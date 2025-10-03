En 2018, la Unión Europea promulgó una nueva ley para proteger a los ciudadanos europeos contra la mala gestión de sus datos personales por parte de cualquiera que recopile datos. Aquí se incluyen empresas y organizaciones, tanto en persona como virtualmente. Esta ley innovadora allanó el camino para otras leyes, como la Ley de Privacidad del Consumidor de California (CCPA) en California.
Al mismo tiempo, las soluciones de acceso remoto se han vuelto más fundamentales que nunca a medida que más empresas adoptan el trabajo híbrido y remoto, lo que plantea la cuestión de cómo dichas tecnologías pueden cumplir con los estrictos estándares del RGPD.
Como proveedor líder de acceso remoto, Splashtop no solo cumple con el RGPD, lo incorporamos en nuestro ADN operativo. Este blog analiza cómo Splashtop mantiene el cumplimiento del RGPD, por qué priorizamos la integridad de tus datos y la importancia de elegir una solución de acceso remoto que cumpla con el RGPD para empresas y particulares.
¿Qué es el RGPD?
El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) es una ley de privacidad de datos promulgada por la Unión Europea que ayuda a crear una estructura sobre cómo las empresas deben manejar los datos personales de los clientes, especialmente en lo que respecta al panorama digital. El RGPD sigue siete principios de protección diferentes, como se describe en el artículo 5.1-2 del RGPD:
Legalidad, equidad y transparencia: cualquier empresa que maneje datos debe hacerlo de manera legal, justa y transparente para el interesado.
Limitación del propósito: los datos deben ser para fines comerciales legítimos especificados explícitamente al interesado cuando los recopiló.
Minimización de datos: las empresas solo deben recopilar los datos necesarios para fines comerciales.
Precisión: los datos que las empresas deben manejar deben ser precisos y actualizados.
Limitación de almacenamiento: los manipuladores de datos solo deben almacenarlos durante el tiempo que sea necesario.
Integridad y confidencialidad: los manipuladores de datos deben procesarlos de una manera que garantice la seguridad, integridad y confidencialidad.
Responsabilidad: el responsable del tratamiento es responsable de poder demostrar el cumplimiento del RGPD con todos los requisitos anteriores. Si no puede demostrar esto, una empresa no puede cumplir con el RGPD.
¿Cumple Splashtop con el RGPD?
Proteger los datos personales de nuestros clientes es nuestra principal prioridad. Aquí en Splashtop, tomamos las siguientes medidas para garantizar que nuestras prácticas de manejo de datos cumplan con el RGPD:
Protección de datos por diseño: Splashtop utiliza opciones de consentimiento afirmativo donde los clientes primero deben optar por compartir sus datos personales con nosotros al registrarse. Esto les da a nuestros clientes la opción de retirar su consentimiento por su propia cuenta. Splashtop solo recopila y procesa datos personales que son necesarios para que podamos prestar nuestro servicio a nuestros clientes. Cualquiera de los datos de los clientes que almacenamos está cifrado con los estándares y mejores prácticas de seguridad del RGPD, tanto en tránsito como en reposo.
Gobernanza de datos: Splashtop identifica y mapea toda la información de identificación personal (PII) que recopilamos, qué hacemos con ella, quién tiene acceso a ella y hacia dónde fluye. Todos nuestros proveedores de servicios externos deben firmar acuerdos de procesamiento de datos (DPA) para garantizar que también se comprometan a mantener el cumplimiento del RGPD.
Políticas: las políticas de privacidad y cookies de Splashtop cumplen con los requisitos del RGPD para garantizar que los derechos de nuestros usuarios estén protegidos y explicados claramente.
Proceso y comunicación: Splashtop utiliza un revisor externo para probar nuestra preparación para el RGPD. Además, establecimos procesos adicionales y creamos canales de comunicación adecuados para manejar todas las consultas relacionadas con el RGPD interna y externamente.
Formación y concienciación: invertimos en formación integral para nuestro personal para garantizar que comprendan la importancia del cumplimiento del RGPD y estén equipados para mantener estos estándares en su trabajo diario. Esta concienciación interna es clave para prevenir violaciones de datos y garantizar que todos los miembros del equipo sean administradores de la privacidad del usuario.
A través de estas medidas, Splashtop asegura que nuestras soluciones de acceso remoto cumplen con los requisitos del RGPD y encarnan el espíritu de confianza y seguridad que la normativa busca establecer. Para obtener más información sobre el cumplimiento del RGPD de Splashtop, consulta nuestra política de privacidad, cumplimientos y características de seguridad.
Por qué Splashtop prioriza el cumplimiento del RGPD
Splashtop prioriza el cumplimiento del RGPD debido a nuestros valores fundamentales con respecto a la privacidad y la seguridad de los datos. Al seguir rigurosamente los mandatos del RGPD, prestamos a nuestros usuarios un servicio que ofrece capacidades de acceso remoto de primer nivel y defiende sus derechos a la privacidad. En una era digital donde los datos se consideran una divisa de gran valor, nuestros usuarios necesitan estar seguros de que su herramienta de acceso remoto es un guardián custodio de su información de confianza.
El cumplimiento del RGPD de Splashtop no es simplemente una casilla de verificación legal, refleja nuestro compromiso de proteger los datos de nuestros clientes como si fueran propios. Este compromiso sirve como promesa de que, con Splashtop, los usuarios eligen un socio que valora y protege su privacidad con los más altos estándares.
Cómo elegir un proveedor de acceso remoto que cumpla con la legalidad
Al seleccionar un proveedor de acceso remoto, la garantía del cumplimiento del RGPD debe estar a la vanguardia de tu proceso de toma de decisiones. Este cumplimiento demuestra la dedicación de un proveedor a la protección de datos y una postura proactiva en cuestiones de privacidad. Tanto para empresas como para particulares, Splashtop ofrece un modelo de cumplimiento de este tipo, ofreciendo una promesa y un historial comprobado de cumplimiento de las estrictas normas del RGPD.
Elegir Splashtop significa asociarse con un proveedor que comprende las complejidades de las leyes de protección de datos y se compromete a mantener un servicio seguro y privado. Es una elección que afirma el valor que das en materia de seguridad y cumplimiento de los datos en el panorama digital actual.
Elige un socio que valore tu privacidad
El cumplimiento del RGPD es un imperativo legal y un indicador de excelencia y confianza. El compromiso inquebrantable de Splashtop con los principios del RGPD garantiza que se respete la privacidad de cada usuario. ¿Te interesa saber cómo Splashtop puede ayudar a tu equipo a acceder a tus estaciones de trabajo de forma remota?
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