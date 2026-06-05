Cómo los usuarios de acceso remoto pueden protegerse del phishing selectivo y otros ataques de phishing

En el mundo cada vez más conectado de hoy, el acceso remoto se ha convertido en una necesidad para muchas empresas a la hora de permitir que sus empleados trabajen desde cualquier lugar y en cualquier momento. Si bien esto puede tener sus ventajas, también presenta un riesgo de seguridad considerable. Los ciberdelincuentes siempre están buscando formas de aprovecharse de las vulnerabilidades en los sistemas de acceso remoto y utilizarlas para lanzar ataques de phishing selectivo y otros ataques de phishing. Estos ataques pueden ser devastadores y provocar el robo de credenciales, filtraciones de datos, pérdidas económicas y daños a la reputación.
En este artículo, exploraremos cómo los usuarios de acceso remoto pueden protegerse de estos ataques y reducir el riesgo de ser víctimas de los ciberdelincuentes. Abordaremos las mejores prácticas para la protección, los pasos para mejorar la conciencia de seguridad y la importancia de tomar medidas proactivas para proteger los sistemas de acceso remoto.
¿Qué es el phishing selectivo?
El phishing selectivo es un tipo de ataque de phishing dirigido a una persona o grupo en concreto, como los empleados de una empresa en particular. A diferencia de los ataques de phishing tradicionales, que se envían de forma masiva a un gran número de personas, los ataques de phishing selectivo son altamente personalizados. Los atacantes recopilan información sobre su objetivo, como su nombre, dirección de correo electrónico, cargo y empresa, y usan esta información para elaborar un mensaje convincente que parece provenir de una fuente leg�ítima, como un compañero, jefe o socio comercial.
En el mensaje se suele pedir que hagas algo, como hacer clic en un enlace o abrir un archivo adjunto, lo que puede provocar el robo de información confidencial o la instalación de malware en el ordenador de la víctima. Los ataques de phishing selectivo suelen triunfar porque se aprovechan de la confianza que existe entre el remitente y el destinatario y son más difíciles de detectar y defenderse ante ellos que los ataques de phishing tradicionales.
¿Qué otros tipos de phishing existen?
Además del phishing selectivo, existen otros tipos de ataques de phishing que los ciberdelincuentes utilizan para atacar a personas y empresas. Estos son algunos tipos comunes de ataques de phishing que debes tener en cuenta:
El phishing de clones: el phishing de clones implica crear una réplica falsa de un correo electrónico o sitio web legítimo y enviárselo a la víctima. El atacante crea un correo electrónico o un sitio web que parece provenir de una fuente legítima, como un banco o una plataforma de redes sociales, y atrae a la víctima para que proporcione información confidencial.
Caza de ballenas: la caza de ballenas es un tipo de ataque de phishing que se dirige a personas de alto perfil, como ejecutivos, directores ejecutivos u otros funcionarios de alto rango. El atacante crea un mensaje que parece provenir de una fuente confiable, como un compañero o socio comercial, y usa tácticas de ingeniería social para engañar a la víctima para que revele información confidencial o transfiera fondos.
Pharming: el pharming implica redirigir a los usuarios a sitios web falsos que están diseñados para parecerse a sitios legítimos. Los atacantes utilizan técnicas como el envenenamiento de caché DNS o malware para redirigir a los usuarios a un sitio falso, donde se les puede solicitar que ingresen información confidencial.
Vishing: el vishing, o phishing de voz, es un tipo de ataque que utiliza mensajes de voz o llamadas telefónicas para engañar a las víctimas para que proporcionen información confidencial. El atacante puede hacerse pasar por un representante de una empresa legítima, como un banco o una agencia gubernamental, y usar tácticas de ingeniería social para persuadir a la víctima de que revele su información personal o financiera.
Smishing: el smishing, o phishing por SMS, consiste en enviar mensajes de texto que parecen provenir de una fuente legítima, como un banco o un minorista, y atraer a la víctima para que proporcione información confidencial o haga clic en un enlace.
Es importante que los usuarios de acceso remoto sean conscientes de estos diferentes tipos de ataques de phishing y sigan las mejores prácticas de protección para reducir el riesgo de ser víctimas de ellos.
Comprender los posibles riesgos del acceso remoto
El acceso remoto se ha convertido en un requisito fundamental para que muchas empresas permitan a sus empleados trabajar de forma remota o desde casa. Sin embargo, el acceso remoto también puede aumentar el riesgo de ataques de phishing. Aquí te explicamos cómo:
Mayor superficie de ataque: con el acceso remoto, la cantidad de puntos finales que pueden ser atacados por ciberdelincuentes aumenta significativamente. Esto les facilita la explotación de vulnerabilidades y el acceso a información confidencial.
Visibilidad reducida: es posible que los trabajadores remotos no tengan el mismo nivel de visibilidad y control sobre sus dispositivos y redes que tienen en la oficina. Esto facilita que los ciberdelincuentes lancen ataques de phishing y comprometan los dispositivos y las redes.
Diferentes tipos de Acceso remoto: Hay varios tipos de métodos de acceso remoto, incluyendo redes privadas virtuales (VPNs), protocolos de escritorio remoto (RDPs) y servicios basados en la nube. Cada uno de estos métodos tiene sus vulnerabilidades que pueden ser explotadas por los ciberdelincuentes.
Estos son algunos ejemplos de las vulnerabilidades asociadas con diferentes tipos de métodos de acceso remoto:
VPN: las VPN pueden ser vulnerables a los ataques cibernéticos si no se configuran correctamente o si se utilizan métodos de encriptación obsoletos. Además, si un atacante obtiene acceso a las credenciales de VPN de un usuario, podría usarlas en última instancia para lanzar un ataque de phishing selectivo.
RDP: los RDP a menudo son el objetivo de los ciberdelincuentes porque ofrecen acceso remoto a redes completas. Si las credenciales RDP de un usuario se ven comprometidas, un atacante puede en última instancia obtener acceso a datos y sistemas confidenciales.
Servicios basados en la nube: los servicios basados en la nube son cada vez más populares para el acceso remoto. Sin embargo, estos servicios también son vulnerables a los ataques de phishing, especialmente si los usuarios no están debidamente formados sobre cómo identificar y evitar los correos electrónicos de phishing.
En la siguiente sección, analizaremos las mejores prácticas para proteger a los usuarios de acceso remoto de los ataques de phishing.
Prácticas recomendadas para la protección contra el phishing selectivo y otros ataques de phishing
Existen varias prácticas recomendadas que los usuarios de acceso remoto pueden seguir para protegerse de los ataques de phishing. Estas prácticas incluyen:
Uso de contraseñas seguras y únicas: el uso de contraseñas seguras y únicas puede reducir significativamente el riesgo de un ataque de phishing que prospere. Las contraseñas deben tener al menos 12 caracteres e incluir una combinación de letras mayúsculas y minúsculas, números y caracteres especiales. Además, los usuarios deben evitar usar la misma contraseña en varias cuentas.
Autenticación de dos factores (2FA) y autenticación de múltiples factores (MFA): las autenticaciones 2FA y MFA ofrecen una capa adicional de seguridad más allá de las contraseñas al requerir que los usuarios proporcionen una segunda forma de identificación, como un código enviado a su teléfono móvil o un identificador biométrico.Esto puede evitar que los ciberdelincuentes obtengan acceso incluso si tienen la contraseña del usuario.
Educación y formación para empleados: la forma más efectiva de combatir todas las formas de phishing es a través de la formación. Es crucial instruir a los empleados para que se abstengan de hacer clic en enlaces o descargar archivos de correos electrónicos o mensajes SMS. Se debe tener precaución al compartir datos personales en las redes sociales que podrían explotarse en campañas de phishing selectivo. También es importante tener en cuenta que los proveedores de servicios legítimos, incluido Splashtop, nunca solicitan contraseñas o información de identificación personal por correo electrónico.
Implementación de software de seguridad y firewalls: la instalación de software de seguridad y firewalls puede ayudar a detectar y prevenir ataques de phishing. Estas herramientas pueden escanear correos electrónicos y otros mensajes en busca de signos de phishing y bloquear descargas y sitios web maliciosos.
Evitar redes Wi-Fi públicas y otras redes no seguras: las redes Wi-Fi públicas y otras redes no seguras pueden ser objetivos fáciles para los ciberdelincuentes. Los usuarios deben evitar el uso de estas redes para tareas confidenciales, como acceder a cuentas bancarias o recursos de la empresa.
Tener cuidado al hacer clic en enlaces o abrir archivos adjuntos: los usuarios deben tener cuidado al hacer clic en enlaces o abrir archivos adjuntos, especialmente si el correo electrónico es de un remitente desconocido o parece sospechoso. Deben pasar el cursor sobre los enlaces para verificar si conducen a sitios web legítimos y verificar la dirección de correo electrónico del remitente antes de abrir cualquier archivo adjunto.
Al seguir estas mejores prácticas, los usuarios de acceso remoto pueden reducir significativamente el riesgo de ser víctimas del phishing selectivo y otros ataques de phishing. En la siguiente sección, abordaremos los pasos para mejorar la conciencia de seguridad.
Cómo Splashtop protege a los usuarios del phishing selectivo y otros ataques de phishing
La seguridad es una prioridad principal de Splashtop. Nuestros productos están diseñados con un conjunto completo de características de seguridad para garantizar la seguridad de nuestros usuarios. Esto incluye la autenticación de dispositivos, autenticación de dos factores, inicio de sesión único, grabación y registro de sesiones, y lista blanca de IP. Para proteger contra el acceso no autorizado, cada sesión y los datos de usuario están cifrados. Los productos de Splashtop también incorporan controles de acceso basados en roles, revisiones regulares de cuentas y registros para mantener el cumplimiento y los estándares de seguridad.
Para mejorar aún más nuestras ofertas de seguridad, nos hemos asociado con Bitdefender para proporcionar tecnología de seguridad de puntos finales líder en la industria para ordenadores gestionados.
Además, nuestra aplicación SOS personalizada incluye una advertencia emergente para ayudar a los usuarios a asegurarse de que están iniciando una sesión con una fuente fiable. Para mantener los estándares de seguridad, nuestro equipo revisa cuidadosamente cada cuenta SOS personalizada y cualquier cuenta irregular se rechaza de inmediato. Por ejemplo, supervisamos las cuentas que intentan acceder a una cantidad mayor de ordenadores de lo esperado o desde diferentes ubicaciones geográficas.
Conclusión
En Splashtop, somos conscientes de la importancia de proteger a nuestros usuarios de los ataques de phishing. Los ciberdelincuentes siempre buscan formas de aprovecharse de las vulnerabilidades en los sistemas de acceso remoto, por lo que es fundamental que los usuarios tomen medidas proactivas para proteger sus sesiones de acceso remoto.
Protegemos a nuestros usuarios con un conjunto de funciones de seguridad, que incluyen autenticación de dos factores, seguridad de contraseña de varios niveles, pantalla en blanco, bloqueo automático de pantalla y muchas más. Obtén más información sobre nuestras funciones de seguridad.
También animamos a nuestros usuarios a mantenerse informados y al tanto de las últimas tácticas de phishing y a revisar y actualizar periódicamente sus medidas de seguridad. Al seguir las mejores prácticas, como el uso de contraseñas seguras y únicas, habilitar la autenticación de dos factores y tener cuidado al hacer clic en enlaces o abrir archivos adjuntos, los usuarios pueden reducir significativamente el riesgo de ser víctimas del phishing selectivo y otros ataques de phishing.
Al tomar estas medidas proactivas, nuestros usuarios pueden disfrutar de una experiencia de acceso remoto segura con Splashtop.