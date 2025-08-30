Las gafas inteligentes de Epson combinadas con Mirroring360 de Splashtop ofrecen una nueva posibilidad: ¡volar un dron DJI para realizar vídeo y fotos en HD!

En asociación con Epson, Splashtop Mirroring360 ya está disponible gratis para el Epson Moverio BT-200 Smart Glass.
Esto significa que cualquier contenido o aplicación se puede transmitir desde un iPhone o iPad a las gafas inteligentes Epson.
Luego nos enteramos por los entusiastas del DJI Drone del nuevo caso de uso que se presenta a continuación:
Cuando la gente está volando drones para hacer vídeos o fotos desde el aire, necesitan ver el dron volando sobre ellos, pero también la imagen
hacia abajo en su iPhone / iPad para ver la vista de video en tiempo real desde la cámara del dron. La necesidad constante de mirar hacia arriba al dron volador y mirar hacia abajo al iPhone/iPad que muestra la vista de la cámara en tiempo real
es muy molesta. Con Mirroring 360 en las gafas inteligentes de Epson, la gente puede ver el dron en la línea de visión, mientras que también pueden ver el vídeo del dron directamente en el centro de las gafas.
Aquí tiene un vídeo y una foto de la nueva posibilidad. ¡Es divertida y emocionante!