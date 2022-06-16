Splashtop lanza funciones de rendimiento mejoradas para apoyar experiencias híbridas de trabajo y educación a distancia
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Al ofrecer una velocidad de hasta 60 FPS y minimizar la latencia, los equipos creativos de los sectores del juego, los medios de comunicación y el entretenimiento, y la educación pueden trabajar y aprender a distancia sin frustraciones.
SAN JOSÉ, California., 26 de octubre de 2021- Splashtop, líder en software de acceso remoto y asistencia remota de nueva generación, ha anunciado hoy sus características de rendimiento mejoradas. Anunciadas junto con Adobe® Max 2021, las nuevas funciones de rendimiento están diseñadas para ayudar a los equipos creativos de todos los sectores a trabajar y aprender a distancia, eliminando la aceleración hasta 60 fotogramas por segundo (FPS) y reduciendo la latencia.
"Los trabajadores creativos, como los desarrolladores de juegos, los editores de vídeo, los diseñadores 3D, los animadores, etc., necesitan grandes cantidades de almacenamiento compartido y petabytes de metraje; el metraje puede ser demasiado grande para subirlo o requerir computación local", afirma Annie Chen, vicepresidenta de Producto de Splashtop. "Mientras que otros trabajadores remotos o híbridos no necesitan una gran potencia informática para realizar su trabajo a distancia, los creativos necesitan más herramientas de rendimiento remoto que les permitan colaborar, tener una fuerte sincronización A/V y la capacidad de trabajar rápidamente, sin ninguna frustración. Por eso hemos invertido mucho en aumentar la potencia de rendimiento de nuestras soluciones de acceso remoto."
Chen continuó: "Además, los estudiantes y profesores pueden acceder y controlar a distancia y sin problemas programas de edición de vídeo, animación, diseño 3D, CAD y otros programas de uso intensivo de recursos en tiempo real, sin retrasos, eliminando la necesidad de adquirir más licencias de software e infraestructura informática para permitir el acceso en casa."
Las nuevas funciones de rendimiento de Splashtop Enterprise incluyen:
Aumento de FPS: La actualización aumenta la velocidad de fotogramas hasta 60 FPS
Minimiza la latencia: Minimiza automáticamente tanto la latencia como su variabilidad
Indicador de rendimiento: Visualiza el estado del rendimiento en tiempo real, incluyendo la velocidad de fotogramas por segundo (FPS) y los bits por segundo (BPS).
"A medida que el mundo del trabajo ha cambiado drásticamente en los últimos 18 meses, también lo ha hecho la necesidad de soluciones remotas para los usuarios de las aplicaciones de Adobe Creative Cloud®", dijo Sue Skidmore, responsable de relaciones con los socios para Vídeo en Adobe. "Ahora los creativos pueden superar los límites de la creatividad y la colaboración al realizar tareas como la edición de vídeo y la sincronización de audio y vídeo, a la vez que acceden al almacenamiento compartido y a otro hardware que necesiten, de forma remota. Con Splashtop, los usuarios de Adobe pueden utilizar de forma segura sus ordenadores personales y sus dispositivos Android, iOS y Chromebook para trabajar de forma productiva, independientemente de dónde se encuentren."
"Los artistas que utilizan dispositivos Wacom en flujos de trabajo de postproducción pueden utilizar Splashtop para conectarse de forma segura y sin problemas a entornos locales o cloud para trabajar con programas como Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, etc.", afirma Arvind Arumbakkam, Director de Alianzas y Asociaciones Empresariales de Wacom. "Los artistas pueden aprovechar sin problemas las potentes funciones de Wacom Cintiq Pro y Wacom Intuos Pro para editar, componer y crear efectos visuales de forma productiva mientras están fuera de la oficina, una gran ventaja para el actual lugar de trabajo a distancia."
Descubre cómo utiliza Adobe Splashtop en nuestro reciente blog .
Más información sobre Wacom Cintiq Pro y Intuos Pro
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Acerca de Splashtop
Con sede en Silicon Valley, Splashtop Inc. ofrece software y servicios de acceso remoto y software remoto de última generación para empresas, instituciones académicas y de investigación, organismos gubernamentales, pequeñas empresas, MSPs, departamentos de TI y particulares. El enfoque de acceso remoto de Splashtop, basado en la nube, seguro y fácil de gestionar, está sustituyendo cada vez más a enfoques heredados como las redes privadas virtuales (VPN), al tiempo que obtiene una impresionante puntuación de 93 en Net Promoter Score (NPS), un estándar para evaluar la satisfacción del cliente. Más de 30 millones de usuarios, incluidos los de un 85 % de las empresas de Fortune 500, disfrutan de los productos de Splashtop en todo el mundo. Visita la página de soluciones remotas de Splashtop para educación para obtener más información.