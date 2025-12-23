El lugar de trabajo digital está cambiando. A medida que la tecnología avanza, los lugares de trabajo digitales están desbloqueando nuevas formas de mejorar la flexibilidad, la colaboración y la productividad, y las empresas están adoptando nuevas herramientas y estrategias para agilizar las operaciones y mejorar la experiencia de los empleados en entornos de trabajo remotos e híbridos.
Para 2026, hemos identificado varias tendencias en el lugar de trabajo digital que seguirán creciendo, así que examinemos las tendencias y desafíos que se avecinan.
El cambio de herramientas fragmentadas a lugares de trabajo digitales unificados
Mientras que los lugares de trabajo digitales antes consistían en herramientas fragmentadas y tecnologías dispares, ese ya no es el caso. Continuar usando herramientas tradicionales y desconectadas puede obstaculizar la eficiencia y reducir la colaboración a medida que el mundo adopta espacios de trabajo digitales unificados.
A medida que la tecnología ha avanzado, hemos visto desarrollos en inteligencia artificial (IA), herramientas de colaboración y Acceso remoto software que han ayudado a simplificar los flujos de trabajo y mejorar la productividad. Al mismo tiempo, la toma de decisiones basada en datos ha permitido a las organizaciones obtener nuevos conocimientos sobre tendencias y operaciones, mejorando la experiencia de los empleados y el desempeño en entornos digitales.
Con este cambio hacia un lugar de trabajo unificado, las organizaciones pueden mejorar la productividad y simplificar sus flujos de trabajo diarios.
8 innovaciones en el lugar de trabajo digital que transformarán los negocios en 2026
Entonces, ¿cómo será el espacio de trabajo digital en 2026? Hemos revisado los datos e identificado estas tendencias clave, que continuarán transformando la forma en que trabajamos y fomentando mejores experiencias digitales en el próximo año:
1. La IA diaria se convierte en la columna vertebral de los flujos de trabajo diarios
La tecnología de IA ha seguido creciendo, y en 2026 se convertirá en un elemento central para agilizar y gestionar el trabajo diario. Las herramientas impulsadas por IA pueden automatizar tareas repetitivas, detectar amenazas y organizar horarios y flujos de trabajo, mejorando la eficiencia y liberando a los empleados para centrarse en trabajos más importantes.
A medida que la tecnología de IA ha crecido en los últimos años, las empresas han buscado formas de integrarla en todo, con resultados mixtos. Sin embargo, esta experimentación ha llevado a las organizaciones a descubrir dónde la IA es más eficiente y puede ofrecer los beneficios más significativos, por lo que podemos esperar que las empresas aprovechen esas áreas en 2026.
2. Los equipos híbridos demandan flujos de trabajo digitales más inteligentes y manejables
El trabajo híbrido se ha convertido en una de las formas más comunes de trabajar, permitiendo a los empleados trabajar desde la oficina, en casa, o mientras están en movimiento. Aunque es un estilo de trabajo flexible que los empleados disfrutan, una buena gestión del flujo de trabajo digital es esencial.
Por lo tanto, la demanda de flujos de trabajo digitales gestionables crecerá en el próximo año. Esto requiere la capacidad de acceder fácilmente a las herramientas digitales que los empleados necesitan desde cualquier lugar, automatización para realizar tareas básicas, accesibilidad segura, soporte para entornos multi-dispositivo y BYOD (tráete tu dispositivo), gestión de la fuerza laboral, y así sucesivamente. Las empresas que buscan apoyar a equipos de trabajo híbrido necesitarán invertir y asegurarse de proporcionar a sus equipos las herramientas que necesitan para trabajar de manera eficiente desde cualquier lugar.
3. La automatización evoluciona hacia un motor de productividad central en las empresas
La automatización es una herramienta poderosa para mejorar la eficiencia. Con las características de automatización adecuadas, las empresas pueden reducir el tiempo dedicado a tareas manuales repetitivas, mejorar la eficiencia en el lugar de trabajo y liberar tiempo para que los empleados puedan dedicarlo a asuntos más urgentes.
Con las herramientas de automatización, las empresas pueden agilizar procesos, reducir errores humanos y acelerar operaciones en todos los departamentos. Los empleados pueden crear procesos automatizados personalizados para ayudar en su trabajo diario, y las herramientas de automatización pueden gestionar tareas predecibles y repetitivas para mejorar el trabajo diario y la productividad.
Por ejemplo, la función de automatización de parches de Splashtop AEM puede detectar parches disponibles y desplegarlos en todos los dispositivos según las políticas definidas, ahorrando tiempo que los equipos de TI gastarían de otro modo parchando dispositivos manualmente. Herramientas como esta seguirán creciendo en uso y efectividad en el año que viene.
4. La IA eleva la visibilidad de endpoints y la inteligencia operativa
Los análisis impulsados por IA en entornos de puntos finales y TI pueden proporcionar a las organizaciones visibilidad en tiempo real sobre la salud del sistema, la postura de seguridad y el riesgo operativo.
Por ejemplo, la capacidad de la IA para analizar rápidamente grandes cantidades de datos la ha convertido en una herramienta poderosa para detectar patrones y anomalías, proporcionando a las empresas ideas clave e identificando tendencias emergentes. Muchas organizaciones también están utilizando herramientas asistidas por IA para hacer que los datos operacionales y de seguridad sean más accesibles, permitiendo obtener ideas más rápido sin requerir un análisis manual profundo.
De manera similar, soluciones como Splashtop AEM utilizan datos de CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) y análisis en tiempo real para ayudar a los equipos de TI a identificar vulnerabilidades rápidamente y priorizar acciones de remediación. Esta tecnología se volverá aún más esencial en los próximos años, gracias a la ventaja competitiva que puede proporcionar.
5. Superorganización: Los empleados amplifican sus capacidades con asistentes de IA
Otro uso de la IA es actuar como un asistente inteligente para los empleados. Los asistentes virtuales impulsados por IA pueden agilizar tareas como la resolución de problemas, soporte y tickets de servicio, ayudando a los empleados cuando necesitan asistencia como complemento al soporte de TI. Agentic AI también está diseñado para anticipar las necesidades de los empleados, permitiendo un soporte proactivo y mejorando aún más la eficiencia y el trabajo diario.
Por supuesto, cuánto quieren y usarán la IA los empleados variará según el rol, las responsabilidades y las preferencias individuales. Algunos aprecian que se resuman sus correos electrónicos, mientras que otros no quieren la IA cerca de su trabajo. Ambos enfoques son válidos para cada individuo. Sin embargo, para aquellos que adoptan la inteligencia artificial, la tecnología solo seguirá avanzando en el próximo año.
6. Las habilidades adaptativas se vuelven esenciales para el futuro del trabajo
La tecnología y los entornos de trabajo están cambiando constantemente, y aquellos que puedan adaptarse estarán mejor preparados para tener éxito. Las habilidades adaptativas son esenciales para un lugar de trabajo en constante cambio, especialmente porque los empleados necesitan desarrollar conjuntos de habilidades dinámicas.
Desarrollar habilidades adaptativas requiere tanto formación como un entorno de trabajo que fomente y aliente el crecimiento. Aquellos que están ansiosos por aprender, desarrollar nuevas habilidades y encontrar nuevas formas de utilizar la tecnología en constante evolución estarán mejor preparados para el éxito.
7. El estrés tecnológico aumenta a medida que la complejidad digital crece
¿Alguna vez sientes que es imposible mantenerse al día con los últimos desarrollos tecnológicos, o que te estás quedando atrás? Si es así, estás familiarizado con el tecnostress, la ansiedad provocada por la dificultad de mantenerse al día con las demandas y cambios de la tecnología.
Mientras que los avances tecnológicos pueden traer beneficios significativos a las empresas, también pueden crear estrés para los empleados, quienes a menudo sienten presión para adoptar nueva tecnología o están preocupados por los cambios que esta trae. La IA, por ejemplo, es una fuente principal de tecnoestrés para muchos, especialmente cuando las empresas buscan formas de usarla que potencialmente pueden hacer que ciertos roles sean redundantes o irrelevantes.
Las empresas deben ser conscientes del tecnoestrés y estar preparadas para ayudar a los empleados a crecer a medida que la tecnología cambia. Esto incluye abordar la carga mental y la fatiga causada por las nuevas tecnologías, y asegurar que los empleados tengan las habilidades y responsabilidades para evitar volverse obsoletos frente a ellas.
8. La experiencia del empleado (EX) emerge como un diferenciador estratégico
Por todo lo bueno que pueden hacer los desarrollos tecnológicos, valen muy poco si la experiencia del empleado (EX) es pobre. Una buena experiencia del empleado puede marcar la diferencia en la productividad, eficiencia y retención de una empresa, mientras que una mala EX puede alejar a buenos empleados.
La tecnología que usan las organizaciones debe ser intuitiva, eficiente y fácil de usar, para que los empleados puedan centrarse en su trabajo y beneficiarse de ello en lugar de ser ralentizados al tratar de entenderlo todo. La buena tecnología puede llevar a una experiencia positiva para los empleados, mejorando así su compromiso y satisfacción, pero el software defectuoso puede causar más frustración y arrastrar a toda la empresa hacia abajo.
Desafíos en la adopción de nuevas tendencias del lugar de trabajo digital
Está claro que el lugar de trabajo está cambiando con la llegada de nuevas tecnologías, pero adaptarse a estos cambios puede ser un desafío. Las organizaciones enfrentan muchos obstáculos con cada nueva tendencia de lugar de trabajo digital, incluyendo:
Tecnología incompatible: La nueva tecnología a menudo tiene problemas para funcionar con sistemas heredados, ya que el software o hardware más antiguo puede ser incompatible. Mantener los sistemas actualizados y modernizados es esencial para garantizar la compatibilidad con nuevas herramientas y sistemas, así como proporcionar a los empleados las herramientas que necesitan para tener éxito.
Brechas de habilidades: No todas las nuevas herramientas del lugar de trabajo digital son intuitivas de usar. Sin una correcta integración y capacitación, los empleados tendrán dificultades para aprender la nueva tecnología, lo que puede ralentizar la productividad, sobrecargar a los equipos de TI con tickets de soporte, e impedirles alcanzar todos los beneficios de la herramienta.
Resistencia al cambio: A veces, los empleados están bien con cómo están las cosas y no quieren añadir nuevas herramientas a su conjunto tecnológico o cambiar sus procesos. En estos casos, la comunicación y la formación son importantes para que los empleados puedan entender los beneficios de las nuevas herramientas y sepan cómo usarlas. Esto hará que el proceso sea más fluido, reducirá la fricción para los empleados y asegurará que todos estén en la misma página.
Cómo adaptarse eficazmente a las tendencias emergentes del lugar de trabajo digital
Entonces, ¿cómo pueden las empresas adaptarse a estas nuevas tendencias del lugar de trabajo digital en 2026? Aunque sin duda se avecinan cambios significativos para la tecnología que usamos para trabajar, las empresas pueden prepararse para ellos y aprovechar las tendencias emergentes con un poco de planificación.
Primero, el aprendizaje continuo y la formación son esenciales para el éxito. Mantener a tus empleados y equipos de TI informados y actualizados sobre las nuevas herramientas que estás utilizando les ayudará a afrontar los cambios y adoptar la nueva tecnología. Esto también significa que la comunicación clara y la colaboración con los empleados y partes interesadas son vitales.
Además, las empresas deberían centrarse en la implementación práctica. Adoptar una nueva tecnología por el mero hecho de hacerlo, en lugar de abordar una necesidad real, es contraproducente y solo añade complejidad innecesaria. Céntrate en soluciones que mejoren la eficiencia, la productividad, la flexibilidad y la colaboración, y establece un objetivo claro para cada cambio.
Las empresas también deben ser flexibles y ágiles para mantenerse al día con los cambios. Prepárate para adoptar nuevas herramientas y ajustarte a ellas, pero asegúrate de que estas tendencias y herramientas puedan integrarse sin problemas en tus flujos de trabajo. Las organizaciones deben estar preparadas para adaptarse al cambio mientras mantienen líneas de comunicación claras con sus empleados, para que todos estén preparados para lo que depara el futuro.
