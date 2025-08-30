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Female outdoors enjoying Splashtop Classroom with mobile phone

Splashtop Classroom ya está disponible para iPhone

Trevor Jackins
Se lee en 2 minutos
Actualizado
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Soluciones de acceso remoto, soporte remoto y gestión de puntos finales mejor valoradas.
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Ahora, los estudiantes pueden unirse a las sesiones de compartición de pantalla de Splashtop Classroom y colaborar con el contenido de las lecciones desde sus dispositivos iPhone!

A teacher holding a tablet stands in front of a classroom, teaching about penguins. Students sit at desks, each using a tablet, while a presentation with penguin images is displayed on a large screen.

La aplicación Splashtop Classroom para iPhone ya está disponible en iTunes Store. Esta aplicación gratuita hace posible que los estudiantes se unan a la sesión de pantalla compartida de un profesor desde sus iPhones. Esta última versión aumenta la amplia compatibilidad con dispositivos de Splashtop Classroom, que ahora incluye los navegadores web Windows, Mac, iOS, Android y Chrome.

¿Qué es Splashtop Classroom?

Splashtop Classroom es una solución de control remoto y para compartir pantalla, tanto para profesores como para estudiantes, que permite una mayor interacción en el aula. Los profesores pueden conectar y controlar el ordenador Windows/Mac de la clase desde un dispositivo iPad o Android. Esto permite que el profesor salga de detrás del escritorio e interactúe con toda la sala mientras sigue teniendo el control del ordenador de la clase.

Los profesores también pueden compartir la pantalla del ordenador de la clase (con audio) con el iPad, Chromebook, PC, Mac y ahora iPhone de todos los alumnos. Esto mejora la participación e interactividad de los estudiantes.

Con la nueva aplicación Splashtop Classroom para iPhone, los estudiantes con iPhones pueden unirse a la sesión de pantalla compartida del profesor con un código único o escaneando un código QR que el profesor puede mostrar en su pantalla. Una vez conectados, los estudiantes podrán ver la pantalla del profesor en tiempo real en sus iPhones. Los profesores pueden entonces dar el control a un estudiante para que pueda hacer una presentación e incluso hacer anotaciones sobre el contenido de la lección.

Splashtop Classroom para iPhone ya está disponible

¡Splashtop Classroom es perfecto para las iniciativas 1:1 y "trae tu propio dispositivo" (BYOD)! Los profesores pueden pasar el control a los estudiantes y dejarles explorar y comunicar sus ideas con el resto de la clase sin moverse de su asiento. Incluso las aplicaciones multimedia más exigentes pueden ser compartidas al instante y con una gran experiencia de usuario. ¡Si ya es usuario de Splashtop Classroom, vaya a la tienda de iTunes para descargar la aplicación Splashtop Classroom ahora mismo!

¿ Te interesa Splashtop Classroom?

Splashtop Classroom es una gran solución para los distritos escolares, profesores, universidades y organizaciones empresariales. Puede comenzar ahora mismo con una prueba gratuita. No se requiere una tarjeta de crédito ni comprometerse a nada.

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