias y ralentizar el despliegue de parches, así que es importante estar atentos a ellos.
Errores comunes incluyen:
Esperar hasta el día de lanzamiento para evaluar el impacto: Los Patch Tuesdays son predecibles; las empresas deberían saber de antemano qué parches pueden esperar. Esto permite a las organizaciones evaluar el impacto con anticipación, en lugar de intentar averiguarlo después de que se lancen los parches.
Tratar todos los parches con la misma prioridad: Las publicaciones de Patch Tuesday pueden variar desde actualizaciones de seguridad críticas hasta mejoras menores de rendimiento. Es importante identificar los parches más críticos y priorizarlos para que las actualizaciones necesarias se instalen primero.
Ignorar las actualizaciones de aplicaciones de terceros: Aunque tu empresa use principalmente dispositivos Windows, Patch Tuesday no cubre todo. Las aplicaciones de terceros no están incluidas en las actualizaciones de Patch Tuesday, por lo que es importante utilizar una solución de gestión de parches que pueda detectar y desplegar actualizaciones de aplicaciones junto con los lanzamientos de Patch Tuesday.
Confiar en el seguimiento manual o en hojas de cálculo: el seguimiento del despliegue de parches es importante para garantizar la seguridad total y el cumplimiento de TI, pero los métodos manuales o basados en hojas de cálculo son propensos a errores humanos y requieren mucho tiempo. En su lugar, utiliza una plataforma que pueda rastrear automáticamente el estado de tus parches en todos los endpoints para asegurar una cobertura completa.
No verificar la finalización del parche: Los errores pueden ocasionalmente impedir que un parche se implemente correctamente. En estos casos, verificar la implementación completa de parches es esencial tanto para la seguridad como para fines de auditoría.
Convirtiendo el martes de parches en un proceso rutinario con Splashtop Autonomous Endpoint Management
Los martes de parches son solo un problema si no estás preparado. Con la visibilidad, priorización y automatización adecuadas, puedes implementar eficientemente los parches en tus dispositivos conforme se lanzan, asegurando una implementación sin problemas y ciberseguridad actualizada.
Cuando quieres una gestión de parches segura, fluida y eficiente, Splashtop Autonomous Endpoint Management lo tiene cubierto. Splashtop Autonomous Endpoint Management permite a las empresas y equipos de TI detectar, descargar, priorizar y desplegar automáticamente parches en entornos distribuidos de dispositivos finales, manteniendo los dispositivos actualizados y seguros.
Splashtop AEM proporciona a los equipos de TI las herramientas y la tecnología que necesitan para monitorizar dispositivos, abordar proactivamente los problemas y reducir su carga de trabajo. Esto incluye:
Actualizaciones automatizadas para sistemas operativos, aplicaciones de terceros y aplicaciones personalizadas.
Información de vulnerabilidades basadas en CVE con priorización asistida por IA.
Marcos de políticas personalizables que pueden imponerse en toda tu red.
Seguimiento y gestión de inventario de hardware y software en todos los puntos finales.
Alertas y remediación para resolver automáticamente los problemas antes de que se conviertan en problemas mayores.
Acciones de fondo para acceder a herramientas como administradores de tareas y administradores de dispositivos sin interrumpir a los usuarios.
¿Listo para hacer que el Patch Tuesday sea otro día fácil? Comienza una prueba gratuita de Splashtop Autonomous Endpoint Management y haz que el parcheo mensual sea predecible: