Descubre Splashtop en el evento online Experience IT de Freshworks

Más de 30 líderes del sector y visionarios de la tecnología se reúnen en una perspicaz serie de entrevistas en vídeo en Experience IT, organizada por Freshworks. Únete a Splashtop en el evento para explorar la evolución del comportamiento de los usuarios, la importancia de diseñar servicios de TI que interactúen con los seres humanos y las ventajas de ofrecer experiencias de primera clase.
Este es un evento en línea, con inscripción gratuita. Una vez que te registres, tendrá acceso a ver todas las entrevistas a petición a partir del 26 de marzo. Puedes verlas cuando quieras.
Formato del evento
La agenda y los temas están diseñados por un panel de expertos en ITSM. Los temas incluyen:
Experiencia como servicio (EAAS) - Volver al núcleo
Desvelar la realidad de la IA y su creciente valor
La automatización como palanca para amplificar lo mejor de la capacidad humana
En cualquier momento, en cualquier lugar: crear una experiencia de prestación de servicios omnicanal
Estos temas y otros más se tratarán en 3 temas:
Tema 1: Aspectos esenciales de la estrategia de TI
Explorar cómo están evolucionando las TI a través de las expectativas cambiantes de la experiencia del cliente.
Tema 2: Humanizar la TI
Explorar estrategias centradas en la gestión de la experiencia del usuario final
Tema 3: Liberar el potencial de las TI
Explorar formas de aprovechar la IA para maximizar el potencial de las TI
Altavoces
En nombre de Splashtop, Phil Sheu, Cofundador y Director Técnico de, nos hablará de cómo construir una experiencia de prestación de servicios omnicanal para los clientes, y de cómo lo hace su equipo.
También serás testigo de algunos de los 25 Principales Líderes de Pensamiento en Soporte Técnico y Gestión de Servicios de HDI para 2020, junto con otros expertos del sector:
Paul Wilkinson
Claire Agutter
Dave Snowden
Karen Ferris
Stuart Rance
Doug Tedder
Suzanne van Hove
Greg Sanker
Suzanne Van Hove
Mark Smalley, ¡y muchos más!
¡Inscríbete ahora y participa en el evento sin costo alguno!
La Asociación Freshworks-Splashtop
Además de ser el socio de mercado conjunto de Freshworks, Splashtop también ofrece integración con Freshworks. Los usuarios de Freshdesk y Freshservice pueden iniciar una sesión de control remoto supervisado/acceso remoto/soporte remoto desde su ticket. Durante la sesión, los usuarios pueden tomar con seguridad el control de la computadora de su usuario con un simple código, y realizar acciones como transferencia de archivos, reinicio remoto, pantalla en blanco, compartir el escritorio, chat, grabación de la sesión ¡y más! Una vez que la sesión se completa, los detalles de la sesión se registran automáticamente en el ticket.
Aprende sobre la integración de Splashtop con Freshworks Freshservice
Aprende sobre la integración de Splashtop con Freshworks Freshdesk