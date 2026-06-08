El auge del trabajo remoto y el trabajo híbrido ha sido una gran ventaja para los empleados, pero también un quebradero de cabeza para los equipos de seguridad de TI. Los empleados pueden trabajar mientras están en movimiento, a menudo desde sus propios dispositivos en entornos BYOD (tráete tu dispositivo), lo que ofrece una flexibilidad y accesibilidad sin precedentes. Sin embargo, esto significa que los dispositivos de los empleados no siempre están en la red corporativa, aunque sigan teniendo que cumplir con los requisitos de seguridad de la empresa.
Si TI no puede verificar el estado de los dispositivos, aplicar controles, resolver problemas y mantener la visibilidad, las políticas por escrito no valen ni el papel en el que están impresas. Entonces, ¿cómo pueden las empresas aplicar políticas de seguridad de forma remota?
Con las herramientas adecuadas, las empresas pueden reforzar la seguridad de los endpoints, respaldar los esfuerzos de cumplimiento y mantener una mejor visibilidad en los entornos de trabajo remoto. Teniendo esto en cuenta, veamos las políticas que los equipos de TI deben aplicar, qué dificulta la gestión de los dispositivos remotos y cómo aplicar políticas de seguridad en los endpoints de los empleados.
¿Qué significa aplicar políticas de seguridad de forma remota?
La aplicación remota de políticas permite al equipo de TI aplicar y verificar los requisitos de seguridad en endpoints remotos sin acceder físicamente a los dispositivos.
Tener una política de TI por escrito es una cosa. Aplicarlo es otra cosa, y requiere visibilidad, automatización, configuraciones adecuadas, corrección y generación de informes. Este es un proceso continuo que debe mantener de forma constante los estándares de seguridad, no una configuración puntual.
Políticas de seguridad comunes que los equipos de TI deben aplicar en los dispositivos de los empleados
Aunque las necesidades de seguridad individuales variarán, hay varias necesidades universales que los equipos de TI aplicarán en todas las empresas. Las políticas de seguridad comunes incluyen:
Requisitos de contraseña y bloqueo de pantalla.
Requisitos de actualización del sistema operativo.
Requisitos de actualización de aplicaciones de terceros.
Estado del firewall y del antivirus.
Aplicaciones de software aprobadas y/o bloqueadas.
Inventario de dispositivos y estado de propiedad.
Permisos de acceso remoto.
Configuración de cifrado y protección de datos.
Acceso de usuarios y controles de privilegio mínimo.
Configuración de Wi‑Fi, VPN y proxy (cuando corresponda).
Por qué es más difícil mantener conformes los dispositivos de los empleados remotos
Hay varios factores que contribuyen a los desafíos operativos, especialmente en comparación con los dispositivos de oficina, entre ellos:
1. TI tiene menos acceso directo a cada dispositivo
Cuando los empleados trabajan sobre la marcha, sus endpoints suelen estar desconectados de la red corporativa. Esto significa que a los equipos de TI les resulta más difícil acceder a ellos cuando lo necesitan, y pueden perder ventanas de mantenimiento, lo que hace que las comprobaciones manuales sean difíciles y poco fiables.
2 . El estado del dispositivo puede cambiar entre comprobaciones
El cumplimiento de TI no es una condición estática. Los dispositivos pueden quedarse obsoletos, omitir parches, cambiar la configuración, instalar software no autorizado o, por cualquier otro motivo, dejar de cumplir la normativa. Por ello, la visibilidad continua es esencial para garantizar que el cumplimiento se mantenga en todo momento, en lugar de depender de auditorías puntuales.
3. El seguimiento manual no escala
Cuando necesitas gestionar varios endpoints remotos, confiar en que los empleados actualicen y gestionen manualmente sus dispositivos es, como mínimo, poco fiable. Enviar correos electrónicos de recordatorio y hacer un seguimiento manual de los problemas provoca una aplicación incoherente y aumenta el riesgo de errores humanos; la clave es usar herramientas que escalen de forma fiable con procesos repetibles.
4. Distintas herramientas pueden encargarse de diferentes partes del flujo de trabajo
Las organizaciones suelen usar varias herramientas en sus flujos de trabajo, como Mobile Device Management (MDM), Remote Monitoring and Management (RMM), software antivirus, soporte remoto y software de gestión de parches. Sin embargo, conseguir que funcionen juntos puede ser un desafío. Los agentes de TI deben poder identificar problemas y actuar con rapidez, por lo que usar una plataforma unificada puede ayudar a reducir la complejidad y mejorar la capacidad de respuesta.
Cómo aplicar de forma remota políticas de seguridad en los dispositivos de los empleados
Si quieres aplicar medidas de seguridad en los dispositivos remotos de tus empleados, se puede hacer, pero hay algunos pasos clave que debes seguir. Sigue estos pasos para crear un enfoque más coherente y repetible para aplicar políticas de seguridad en endpoints remotos:
1. Haz inventario de todos los endpoints gestionados
Los equipos de TI necesitan saber qué dispositivos deben gestionar antes de poder aplicar políticas. Esto significa que contar con un inventario actualizado es esencial, preferiblemente con actualizaciones automáticas del inventario. Esto debe incluir la propiedad del dispositivo, la versión del sistema operativo, el software instalado, la asignación de usuario, la ubicación y el estado de gestión para facilitar la clasificación y la administración.
2. Define las bases de seguridad
Una vez que se conocen todos los dispositivos, también es importante establecer sus bases de seguridad. Estas deben traducir los requisitos de la empresa en configuraciones aplicables, incluido el estado de los parches, el software aprobado, el estado del firewall, los requisitos de acceso, etc.
3. Aplica políticas mediante herramientas de gestión de endpoints
Una vez definidas las políticas, también deben aplicarse desde una ubicación central en lugar de dejarlas en manos de los usuarios finales. Herramientas como el software MDM o RMM, Microsoft Intune y las herramientas de gestión de endpoints pueden ayudarte a aplicar políticas de seguridad en todos los endpoints.
4. Supervisa el cumplimiento de forma continua
Los equipos de TI deberían poder ver qué dispositivos cumplen con las normativas, cuáles no las cumplen y por qué. Esto se hace mejor mediante paneles centralizados, alertas automatizadas, informes e información sobre el estado de los dispositivos.
5. Aplica parches a los sistemas operativos y a las aplicaciones de terceros
La aplicación de parches es uno de los aspectos más importantes del cumplimiento de las políticas de endpoints. Los dispositivos de todo tu entorno de endpoints deben mantenerse actualizados, ya que el software desactualizado puede exponer vulnerabilidades. La gestión de parches debe incluir tanto los sistemas operativos como las aplicaciones de terceros para cumplir los requisitos de seguridad, reducir la exposición evitable y mantener la preparación para auditorías.
6. Automatiza la corrección de problemas comunes
La automatización es una herramienta poderosa para mantener los dispositivos seguros sin requerir trabajo manual. Con una buena automatización, puedes realizar automáticamente tareas habituales, como activar actualizaciones, reiniciar servicios o dispositivos, ejecutar scripts, aplicar cambios, etc., manteniendo la seguridad y liberando tiempo para los agentes.
7. Usa el soporte remoto cuando la automatización no sea suficiente
Si la automatización por sí sola no es suficiente para ciertos endpoints o incidencias, el software de soporte remoto ayuda a los técnicos a investigar problemas, solucionar dispositivos y aplicar correcciones desde cualquier lugar. Esto hace que el soporte sea más rápido y esté más fácilmente disponible, sin importar dónde estén los agentes.
8. Mantén registros para auditorías y revisiones
La aplicación debe incluir pruebas que respalden las auditorías, las revisiones y los informes de cumplimiento. Esto puede incluir registros, informes del estado de los parches, informes de inventario y resultados de políticas, todo lo cual ayuda a los equipos de TI a mostrar qué se comprobó, qué se cambió y qué necesita atención, además de demostrar su compromiso con la seguridad.
Dónde encajan MDM, UEM, Intune y la gestión de endpoints
Ahora veamos algunas herramientas que se suelen usar para reforzar la seguridad de los dispositivos. Hay varias formas en que los equipos de TI pueden gestionar la seguridad de los dispositivos de forma remota, entre ellas:
Herramientas de MDM y UEM
Las herramientas de gestión de dispositivos móviles y gestión unificada de endpoints (UEM) se utilizan habitualmente para inscribir dispositivos, aplicar políticas de configuración, gestionar dispositivos móviles y hacer cumplir los requisitos de acceso. Esto las convierte en herramientas útiles para gestionar inventarios y aplicar medidas de seguridad, por lo que son buenas bases de referencia para la seguridad remota.
Microsoft Intune
Para entornos centrados en Microsoft, Microsoft Intune es una herramienta de gestión de endpoints muy utilizada. Puede ayudarte a aplicar políticas de seguridad, gestionar la conformidad de los dispositivos y admitir el acceso condicional, aunque es posible que los equipos sigan necesitando herramientas adicionales para aplicar parches más rápido, obtener una visibilidad más profunda de los endpoints y realizar la remediación remota.
Herramientas de gestión de endpoints y soporte remoto
Con herramientas de gestión de endpoints y de soporte remoto, los equipos de TI pueden mantener la visibilidad, aplicar parches a los dispositivos y solucionar problemas en los endpoints desde cualquier lugar. Con software como Splashtop AEM (gestión autónoma de endpoints), los equipos de TI pueden definir y aplicar políticas en todos los endpoints, con inventario automático, aplicación de parches y alertas para mantener la ciberseguridad.
Cómo Splashtop AEM ayuda a aplicar las políticas de seguridad de endpoints
Cuando los dispositivos de tus empleados están repartidos entre distintas ubicaciones, Splashtop AEM ayuda a los equipos de TI a centralizar la visibilidad, automatizar la aplicación de parches y tomar medidas de corrección remota desde un solo lugar. Esto ayuda a que la aplicación de políticas sea más coherente en entornos de endpoints distribuidos.
Con Splashtop AEM, puedes:
1. Consulta el estado de los endpoints desde un solo lugar
Splashtop AEM permite a los equipos de TI supervisar sus endpoints y su inventario desde una sola consola, incluyendo el estado de los endpoints, el inventario, el estado de los parches y la postura de seguridad. Esto proporciona la visibilidad que los equipos de TI necesitan para gestionar dispositivos y aplicar la seguridad en todos los endpoints.
2. Aplica parches a los dispositivos en tiempo real
La gestión automatizada de parches de Splashtop AEM ayuda a los equipos de TI a actualizar sistemas operativos y aplicaciones de terceros en todos los dispositivos, sin necesidad de que los usuarios las instalen manualmente. Con ella, los equipos de TI pueden mantener los endpoints actualizados y con los parches al día, aplicando políticas en todos los dispositivos y cumpliendo los calendarios de aplicación de parches.
3. Identifica y prioriza las vulnerabilidades
Con la información basada en CVE de Splashtop AEM, los equipos de TI pueden comprender mejor las vulnerabilidades que afectan a su entorno y priorizar cuáles deben remediar. Esto ayuda a las organizaciones a priorizar el trabajo de corrección y a respaldar los flujos de trabajo de seguridad y cumplimiento con un contexto de vulnerabilidades más claro.
4. Automatiza los flujos de trabajo de corrección
Splashtop AEM aporta la potencia de la automatización a los equipos de TI, haciendo que los flujos de trabajo sean más rápidos y eficientes. Esto incluye automatización basada en políticas, alertas, scripting y acciones de remediación, diseñadas para solucionar problemas comunes en los endpoints. Esto reduce el trabajo manual repetitivo y ayuda a aplicar políticas y ajustes en entornos distribuidos.
5. Da soporte a los dispositivos de forma remota cuando los problemas requieran investigación
Cuando la automatización no es suficiente, Splashtop también ofrece acceso remoto y soporte, lo que permite a los agentes de TI solucionar problemas directamente en los dispositivos desde cualquier lugar. Con Splashtop, es fácil acceder y gestionar endpoints remotos en todos tus dispositivos, mejorando la resolución de problemas y los flujos de trabajo de TI.
Buenas prácticas para crear un flujo de trabajo repetible de aplicación de políticas
Aunque hay varios factores y variables que tener en cuenta, hemos recopilado una lista de mejores prácticas para aplicar la ciberseguridad. Las mejores prácticas incluyen:
Empieza con las políticas que gestionan los mayores riesgos.
Usa grupos de dispositivos para aplicar políticas según el rol, el departamento o el nivel de riesgo.
Supervisa continuamente los resultados de las políticas, en lugar de depender de comprobaciones periódicas.
Automatiza las soluciones habituales para situaciones en las que la vía de corrección está clara.
Mantén a los usuarios al margen de la aplicación rutinaria de políticas (siempre que sea posible) para que TI pueda encargarse de ello.
Revisa las acciones fallidas y los problemas recurrentes para identificar qué salió mal y mejorar el flujo de trabajo.
Mantén registros e informes para demostrar el cumplimiento de TI y estar siempre listo para las auditorías.
Revisa las políticas a medida que cambian los dispositivos, las aplicaciones y los modelos de trabajo.
Aplica políticas de seguridad en dispositivos remotos con Splashtop AEM
Aplicar políticas de seguridad remotas puede ser complicado sin las herramientas adecuadas, y las políticas por escrito solo son útiles cuando pueden aplicarse de forma coherente en todos los endpoints. Esto requiere visibilidad, automatización sólida, gestión de parches, informes y mucho más.
Con Splashtop AEM, los equipos de TI pueden simplificar la gestión de endpoints con aplicación de parches en tiempo real, información de seguridad basada en CVE, inventario de endpoints, alertas y corrección remota. Esto ayuda a los equipos a gestionar los dispositivos remotos de forma más uniforme, reducir el trabajo manual de aplicación de políticas y reforzar la seguridad de los endpoints y la preparación para auditorías.
¿Todo listo para aplicar la seguridad de los dispositivos en todos tus endpoints con automatización, información valiosa y corrección remota? Comienza hoy con una prueba gratuita de Splashtop AEM.