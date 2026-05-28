Mantener los dispositivos correctamente parcheados es esencial para la ciberseguridad, ya que ayuda a garantizar que los endpoints reciban actualizaciones de seguridad críticas que reducen la exposición a vulnerabilidades conocidas. Muchos marcos de seguridad y políticas internas también requieren actualizaciones oportunas, por lo que los equipos de TI necesitan evidencia confiable de que las actualizaciones se aplican según lo planeado.
Sin embargo, los entornos de dispositivo están en constante evolución, lo que hace que sea difícil parchearlos regularmente. Los dispositivos pueden desconectarse o perder las ventanas de mantenimiento; los usuarios pueden retrasar los reinicios para evitar interrupciones; las instalaciones pueden fallar sin ser notadas; y, como resultado, los endpoints permanecen sin parchear más tiempo del que deberían.
No es suficiente con que los equipos de TI solo implementen parches. Necesitan asegurarse de que cada dispositivo esté cubierto y que cada actualización se implemente con éxito, con la capacidad de hacer seguimiento a los problemas.
Entonces, ¿cómo pueden los equipos de TI evitar parches perdidos en los dispositivos finales? Exploremos algunas maneras prácticas de mantener cada dispositivo actualizado y asegurar una gestión de parches consistente en todo tu entorno.
Por qué se pasan por alto los endpoints durante el parcheo
Por supuesto, no hay una sola causa para los parches perdidos; una variedad de factores pueden llevar a que se pasen por alto. Razones para los parches perdidos pueden incluir:
Los dispositivos remotos están desconectados durante las ventanas de parches programadas y pierden el horario.
Los endpoints remotos y de trabajo híbrido no siempre están conectados a la red corporativa, por lo que son más difíciles de rastrear y gestionar.
Los inventarios de activos están incompletos o desactualizados, lo que hace imposible saber qué endpoints están actualizados y cuáles no.
Las aplicaciones de terceros no están incluidas en el proceso de parcheo, dejando vulnerabilidades significativas expuestas.
Las políticas de parches se aplican de manera inconsistente en los distintos departamentos, ubicaciones o grupos de dispositivos.
Los parches fallidos no se revisan ni se remedian rápidamente, dejando los endpoints expuestos a riesgos conocidos por más tiempo del necesario.
Los equipos de TI dependen de verificaciones manuales o informes retrasados, lo que puede llevar mucho tiempo y ser propenso a errores humanos.
Las herramientas heredadas solo muestran visibilidad parcial sobre el estado de los endpoints.
Afortunadamente, ninguno de estos problemas es insuperable. Los parches faltantes tienden a ser un problema de flujos de trabajo o visibilidad, no solo problemas de implementación de parches, por lo que con la solución de gestión de parches adecuada, se pueden abordar todos.
Comienza con un Inventario Completo de Dispositivos
El primer paso en la gestión adecuada de parches es comprender tu inventario. Necesitas una lista de los dispositivos finales de tu empresa, los sistemas operativos que utilizan, las aplicaciones instaladas en ellos y qué dispositivos están actualmente gestionados. Desde allí, tienes la base para tu gestión de parches.
Ten en cuenta que las hojas de cálculo estáticas o las listas de inventario manuales no son suficientes. Los entornos de dispositivos modernos pueden consistir en una gran variedad de dispositivos, cada uno con un conjunto de aplicaciones para gestionar, y llevar un seguimiento de todo es vital.
Los equipos de TI deberían usar software de gestión de dispositivos que pueda rastrear:
Nombre del dispositivo y asignación de usuario
Sistema operativo y versión
Software instalado
Estado del parche
Estado en línea o fuera de línea
Grupo de dispositivos, departamento o ubicación
Estado de seguridad o cumplimiento
Al mantener un inventario constantemente actualizado, los equipos de TI tienen una base confiable para su gestión de parches. Esto les ayuda a identificar endpoints que pueden haber perdido parches o de otro modo quedarse fuera de sus flujos de trabajo de parcheo normales, para que puedan cerrar brechas de cobertura y mantener los dispositivos más actualizados de manera consistente.
Agrupa los puntos finales por riesgo, función y requisitos de actualización
Gestionar tus políticas y requisitos es otro paso clave para garantizar una correcta gestión de parches. No todos los dispositivos deben ser parcheados de la misma manera, por lo que crear grupos basados en sus riesgos y necesidades puede ayudar a asegurar que los equipos de TI apliquen las políticas correctas a cada dispositivo.
Considera lo siguiente al agrupar tus endpoints:
1. Dispositivos Críticos para el Negocio
Ciertos dispositivos clave, como servidores, dispositivos ejecutivos, estaciones de trabajo compartidas, sistemas de punto de venta y sistemas operativos, pueden necesitar pruebas más estrictas o reglas de implementación escalonada. Estos dispositivos son críticos para el negocio, por lo que es vital que permanezcan actualizados y protegidos, pero las actualizaciones también deben ser probadas adecuadamente para evitar problemas durante su implementación.
2. Dispositivos Remotos e Híbridos
En el mundo actual de trabajo remoto y entornos BYOD (tráete tu dispositivo), los portátiles y los puntos finales fuera de la red pueden ser más difíciles de gestionar. Necesitan visibilidad basada en la nube y políticas de parcheo que puedan aplicarse incluso cuando no están conectados a una red de oficina. Esto ayuda a mantener una cobertura de parches constante y una mejor preparación para auditorías en dispositivos remotos y de trabajo híbrido, incluso cuando no se conectan con frecuencia.
3. Estaciones de trabajo estándar para empleados
Uno de los grupos de dispositivos más comunes es para los dispositivos estándar de los empleados. Estos son los dispositivos cotidianos que pueden seguir las ventanas de parches estándar, incluidas las reglas de implementación automatizada y las políticas de reinicio, para mantener los endpoints correctamente parcheados.
4. Grupos de prueba y pilotos
Cuando despliegas actualizaciones, no querrás implementarlas todas de una vez, especialmente sin probarlas. Comienza con un pequeño grupo piloto para validar los parches clave y asegurarte de que funcionen correctamente; después, puedes implementarlos en grupos más grandes. Esta fase de pruebas es especialmente importante para actualizaciones de sistemas operativos de alto impacto y aplicaciones críticas para el negocio, donde no quieres que una actualización salga mal inesperadamente.
Usa Políticas de Parches Automatizadas en Lugar de Seguimientos Manuales
La automatización es una herramienta poderosa para mantener el cumplimiento de parches. Con una buena herramienta de gestión automática de parches, los equipos de TI pueden establecer políticas de parcheo, implementarlas en todos los endpoints y asegurarse de que se desplieguen correctamente.
Una buena política de parches debería:
Define qué sistemas operativos y aplicaciones necesitan actualizaciones regulares.
Establece grupos de dispositivos y define políticas para cada uno.
Programa ventanas de implementación que se ajusten a las necesidades de la empresa.
Incluye reglas de reinicio y configuraciones de notificación al usuario (cuando sea apropiado).
Aplica políticas automáticamente cuando los puntos finales se añaden o reasignan.
Revisa los resultados de implementación después de cada ciclo de parches para verificar que las actualizaciones estén correctamente instaladas.
Con esto, los equipos de TI pueden usar la automatización para reducir las posibilidades de perder puntos finales. Los parches se aplican automáticamente según la política de la Empresa, en lugar de depender de técnicos individuales. Ayuda usar una herramienta de gestión de dispositivos como Splashtop Autonomous Endpoint Management para automatizar la implementación de parches y gestionar políticas desde una consola centralizada.
Incluir Aplicaciones de Terceros en el Flujo de Trabajo de Parcheo
Los endpoints son más que sus sistemas operativos. El parcheado que solo cubre actualizaciones del sistema operativo está incompleto y puede dejar expuestas vulnerabilidades graves, por lo que es importante incluir las aplicaciones en el proceso de parcheo.
Muchas aplicaciones comunes pueden servir como puntos de entrada a los dispositivos, por lo que cualquier vulnerabilidad que tengan también debe ser parcheada de inmediato. Esto puede incluir:
Navegadores
Herramientas de comunicación
Lectores de PDF
Aplicaciones de colaboración
Software para reuniones remotas
Aplicaciones creativas o de productividad
Aplicaciones de línea de negocio
Al configurar la gestión de parches, el equipo de TI debe asegurarse de monitorear el software instalado e incluir aplicaciones de terceros en sus flujos de trabajo de parchado. Al igual que con los sistemas operativos, es esencial identificar las versiones obsoletas y asegurarse de que los empleados tengan las últimas actualizaciones de seguridad instaladas, especialmente en los dispositivos críticos para el negocio.
Prioriza los parches basándote en el riesgo de vulnerabilidad
Cuando tienes múltiples endpoints y aplicaciones para gestionar, los retrasos en los parches pueden ser comunes. Por eso, es importante saber cómo priorizarlos.
Los procesos regulares de parcheo deben ser conscientes del riesgo, con formas de determinar qué parches deben priorizarse y cuáles pueden esperar a los ciclos regulares de parcheo. Cuanto mayor sea la amenaza que plantea una vulnerabilidad, más importante es parchearla lo más rápido posible.
Los parches deben priorizarse basándose en varios criterios, incluyendo:
1. Vulnerabilidades conocidas explotadas
Las vulnerabilidades más críticas son aquellas que se conocen y se explotan activamente. Cuanto más tiempo tardes en parchearlos, mayor será el riesgo de exposición, por lo que deben tratarse como urgentes y abordarse sin demora.
2. Gravedad y Explotabilidad
Las vulnerabilidades también deben juzgarse en función de cuán severas y explotables sean. Los equipos de TI deben evaluar las puntuaciones de gravedad, la explotabilidad de la vulnerabilidad y su impacto potencial en una empresa para determinar si debe tener prioridad.
3. Importancia de los Dispositivos
No todos los endpoints tienen el mismo valor. Una vulnerabilidad en un dispositivo crítico para el negocio o ampliamente utilizado generalmente se priorizará sobre el mismo problema en un dispositivo de bajo riesgo para reducir el daño potencial y el impacto en el negocio.
Verifica el éxito del parche en cada dispositivo
El hecho de implementar un parche no garantiza que el dispositivo final esté protegido. Los equipos de TI necesitan visibilidad en los endpoints y el estado de los parches para asegurar que los parches estén instalados correctamente o para identificar si algo salió mal. El parche podría estar pendiente, o el dispositivo podría necesitar reiniciarse para completar la instalación; incluso hay una posibilidad de que la actualización nunca haya llegado al dispositivo. La visibilidad es esencial para verificar la implementación.
Asegúrate de poder identificar los estados de los parches en todos tus dispositivos, incluyendo:
¿Qué endpoints están completamente parcheados?
¿Qué endpoints están faltando parches?
¿Cuáles parches fallaron?
¿Qué dispositivos están pendientes de reinicio
¿Qué dispositivos estaban fuera de línea durante el despliegue?
¿Qué endpoints están excluidos de una política
¿Qué aplicaciones siguen desactualizadas?
¿Qué vulnerabilidades todavía están presentes?
Lo mejor es utilizar una solución de gestión de endpoints que brinde visibilidad clara del estado de los endpoints, para que los equipos de TI puedan ver el estado de los parches, rastrear fallos y corregir los endpoints según sea necesario. Esto puede ayudar a los equipos de TI a pasar de saber que se envió un parche a saber exactamente qué ocurrió.
Corregir parches fallidos o perdidos rápidamente
Hacer seguimiento de los parches es vital porque si un parche se omite o falla en instalarse, detectarlo y resolverlo rápidamente es esencial. Un buen proceso de seguimiento debería ayudar a determinar si algún dispositivo no recibió las actualizaciones que necesita, para que los equipos de TI puedan hacer un seguimiento, identificar qué salió mal y solucionarlo.
Un buen proceso de remediación debería incluir:
Revisar los parches fallidos después del despliegue.
Identifica la razón por la cual un parche falló.
Verifica si el punto final estaba desconectado, bloqueado o necesita reiniciar.
Reintentar la implementación (donde sea apropiado).
Investiga fallos mediante acceso remoto o acciones en segundo plano.
Documenta excepciones para dispositivos que no se pueden parchear de inmediato.
Confirma que la remediación fue exitosa.
Incorporar Informes en el Proceso de Gestión de Parches
Los informes ayudan a TI a demostrar que el parcheo funciona, no solo durante la instalación inicial, sino también con el tiempo. Con buenos informes, los equipos de TI están mejor equipados para manejar auditorías, revisiones internas y mejoras a lo largo del tiempo.
Por supuesto, todo depende de que los informes proporcionen información pertinente. Querrás asegurarte de que tus informes incluyan detalles clave, incluyendo:
Cumplimiento de parches, ordenado por grupo de dispositivos, para garantizar que cada grupo esté debidamente priorizado y atendido.
Parches faltantes, ordenados por gravedad, para determinar si faltan parches críticos.
Recuentos de parches fallidos, que podrían indicar problemas continuos.
El tiempo que lleva parchear vulnerabilidades de alto riesgo, para demostrar que se están abordando de manera oportuna.
Cobertura de endpoints por política, para demostrar el cumplimiento de la política de parches.
Dispositivos fuera de línea durante las ventanas de parches, para que puedan ser actualizados adecuadamente.
Estado de actualización de aplicaciones de terceros para demostrar una cobertura total de parches.
Excepciones y aplazamientos aprobados para cualquier punto final que no esté completamente parcheado.
Estos informes deben demostrar que los parches se están implementando de manera repetible y proporcionar responsabilidad. La evidencia en estos informes puede ayudar a respaldar la preparación para auditorías y el cumplimiento de TI cuando una empresa gestiona adecuadamente sus parches.
Cómo Splashtop AEM ayuda a mantener los dispositivos cubiertos
Si quieres asegurarte de que mantienes tus dispositivos actualizados y correctamente parchados, necesitas una plataforma de gestión de dispositivos robusta que ofrezca visibilidad y automatización en todos tus puntos finales. Splashtop AEM (Gestión autónoma de dispositivos) es justamente esa plataforma, permitiendo a las empresas gestionar todos sus dispositivos desde un solo lugar.
Splashtop AEM incluye:
1. Visibilidad Centralizada de Dispositivos
Splashtop Autonomous Endpoint Management ofrece visibilidad en todos los dispositivos, permitiendo a los equipos de TI ver el estado de los endpoints, el inventario de software, el estado de los parches y las vulnerabilidades desde un panel de administración centralizado. Esto hace que sea más fácil identificar qué dispositivos necesitan atención y verificar qué endpoints están parcheados, faltan actualizaciones o aún requieren seguimiento.
2. Parcheo automatizado de OS y de terceros
La gestión automatizada de parches de Splashtop Autonomous Endpoint Management ayuda a los equipos de TI a desplegar parches en los sistemas operativos y aplicaciones de terceros. La automatización puede seguir tu política para priorizar y gestionar correctamente las actualizaciones, verificar los despliegues y hacer seguimiento de los problemas según sea necesario, reduciendo el trabajo manual y mejorando la consistencia.
3. Seguimiento y Remediación del Estado de Parcheo
Splashtop Autonomous Endpoint Management puede rastrear la implementación de parches y el estado en todos los dispositivos, ayudando a los equipos de TI a monitorear los resultados, identificar fallas y abordar los dispositivos que siguen siendo vulnerables. Esto ayuda a los equipos de TI a mantener los dispositivos finales más actualizados y llevar registros claros de la actividad de parcheo, fallos y acciones de seguimiento.
4. Control basado en políticas
Con Splashtop AEM, los equipos de TI pueden establecer políticas para implementar parches en grupos de dispositivos. Esto incluye la priorización, programación, pruebas y más para ayudar a gestionar los dispositivos de manera consistente, incluso cuando los entornos cambian.
Lista de Verificación para el Parchado de Dispositivos
Cuando estás parcheando tus dispositivos finales, no quieres saltarte un paso, pero hay mucho que tener en cuenta. Por ello, hemos preparado una práctica lista de comprobación para parchear endpoints y ayudarte a guiar tu proceso de parcheo y asegurarte de que mantienes todo actualizado:
Mantén un inventario continuo de endpoints para asegurarte de gestionar cada dispositivo.
Agrupa los dispositivos por riesgo, rol y requisitos de actualización para una adecuada priorización.
Aplica políticas de parcheo automatizadas para actualizaciones consistentes.
Incluye actualizaciones del sistema operativo y de aplicaciones de terceros.
Prioriza las vulnerabilidades de alto riesgo.
Utiliza grupos piloto para probar actualizaciones e identificar problemas temprano.
Controla el éxito y el fracaso de los parches para que puedas abordar cualquier problema.
Haz seguimiento de dispositivos fuera de línea.
Soluciona rápidamente los parches fallidos.
Informa sobre la cobertura de parches regularmente.
Prevenga Revisiones Perdidas con Splashtop AEM
Mantener el cumplimiento de parches y asegurar que cada dispositivo esté actualizado requiere más que solo un horario de actualizaciones recurrentes. Requiere visibilidad continua, automatización basada en políticas, priorización basada en riesgos, verificación de estado y la capacidad de remediar rápidamente problemas cuando los parches fallan.
Afortunadamente, con el software adecuado, todo esto es fácilmente alcanzable. Splashtop Gestión autónoma de dispositivos ofrece el control, la visibilidad y la automatización que los equipos de TI necesitan para mantener todos sus dispositivos actualizados, incluso en entornos BYOD (tráete tu dispositivo) y remotos. Como resultado, los equipos de TI pueden reducir los parches perdidos, mantener los flujos de trabajo consistentes y obtener la visibilidad mejorada que necesitan para garantizar la seguridad y el cumplimiento.
¿Quieres una forma más sencilla de encontrar y corregir los parches de endpoint perdidos? Empieza con una prueba gratuita de Splashtop AEM hoy.