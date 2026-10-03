Los equipos de TI necesitan una forma rápida y fiable de mantener actualizados todos los dispositivos de su organización. Muchos recurren al software de gestión de parches, que puede detectar, probar, programar, implementar y verificar parches automáticamente en todos los endpoints.
Los presupuestos siguen importando, así que el software gratuito de gestión de parches suele parecer un punto de partida práctico. Los equipos pueden empezar con una prueba gratuita, un nivel gratuito con capacidades limitadas o una herramienta de código abierto. Algunas opciones gratuitas funcionan bien durante un tiempo, pero cada una conlleva concesiones en cobertura, soporte y el tiempo que requiere gestionarlas. A medida que crecen los parques de endpoints y más aplicaciones de terceros necesitan actualizaciones periódicas, esas concesiones se vuelven más difíciles de asumir.
Esta guía explica qué suele significar “gratis” en la gestión de parches, qué debe incluir cualquier solución de gestión de parches, en qué suelen quedarse cortas las herramientas gratuitas y cómo obtener gestión automatizada de parches sin forzar tu presupuesto.
¿Qué suele significar «software gratuito de gestión de parches»?
“Gratis” puede significar varias cosas distintas en la gestión de parches, y cada modalidad tiene sus propias limitaciones y requisitos. Saber qué tipo estás viendo hace que sea más fácil evaluar si encaja con tu organización.
Las opciones gratuitas de gestión de parches incluyen:
Pruebas gratuitas: Ofrecen acceso temporal, a menudo con todas las funciones, a un producto de pago. Son útiles para evaluarlo, pero terminan después de un periodo determinado y están diseñadas para llevarte a un plan de pago.
Niveles gratuitos: Algunos proveedores ofrecen acceso gratuito continuo con límites en endpoints, funciones o soporte. Pueden cubrir entornos pequeños, pero las limitaciones pueden convertirse en un obstáculo a medida que crecen las necesidades.
Herramientas de parcheo de código abierto: son gratuitas para descargar, pero normalmente requieren que tu equipo se encargue de la configuración, el alojamiento, los ajustes y el mantenimiento, lo que las hace más exigentes desde el punto de vista técnico.
Utilidades integradas de parcheo del sistema operativo: Muchos sistemas operativos incluyen herramientas nativas de actualización. Normalmente se centran en una sola plataforma y a menudo ofrecen una cobertura limitada o nula para aplicaciones de terceros.
Capacidades de aplicación de parches incluidas: Algunas plataformas de gestión de TI más amplias incluyen la aplicación de parches como una función entre muchas otras. En este caso, la aplicación de parches solo es gratuita si tu organización ya paga por la plataforma más amplia.
Por qué los equipos de TI buscan software gratuito de gestión de parches
Mantener los endpoints y las aplicaciones actualizados con parches es vital tanto para la ciberseguridad como para el cumplimiento de TI, y el software de gestión de parches ayuda a automatizar ese trabajo. Cuando los presupuestos son ajustados, el software gratuito de gestión de parches puede parecer una forma de obtener esas ventajas sin añadir otro coste de software.
Los equipos de TI que empiezan con una opción gratuita suelen esperar:
Reduce el trabajo manual de aplicación de parches.
Obtén visibilidad sobre qué endpoints no tienen las actualizaciones instaladas.
Mantén los sistemas operativos y las aplicaciones de terceros al día.
Reduce la exposición a vulnerabilidades conocidas.
Sustituye los procesos de actualización inconsistentes impulsados por los usuarios.
La trampa está en que estos resultados provienen de una buena gestión de parches, no del precio. Una herramienta gratuita puede ofrecer algunos de ellos, pero las concesiones en cobertura, soporte y mantenimiento pueden acabar reduciendo el ahorro con el tiempo. Para comprobar si una opción puede cumplir estos objetivos, compárala con lo que debe incluir una solución completa de gestión de parches.
Qué debe incluir una solución ideal de gestión de parches
Tanto si una herramienta es gratuita como de pago, evalúala según las mismas capacidades básicas. Estas son las funciones clave que los equipos de TI deben asegurarse de que incluya su software de gestión de parches.
1. Cobertura de endpoints y sistemas operativos
Las necesidades de aplicación de parches de una empresa varían según su entorno y los dispositivos que utiliza. Un equipo que depende exclusivamente de Windows tendrá necesidades diferentes a las de uno que usa dispositivos macOS, entornos mixtos o equipos distribuidos. Una buena solución de gestión de parches debe funcionar en los sistemas operativos y dispositivos que tu organización usa realmente.
2. Parches de aplicaciones de terceros
Actualizar los sistemas operativos es solo una parte de los requisitos de aplicación de parches de cualquier organización. Las aplicaciones populares de terceros, como navegadores, apps de comunicación y herramientas de colaboración, también deben mantenerse actualizadas. Estas apps son objetivos habituales de los ciberataques y pueden dar a los atacantes un punto de entrada si no se aplican parches, por lo que una buena solución de aplicación de parches debe cubrir tanto los sistemas operativos como las aplicaciones de terceros.
3. Automatización y programación
El objetivo de la gestión de parches es reducir el trabajo manual repetitivo. La automatización y la programación adecuadas lo hacen posible al detectar automáticamente nuevos parches, identificar los dispositivos que los necesitan, programar las actualizaciones para un momento conveniente y desplegarlas en todos los endpoints.
Los equipos de TI deben buscar una solución de parchado con automatización basada en políticas, ventanas de mantenimiento y controles de reinicio, para que las actualizaciones se realicen automáticamente con una interrupción mínima para los usuarios.
4. Visibilidad y generación de informes sobre parches
Si los equipos de TI no pueden saber qué parches se aplicaron correctamente y cuáles fallaron, corren el riesgo de dejar los endpoints expuestos. Una buena visibilidad es esencial para confirmar la cobertura de parches y las implementaciones completas, por lo que los equipos deben buscar soluciones que muestren el estado de los parches en cada endpoint.
Una buena solución de gestión de parches también debe proporcionar informes y registros que documenten cada actualización. Estas pruebas ayudan a los equipos a demostrar su postura de seguridad, respaldar la preparación para auditorías y apoyar los esfuerzos de cumplimiento.
5. Priorización de CVE
No todos los parches son igual de urgentes. Los equipos de TI necesitan identificar qué actualizaciones son más críticas y cuáles pueden esperar, para poder priorizar correctamente. Una buena plataforma de gestión de parches debe incluir información basada en CVE, como la gravedad y el estado de explotación conocido, para que los equipos puedan implementar primero los parches más importantes.
6. Corrección remota
Si a un endpoint le faltan parches, los equipos de TI deben poder solucionarlo rápidamente, sin importar dónde esté el dispositivo. Con la corrección remota, los equipos de TI pueden resolver problemas sin esperar a los usuarios ni depender de seguimientos manuales, incluso al dar soporte a dispositivos remotos.
7. Soporte y mantenimiento
Toda herramienta de parcheo necesita que alguien la mantenga en funcionamiento. Las opciones autohospedadas y de código abierto, en particular, pueden requerir que tu equipo configure, mantenga, solucione problemas y actualice el propio software de parcheo, lo que añade trabajo al proceso de parcheo.
No tiene por qué ser un factor decisivo, pero los equipos que estén considerando opciones gratuitas deben evaluar la responsabilidad operativa y decidir si el trabajo que requiere la herramienta superará el trabajo que ahorra.
Limitaciones habituales del software gratuito de gestión de parches
El software gratuito de gestión de parches puede ser una opción razonable para pequeñas organizaciones con necesidades simples de aplicación de parches. Aun así, muchas opciones gratuitas comparten limitaciones comunes que los equipos de TI deben evaluar antes de decidirse.
Las limitaciones habituales incluyen:
Límites de endpoints: Algunas opciones gratuitas limitan el número de dispositivos, lo que puede dificultar la escalabilidad a medida que crece el parque de dispositivos.
Límites de funciones: Las capacidades, como los informes, la automatización o el parcheo de terceros, pueden estar restringidas o reservarse para planes de pago.
Soporte limitado: Las opciones gratuitas suelen depender de foros de la comunidad o documentación para obtener ayuda, lo que puede ralentizar la resolución de problemas cuando falla una implementación.
Mantenimiento manual: Las herramientas de código abierto y autohospedadas pueden requerir mantenimiento continuo. Si ese trabajo supera el tiempo que ahorra la herramienta, la opción gratuita puede acabar siendo una pérdida neta.
Implementación de parches retrasada: Algunas herramientas dependen de comprobaciones programadas, por lo que un parche disponible puede quedar esperando hasta el siguiente ciclo de actualización mientras los dispositivos siguen expuestos.
Cobertura limitada de terceros: Las herramientas integradas del SO, en particular, pueden cubrir solo las actualizaciones del sistema operativo o un pequeño catálogo de aplicaciones, dejando sin parchear aplicaciones que suelen ser objetivo de ataques.
Herramientas de corrección independientes: Puede que los equipos sigan necesitando otras herramientas para la resolución remota de problemas, scripting o acciones en endpoints, lo que aumenta la proliferación de herramientas.
Cuando el software gratuito de gestión de parches empieza a quedarse corto
Una herramienta gratuita que funciona bien al principio puede tener dificultades para seguir el ritmo a medida que crecen los entornos, los requisitos de seguridad y las necesidades de supervisión. Estas señales sugieren que ha llegado el momento de considerar una solución de pago:
La cantidad de endpoints se está acercando o ya supera lo que tu herramienta actual puede gestionar.
Las vulnerabilidades de alto riesgo deben corregirse más rápido de lo que permite tu ciclo de actualizaciones actual.
Investigar y resolver los fallos de parches lleva demasiado tiempo.
La dirección, los auditores o los procesos de cumplimiento te piden pruebas del estado de los parches que no puedes generar fácilmente.
Los dispositivos remotos e híbridos necesitan las mismas políticas de actualización que los dispositivos en la oficina.
TI dedica demasiado tiempo a alternar entre herramientas de aplicación de parches, inventario, soporte y corrección.
El mantenimiento de la propia herramienta de aplicación de parches ha empezado a competir con otras prioridades de TI.
Cómo Splashtop AEM ayuda a los equipos de TI a automatizar la gestión de parches
Cuando una herramienta gratuita ya no cubre lo que tu equipo necesita, el siguiente paso no tiene por qué poner a prueba tu presupuesto. Splashtop AEM (gestión autónoma de endpoints) reúne parcheo en tiempo real, información sobre vulnerabilidades, automatización y corrección remota en una sola consola.
Así es como Splashtop AEM aborda las capacidades descritas arriba.
1. Aplicación de parches en tiempo real con despliegues por fases
Splashtop AEM automatiza el proceso de aplicación de parches desde la detección hasta la implementación. Los equipos de TI pueden implementar parches en cuanto están disponibles o programarlos dentro de ventanas de mantenimiento, con controles de reinicio que minimizan las interrupciones para los usuarios finales.
Los anillos de actualización basados en políticas permiten a los equipos implementar parches primero en un grupo más pequeño de dispositivos, para que las actualizaciones se prueben antes de un despliegue más amplio. Las aprobaciones de versiones dan a los equipos de TI un mayor control sobre lo que llega a cada dispositivo.
2. Parcheo de sistemas operativos y aplicaciones de terceros
Splashtop AEM proporciona aplicación de parches en tiempo real para el sistema operativo en Windows y macOS, junto con aplicación de parches de terceros para más de 100 aplicaciones. Los equipos de TI pueden gestionar las actualizaciones del SO y de las aplicaciones desde la misma consola, lo que les ofrece una cobertura de parches más amplia en un único flujo de trabajo.
3. Información sobre vulnerabilidades basada en CVE
Splashtop AEM muestra en un solo lugar los detalles de CVE, la gravedad y el estado de Known Exploited Vulnerabilities (KEV). Las señales de riesgo impulsadas por IA y las puntuaciones del Exploit Prediction Scoring System (EPSS) ayudan a los equipos a clasificar las vulnerabilidades según la probabilidad de explotación, para que los parches más importantes se implementen primero.
4. Visibilidad y generación de informes centralizadas
Splashtop AEM realiza un seguimiento del inventario de hardware y software, el estado de los parches, las CVE y el estado de los dispositivos desde un único panel. Los registros e informes detallados ayudan a los equipos de TI a investigar actualizaciones fallidas, mantener informado al liderazgo y respaldar la preparación para auditorías con pruebas claras del estado de los parches.
5. Automatización basada en políticas y corrección remota
Las políticas de endpoints permiten a los equipos de TI estandarizar el parcheo en todos los dispositivos y entornos, mientras que Scripts y Tasks, incluida la ejecución de scripts en segundo plano, automatizan el mantenimiento rutinario a escala. Las alertas proactivas y la corrección automatizada ayudan a los equipos a resolver problemas comunes rápidamente.
Cuando un dispositivo necesita atención práctica, Splashtop AEM incluye control remoto para dispositivos Windows, Mac y Linux gestionados, para que los técnicos puedan diagnosticar y solucionar problemas con o sin que haya un usuario final presente.
6. Una alternativa práctica a la aplicación manual de parches y a la complejidad de los RMM
Splashtop AEM combina parcheo, visibilidad, automatización y acceso remoto en una sola plataforma, para que los equipos de TI puedan gestionar el parcheo y la corrección sin tener que unir herramientas independientes. Los precios por endpoint permiten mantener los costes predecibles a medida que crece el número de dispositivos gestionados. Si estás valorando opciones de pago, consulta nuestra guía sobre software de gestión de parches asequible para equipos pequeños de TI.
Prueba Splashtop AEM gratis
El software gratuito de gestión de parches puede ser un punto de partida útil, pero muchos equipos lo superan a medida que sus entornos, requisitos de seguridad y necesidades de informes se amplían. En esa etapa, los equipos de TI necesitan visibilidad constante, automatización y control en todos los endpoints, estén donde estén.
Con Splashtop AEM, los equipos de TI pueden aplicar parches a vulnerabilidades de alto riesgo más rápido, mantener los dispositivos remotos y de oficina bajo las mismas políticas y generar pruebas claras del estado de los parches, todo desde una sola consola y con un coste que se ajusta a un presupuesto ajustado.
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