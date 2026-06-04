Los equipos de TI necesitan instalar parches lo más rápido posible para reducir riesgos de seguridad y abordar vulnerabilidades antes de que puedan ser explotadas. Al mismo tiempo, instalar parches en medio de la jornada laboral puede interrumpir a los empleados y crear tiempos de inactividad no planificados que se podrían evitar.
Dada la variedad de parches y actualizaciones (incluyendo actualizaciones del sistema operativo, aplicaciones de terceros y parches de seguridad urgentes) que se lanzan, y la necesidad de actualizar los puntos finales remotos, los equipos de TI pueden tener dificultades para mantener todo actualizado de manera oportuna. Sin embargo, con un buen calendario de parches, es más fácil priorizar, probar, implementar y verificar las actualizaciones de parches.
Entonces, ¿cómo pueden los equipos de TI crear un cronograma de parches que reduzca riesgos sin interrumpir las operaciones? Vamos a explorar...
¿Qué es un horario de parches?
Un programa de parches es el proceso planificado para revisar, probar, implementar y verificar actualizaciones para asegurar que los parches se desplieguen de manera oportuna. Un buen programa de parches debe incluir reglas para el tiempo, la priorización de parches, grupos de implementación, reinicios, manejo de excepciones e informes.
Ten en cuenta que un calendario de parches no es solo un calendario. El calendario debería servir como un flujo de trabajo para ayudar a los equipos de TI a determinar qué parchear, cuándo, con qué rapidez implementarlo y cómo verificar su éxito. Cuando se hace correctamente, un calendario de parches debe garantizar que cada parche se implemente dentro de un marco de tiempo seguro, pero sin interrumpir el trabajo.
Por qué importan los horarios de parcheo para el tiempo de inactividad y el riesgo
Por supuesto, esto plantea la pregunta: ¿por qué son importantes los horarios de actualización de parches? Aunque parchear dispositivos con prontitud es importante para la ciberseguridad y el cumplimiento de TI, el parcheo no debería ser un proceso ad hoc cada vez que se lanza uno nuevo.
Sin un buen calendario de parches, las organizaciones se dejan vulnerables a varios riesgos de seguridad, incluidos:
Los parches retrasados dejan vulnerabilidades conocidas expuestas durante períodos prolongados.
Los despliegues apresurados sin pruebas adecuadas pueden romper aplicaciones o interrumpir a los usuarios.
El parcheo manual dificulta seguir los éxitos y fracasos, consume tiempo y es propenso a errores humanos.
Los reinicios no planificados pueden interrumpir trabajos importantes.
Los dispositivos remotos o desconectados sin visibilidad continua pueden quedarse atrás en los parches de seguridad.
La falta de actualizaciones de aplicaciones de terceros puede crear brechas de seguridad incluso cuando el parcheo del sistema operativo está al día.
Cómo crear un calendario de parches
Con todo eso en mente, es hora de comenzar a crear un buen programa de parches. Podemos descomponer este proceso en algunos pasos clave:
Paso 1: Crear un Inventario Preciso de Dispositivos y Software
Primero, querrás hacer un inventario de tus endpoints y las aplicaciones que utilizan. Los equipos de TI deben saber qué endpoints deben gestionar, qué sistemas operativos utilizan, qué aplicaciones se ejecutan en ellos y qué actualizaciones faltan.
Asegúrate de no pasar por alto ningún sistema al hacer el inventario. Aunque esto debe incluir dispositivos gestionados, también se deben considerar portátiles remotos, estaciones de trabajo compartidas, servidores y cualquier dispositivo que pueda estar frecuentemente desconectado. Además, es importante hacer un seguimiento tanto de los sistemas operativos como de las aplicaciones de terceros.
El inventario debería incluir:
Nombre del dispositivo y propietario
Sistema operativo y versión
Aplicaciones instaladas
Estado del parche
Rol crítico para el negocio
Grupo de usuarios o departamento
Estado en línea o fuera de línea
Requisitos de reinicio
Paso 2: Categoriza Parcheos por Riesgo y Urgencia
A continuación, es importante priorizar los parches para determinar cuáles deben manejarse con más urgencia y cuáles pueden esperar. Aunque algunas actualizaciones son pequeñas mejoras de rendimiento, otras pueden ser parches de seguridad más urgentes.
Ayuda a desglosar las categorías de esta manera:
Actualizaciones de rutina: Estas son las típicas actualizaciones de SO y software de terceros, generalmente manejadas durante las ventanas de mantenimiento. Son más adecuados para pruebas planificadas y despliegues por fases, ya que son importantes pero típicamente no vitales.
Actualizaciones de Seguridad Críticas: Estos son parches para vulnerabilidades de alta severidad, como sistemas expuestos o fallos de seguridad en software ampliamente utilizado. Requieren revisión más rápida, ciclos de prueba más cortos y una verificación más estricta para garantizar que puedan desplegarse en todos los dispositivos de forma rápida pero segura.
Vulnerabilidades de Emergencia o Activamente Explotadas: Estas son las actualizaciones más críticas, ya que abordan vulnerabilidades que están siendo activamente dirigidas. Estas vulnerabilidades suelen requerir procesos de emergencia, como la rápida priorización, anillos de despliegue acelerados y verificación post-despliegue para abordar las amenazas lo más rápido posible.
Paso 3: Definir Ventanas de Mantenimiento en Función del Impacto en la Empresa
Una vez que tengas tus parches priorizados, puedes establecer ventanas de mantenimiento para ellos. Estas ventanas deberían reflejar cómo la gente realmente trabaja, como el parcheo nocturno para los endpoints usados durante los días laborables. Ten en cuenta que estas ventanas variarán, ya que los entornos siempre activos, los puntos finales globales y otros dispositivos tendrán diferentes necesidades de tiempo.
La clave aquí es sincronizar el momento de aplicar parches con el uso del dispositivo, su función y la criticidad para el negocio. Es mejor dividir las ventanas de mantenimiento en grupos, incluyendo:
Portátiles estándar para empleados
Usuarios ejecutivos o críticos para el negocio
Estaciones de trabajo compartidas
Servidores o sistemas de infraestructura
Dispositivos remotos o frecuentemente desconectados
Probar dispositivos y terminales pertenecientes a TI
Paso 4: Usa Implementaciones Faseadas en Lugar de Desplegar en Todas Partes a la Vez
Una vez que empieces a actualizar los endpoints, no querrás desplegarlos todos a la vez. En su lugar, utiliza un despliegue gradual para implementar las actualizaciones de forma progresiva, permitiendo tiempo para pruebas y verificación. Esto reduce el riesgo de interrupciones generalizadas y permite a los equipos de TI supervisar fallos, informes de usuario y otros problemas desde el principio.
Una secuencia de implementación recomendada se ve así:
Un grupo de prueba de TI, para asegurarse de que todo funcione a primera vista.
Un grupo piloto con dispositivos y aplicaciones representativos.
Departamentos o grupos de dispositivos de bajo riesgo.
Usuarios y sistemas críticos para el negocio.
Despliegue completo.
Seguimiento y remediación para endpoints fuera de línea o fallidos.
Paso 5: Crear un Ritmo Estándar de Parcheo
Aunque el momento del parche variará según la priorización, aún debería haber una cadencia regular. Considera estos marcos basados en las necesidades de parcheo:
Revisión diaria o continua: Los equipos de TI deben monitorear continuamente las nuevas vulnerabilidades o implementaciones fallidas, verificar la salud de los puntos de conexión y rastrear parches críticos que requieren una implementación rápida.
Revisión semanal de parches: Los equipos también deberían revisar las actualizaciones disponibles de OS y aplicaciones cada semana. Estos pueden priorizarse por gravedad, exposición e impacto en el negocio, y utilizar grupos de prueba para asegurar que se implementen correctamente.
Actualización Programada Mensual: Las actualizaciones rutinarias se pueden implementar a través de ventanas de mantenimiento establecidas en un programa mensual. Esto puede utilizar implementaciones por fases para un despliegue seguro y fluido, pero los equipos de TI deben seguir el progreso, los fallos y el estado de reinicio para asegurarse de que cada punto final esté correctamente parcheado.
Proceso de parche de emergencia: Cuando hay un parche de emergencia que necesita ser desplegado de inmediato, es útil tener un proceso en marcha. Esto debería definir quién aprueba el parcheo de emergencia, identificar los puntos finales de alta prioridad, permitir pruebas y despliegue rápido de la actualización, y verificar la finalización para asegurar que los parches estén correctamente instalados.
Paso 6: Comunica el Momento del Parche y Expectativas de Reinicio
La comunicación es clave, ya que ayuda a establecer expectativas y reducir interrupciones evitables. Los usuarios deben saber cuándo ocurrirán las actualizaciones y si requerirán un reinicio. Asegúrate de ser claro y evita advertencias vagas (como "esperar un reinicio en algún momento entre 1-5"), así como especificar si una actualización es urgente.
La comunicación debe incluir:
Fecha y hora de la ventana de actualización
Impacto esperado en el usuario
Fecha límite para reiniciar
Qué deberían guardar o cerrar los usuarios
Dónde reportar problemas
¿Qué pasa si un dispositivo está desconectado?
Paso 7: Verificar el éxito del parche después del despliegue
Una vez que se instala un parche, también necesitas verificar que se haya desplegado correctamente. La verificación es vital, para que los equipos de TI puedan abordar cualquier falla y mantener pruebas de cumplimiento de parches para auditorías.
La verificación del parche debe incluir:
Estado de la instalación del parche
Actualizaciones fallidas
Reinicios pendientes
Dispositivos que estaban fuera de línea durante la implementación
Problemas de la aplicación después de la instalación
Excepciones o actualizaciones diferidas
Vulnerabilidades que siguen sin resolverse
Paso 8: Documentar las excepciones y mejorar el horario con el tiempo
A veces, hay que hacer excepciones. Algunos dispositivos pueden necesitar posponer parches debido a problemas de compatibilidad u otras preocupaciones, pero estos casos deben ser documentados, acotados en el tiempo y revisados regularmente. Además, los equipos de TI pueden utilizar los resultados de los parches para mejorar sus procesos y horarios de implementación revisándolos y ajustándolos, haciendo que las implementaciones futuras sean más eficientes.
La documentación debe incluir:
Índice de finalización de parches
Tasa de fallos
Tiempo promedio para aplicar actualizaciones críticas
Número de endpoints pendientes de reinicio
Número de parches aplazados
Razones comunes de fallo
Interrupción del usuario o tickets de soporte después de la actualización
Ejemplo de calendario de parches para equipos de TI
Entonces, ¿cómo debería ser un calendario de actualizaciones? Aunque cada empresa tendrá necesidades diferentes, hemos creado un horario de ejemplo que puedes usar como base para tu negocio.
Cadencia
Actividad
Propósito
Acciones de Ejemplo
Diario o Continuo
Monitoriza vulnerabilidades, fallos de parches y estado de cumplimiento de parches.
Identifica amenazas emergentes y asegura que los sistemas sigan cumpliendo con las normas.
Revisa los boletines de seguridad del proveedor, verifica el estado de actualización de los dispositivos y investiga los fallos en la implementación de parches.
Semanal
Revisa los parches disponibles, prioriza la implementación y prueba las actualizaciones críticas.
Prepárate para los próximos despliegues y reduce el riesgo de problemas durante la implementación.
Evaluar nuevos parches, priorizar vulnerabilidades según su gravedad, probar parches y actualizar planes de implementación
Mensual
Despliega parches rutinarios de sistema operativo y aplicaciones.
Mantén la seguridad básica y la estabilidad del sistema.
Despliega actualizaciones aprobadas a través de implementaciones por fases y valida las instalaciones exitosas.
Después del Patch Tuesday
Revisar y desplegar actualizaciones de Microsoft (y actualizaciones de proveedores relacionados, cuando sea aplicable).
Aborda las vulnerabilidades recién reveladas de manera oportuna
Revisar los lanzamientos de Patch Tuesday, priorizar las correcciones críticas, probar las actualizaciones y desplegar los parches según el riesgo.
Según sea necesario
Aplicar parches de emergencia para vulnerabilidades explotadas activamente.
Mitigar amenazas activamente explotadas o de alto riesgo.
Despliega correcciones de día cero, parchea sistemas expuestos a Internet de inmediato, realiza pruebas y aprobaciones aceleradas, y comunica ventanas de mantenimiento de emergencia.
Post-despliegue
Verifica los despliegues, valida la eficacia, resuelve fallos y documenta los resultados o excepciones.
Confirma la remediación exitosa e identifica problemas.
Verifica el estado del parche, aborda los fallos de implementación y actualiza los registros de cambios y los informes de cumplimiento.
Errores comunes a evitar al crear un calendario de parches
Sin embargo, cuando estés creando un horario de parches, querrás estar atento a algunos errores comunes. Estos simples errores pueden llevar a retrasos en los parches, actualizaciones críticas perdidas o dispositivos expuestos de otras maneras, por lo que es vital estar consciente.
Errores comunes incluyen:
Tratar todos los parches con la misma urgencia en lugar de priorizar por severidad.
Esperar un ciclo mensual para abordar vulnerabilidades críticas, en lugar de parchearlas inmediatamente.
Parchear cada dispositivo de una vez, en lugar de usar implementaciones escalonadas, lo que puede resultar en errores generalizados que podrían haberse solucionado antes.
Ignorar aplicaciones de terceros, dejándolas así expuestas.
Omitiendo la verificación posterior al despliegue, lo que puede resultar en actualizaciones fallidas expuestas.
Confiar en comprobaciones manuales, lo cual consume mucho tiempo y es propenso a errores humanos.
No planificar los reinicios, lo que puede resultar en actualizaciones que quedan sin terminar durante demasiado tiempo.
Dejar las excepciones abiertas indefinidamente, en lugar de abordarlas cuando sea posible.
Programar parches sin conocer el estado del dispositivo.
Cómo Splashtop AEM ayuda a agilizar la programación de parches
El parcheo se vuelve más manejable cuando los equipos de TI tienen una visibilidad clara de los dispositivos finales, automatización y un proceso repetible para rastrear los resultados del despliegue. Con las herramientas adecuadas de gestión de endpoints, los equipos pueden agilizar la programación y el despliegue de parches en endpoints remotos y distribuidos.
Splashtop AEM (Gestión autónoma de dispositivos) es justo esa solución, llevando una gestión sólida de parches y automatización a empresas y sus equipos de TI. Con Splashtop Gestión autónoma de dispositivos, los equipos de TI pueden ver el estado de las actualizaciones en los dispositivos gestionados, gestionar actualizaciones y establecer políticas que ayudan a desplegar parches de manera más consistente.
Splashtop AEM proporciona:
Visibilidad centralizada de parches y dispositivos de punto final
Con Splashtop AEM, los equipos de TI pueden ver los estados de los dispositivos, actualizaciones disponibles y el inventario de software en todos los dispositivos, todo desde una única interfaz. El panel de Splashtop Autonomous Endpoint Management proporciona una visión clara y perspectivas sobre los puntos finales, incluido el progreso de los parches y el estado de cada actualización.
Automatización de Parches Basada en Políticas
Los equipos de TI pueden usar Splashtop AEM para automatizar la implementación de parches según la política de la empresa, incluyendo grupos de dispositivos, el momento de implementación y las necesidades de despliegue. Esto reduce el trabajo manual repetitivo y ayuda a los equipos a gestionar las actualizaciones de manera más consistente en todo su entorno.
Soporte para la actualización de sistemas operativos y aplicaciones de terceros
Mientras que algunos procesos de parcheo se centran principalmente en los sistemas operativos, Splashtop AEM ayuda a los equipos a gestionar actualizaciones para sistemas operativos y aplicaciones de terceros compatibles. Esto ayuda a reducir las brechas de seguridad causadas por aplicaciones desactualizadas, especialmente cuando las actualizaciones de terceros se gestionan por separado del parcheo del sistema operativo.
Estado en tiempo real y seguimiento más rápido
Splashtop AEM proporciona visibilidad en tiempo real de los endpoints en un entorno, ayudando a los equipos a identificar parches fallidos, reinicios pendientes y dispositivos que necesitan seguimiento. Esto ayuda a los equipos de TI a responder más rápido, asegurando que todos los dispositivos estén cubiertos y atendidos rápidamente.
Soporte Remoto y Remediación en la Misma Plataforma
Además del monitorización y gestión remota de Splashtop AEM, Splashtop también permite a los usuarios acceder a dispositivos remotos para soporte remoto y resolución de problemas. Los equipos de TI pueden utilizar las capacidades de acceso remoto de Splashtop para gestionar dispositivos directamente desde cualquier lugar, ayudándoles a investigar y solucionar problemas en los endpoints sin cambiar entre herramientas desconectadas.
Haz que la programación de parches sea más predecible
Con un buen calendario de actualización, los equipos de TI pueden asegurarse de que las actualizaciones se desplieguen a un ritmo constante y dentro de un buen marco de tiempo, reduciendo así el riesgo sin agregar tiempos de inactividad innecesarios. Crear un horario efectivo requiere una combinación de visibilidad, priorización, implementaciones por fases, ventanas de mantenimiento claras y verificación, mientras se mantiene un compromiso con la mejora continua.
Si quieres una forma más eficiente de gestionar el parchado en endpoints distribuidos, Splashtop AEM puede ayudar. Splashtop Autonomous Endpoint Management ofrece visibilidad de los endpoints, automatización basada en políticas, seguimiento de parches y herramientas de remediación remota para ayudar a los equipos de TI a reducir la exposición, hacer seguimiento a las actualizaciones fallidas y estar listos para auditorías.
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