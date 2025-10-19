Splashtop le desea felices fiestas - Revisión de 2020 y lo que viene

Estamos agradecidos de que las soluciones de acceso remoto de Splashtop hayan podido ayudar a organizaciones e instituciones educativas de todo el mundo durante esta época tan difícil.
De hecho, el uso diario de Splashtop aumentó un 400% ¡en 2020! No sólo eso, sino que también añadimos millones de nuevos usuarios, que a su vez conectaron millones de nuevos dispositivos a Splashtop ¡este año!
A todos nuestros clientes, esperamos que Splashtop haya tenido un impacto positivo en sus vidas este año. Y estamos agradecidos de tenerlos con nosotros en este viaje mientras continuamos creciendo y mejorando.
Revisión del Año 2020 de Splashtop
Expansión en Europa, Oriente Medio y Asia
En 2020, Splashtop amplió su presencia en la UE y en Asia con nuevas oficinas en Ámsterdam y Singapur, y nuevas asociaciones en la EMEA, América del Sur y Asia. Splashtop ahora soporta más idiomas, ofrece ventas y soporte al cliente en varios idiomas, y ofrece un mejor rendimiento en la región de la UE.
Ayudó a Miles de Empresas a Cambiar Hacia el Trabajo a Distancia
Miles de empresas llegaron a Splashtop necesitando una solución rápida y fácil para que los empleados pudieran acceder a remotamente a las computadoras de su trabajo desde sus dispositivos personales en casa durante esta repentina pandemia.
Nada podría habernos preparado para el repentino aumento de solicitudes, y el equipo de Splashtop trabajó duro para entregar rápidamente las soluciones de acceso remoto necesarias para mantener las estaciones de transmisión, los arquitectos, y las empresas de muchas industrias en funcionamiento mientras los empleados trabajaban desde casa.
Habilitó el Acceso a la Computadora para Cientos de Miles de Estudiantes
Cuando las escuelas de todo el mundo cerraron debido al COVID-19, nos pidieron soluciones de acceso remoto para permitir a sus estudiantes, incluso a aquellos con ordenadores domésticos y tabletas de baja especificación, acceder a los ordenadores de la escuela. Nuestro equipo trabajó las 24 horas del día para ofrecer nuevas características como acceso programado a las computadoras del laboratorio, en tiempo récord. Cientos de escuelas ya han adoptado el acceso remoto Splashtop para miles de estudiantes, profesores y personal.
El Nuevo Splashtop Enterprise
En 2020, nos complace anunciar el nuevo Splashtop Enterprise, que proporciona a las grandes empresas una solución integral de acceso y soporte remoto todo en uno. También anunciamos el nuevo producto Splashtop On-Prem , que ofrece a las empresas una solución auto-alojada, todo en uno, en las instalaciones.
Si estás interesado en probar uno de nuestros nuevos productos, ¡ponte en contacto con nuestro equipo hoy! ¡Estamos aquí para ayudar!
Nuevas y Emocionantes Características
Splashtop lanzó varias características nuevas en 2020, incluyendo acceso remoto programado y permisos de acceso basados en grupos. Splashtop también amplió el soporte de control remoto para todos los dispositivos que funcionan con Android 8.0 y superiores, y el acceso remoto a Chromebooks.
También nos asociamos con varios SSO proporciona identidad y PSA/RMM sistemas para darle más opciones de integración.
La Seguridad es una Prioridad Máxima
Estamos constantemente escaneando y verificando nuestros productos para asegurar su integridad y también trabajamos con empresas de seguridad de primera categoría para realizar auditorías unas cuantas veces al año. Este año hemos desplegado nuestra infraestructura a múltiples proveedores de clouds para reducir el riesgo de la dependencia de la disponibilidad del servicio de un solo proveedor. También logramos la certificación SOC 2 Tipo 2 este año y elevamos enormemente nuestra postura de seguridad de nuestra infraestructura en cloud.
Splashtop invierte millones de dólares al año en garantizar la seguridad, fiabilidad y cumplimiento de su infraestructura. Esta seguirá siendo una de las principales áreas de interés en el próximo año.
Lo Que Sigue para el 2021
¡Estamos mirando hacia adelante a mucho más en el 2021! Estamos trabajando en nuevas características y mejoras del producto gracias a los útiles comentarios que hemos recibido de nuestros usuarios. ¡También estamos buscando expandirnos a más partes del mundo!
Echa un vistazo a las emocionantes nuevas características en las que estamos trabajando.
Gracias y Felices Fiestas
Gracias de nuevo por ser la mejor parte de Splashtop. Les deseamos unas felices fiestas y ¡estamos ansiosos por ver adónde nos lleva el 2021!
Mis mejores deseos,
Mark Lee, CEO y el Equipo de Splashtop