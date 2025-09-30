Prueba Gratuita de la Aplicación Splashtop de Acceso Remoto

Prueba gratis los productos de asistencia remota del escritorio remoto de Splashtop &, sin tarjeta de crédito ni compromiso. Descubre por qué 30 millones de personas ya utilizan Splashtop.
Podemos hacer casi cualquier cosa desde nuestros portátiles, tabletas y teléfonos inteligentes. Pero a veces, tenemos un dispositivo, y necesitamos acceder a otro.
Ya sea para acceder al ordenador del trabajo, al ordenador de la escuela o para ofrecer soporte remoto bajo demanda, Splashtop tiene la aplicación de acceso remoto para ti.
Aprovecha la prueba gratuita de la aplicación de acceso remoto de Splashtop para ver lo fácil que puede ser acceder a distancia con Splashtop.
Splashtop ofrece pruebas gratuitas de tres poderosos productos de acceso remoto:
Puedes probar cualquiera de estos gratis sin necesidad de tarjeta de crédito o compromiso.
Lo Que Puedes Hacer con La Aplicación de Acceso Remoto de Splashtop
Una vez configurado, puedes abrir la aplicación de acceso remoto Splashtop en cualquier dispositivo para ver una lista de computadoras a las que tienes acceso sin supervisión. Luego puedes iniciar una conexión remota a la computadora de tu elección con sólo un clic.
Una vez en una sesión de escritorio remoto, podrás controlar a distancia el ordenador ¡como si estuvieras sentado frente a él!
Comienza hoy con una prueba gratuita de Splashtop para probar la aplicación de acceso remoto de Splashtop de forma gratuita. Haz clic en el botón a continuación para intentar acceder de forma remota a tu ordenador desde cualquier otro dispositivo ahora.