Comenzar un empleo y capacitación desde casa usando Splashtop

Las instituciones educativas, los meteorólogos, las emisoras de noticias, los desarrolladores de juegos, los arquitectos, los minoristas, los organismos gubernamentales y muchos más se han adaptado rápidamente a trabajar desde casa. Todos ellos son creadores de tendencias, ya que esto no se ha hecho antes a una escala tan grande: los meteorólogos no han hecho informes meteorológicos a distancia, los estudios no han producido vídeos desde casa y los arquitectos no han creado modelos 3D desde sus iPad antes.

Las soluciones de escritorio remoto como Splashtop les permiten entrar a sus estaciones de trabajo especializadas y acceder a su software "pesado" con licencia como si estuvieran sentados justo en frente de él. Con su alto rendimiento, alta seguridad, baja latencia y los precios más bajos del mercado, Splashtop es la solución preferida por muchos para trabajar desde casa.

A medida que las organizaciones trabajan desde casa, surge una nueva necesidad remota: la incorporación de nuevos empleados.

Formación e incorporación a distancia: un reto creciente en la era de la WFH

Hasta hace poco, cuando empezábamos un nuevo trabajo, conocíamos a nuestro equipo, asistíamos a una formación práctica en una sala de conferencias, acompañábamos a los miembros del equipo y recibíamos formación en el trabajo por parte de ellos. Incluso si el nuevo empleado estaba en una ciudad diferente, viajaba si era necesario para conocer a los expertos y aprender de ellos. Todas estas cosas parecen ahora lejanas y distantes. Dependiendo del rol, a veces es posible formar a través de la colaboración y la comunicación, especialmente si las aplicaciones utilizadas están todas basadas en cloud. Pero, ¿qué pasa con los profesionales mencionados anteriormente, que necesitan ser formados en el uso de una aplicación que está alojada en una estación de trabajo no supervisada en una ubicación remota? En tal situación, ¿cómo se puede incorporar y formar a un empleado de manera efectiva?

¿Y qué hay de los estudiantes que están básicamente en formación a tiempo completo? ¿Cómo hacen los profesores para seguir formando a los estudiantes sobre estas aplicaciones con un consumo de recursos tan intensivo?

El acceso remoto simultáneo a los ordenadores es la solución más efectiva

La solución para incorporarse y llevar a cabo la formación a distancia es, en realidad, bastante simple: si no puedes sentarte físicamente frente a un ordenador, solo tienes que acceder a él a distancia como si estuvieras sentado delante de él. Y todo lo que se necesita son tres pasos sencillos:

Instala el Splashtop streamer en la estación de trabajo Descargar la aplicación Splashtop Business en su portátil o dispositivo móvil Entrar remotamente al instante ejecutando la aplicación siempre que necesite acceder a las aplicaciones y datos de la estación de trabajo

¿Y sabe la mejor parte?

Dos usuarios pueden conectarse remotamente al mismo ordenador y ver los cursores del ratón del otro.

Esto permite que los instructores y los alumnos accedan a la misma aplicación simultáneamente y, como resultado, los conocimientos pueden transferirse sin problemas. Los nuevos empleados pueden seguir el trabajo de los miembros de su equipo en un proyecto, y los profesores pueden formar y ayudar a los estudiantes con sus proyectos.

Además, si para conectarse de forma remota al ordenador usa un iPad, Surface Pro o cualquier dispositivo móvil en el que se puedan hacer anotaciones, puede hacer que la formación sea más interactiva y efectiva. Splashtop proporciona un amplio soporte de dispositivos - puede conectarse de forma remota a cualquier PC, Mac o Linux desde cualquier ordenador o dispositivo móvil.

El alto rendimiento y la baja latencia de Splashtop le permiten acceder a aplicaciones remotas en tiempo real. Puede realizar formaciones efectivas de forma remota sin la frustración de las pausas en las conexiones.

Cómo un meteorólogo formó a un nuevo miembro del equipo de forma remota

Daniel Johnson, meteorólogo jefe del WMDT, una filial de la ABC de Marquee Broadcasting, usó Splashtop para formar a distancia a un meteorólogo recién contratado. Daniel usó Splashtop para entrar en su ordenador de gráficos meteorológicos y construir gráficos mientras el nuevo empleado, primero le seguía de cerca y luego practicaba a distancia. El entrenamiento también incluía tareas como editar el vídeo del tiempo de forma remota y presentar el informe del tiempo desde casa utilizando el ordenador de gráficos de manera remota. En total, la formación se completó en dos semanas, al final de las cuales el nuevo empleado ya estaba en las emisiones. Lea la historia completa aquí.

Con Splashtop Business Access, los usuarios no sólo pueden entrar a distancia en sus estaciones de trabajo de forma segura, sino que también enseñan a los estudiantes, forman y ayudan a incorporar nuevos empleados de manera efectiva desde casa.

