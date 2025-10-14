Algunas reflexiones sobre el orgullo y la inclusión en el trabajo

Este último año y medio, todos hemos podido ver las casas, los hijos, las mascotas, las parejas y las vidas fuera de la oficina de nuestros compañeros de trabajo. Como resultado, hemos tenido una visión íntima de las cocinas, dormitorios, despachos y otras zonas aleatorias de las casas de nuestros colegas que probablemente nunca habríamos visto sin una pandemia mundial, órdenes de trabajo obligatorio en casa y la necesidad de poner en cuarentena.
Tengo la suerte de disponer de una habitación en la que podría tener un despacho dedicado. Cuando estoy en Zoom, Teams o una de las muchas plataformas de conferencias web, mi fondo es mi pintura favorita, fotos de mis hijos, de mi marido y libros de negocios que me gustan especialmente. Si te soy sincera, elijo lo que aparece detrás de mí con intencionalidad, con la esperanza de connotar profesionalidad y al mismo tiempo mostrar un poco de mi personalidad.
No todo el mundo se siente cómodo compartiendo su vida personal en el trabajo.
Según una nueva encuesta de LinkedIn, casi una cuarta parte de los profesionales LGBTQ+ de EE.UU. ocultan esa parte de su vida en el trabajo. Aunque yo muestro con orgullo los rostros de mis hijos y de mi pareja, los empleados que se identifican como LBTQ+ pueden optar por no mostrar a sus seres queridos en sus escritorios (o fondos en un entorno virtual).
También pueden evitar conversaciones sobre planes de fin de semana, salidas nocturnas o cualquier cosa que pueda dar a los compañeros una ventana a sus vidas fuera del trabajo. El 26% de los encuestados por LinkedIn temían que ser abiertos sobre sus identidades en el trabajo provocaría que sus compañeros les trataran de forma diferente.
Este temor está bien fundado: "casi un tercio (31%) de los profesionales LGBTQ+ afirman haberse enfrentado a una discriminación flagrante y/o a microagresiones en el trabajo. Una cuarta parte de los encuestados dijeron que habían dejado un trabajo en el pasado porque no se sentían aceptados en el trabajo".
Por otro lado, según la encuesta, "los que se declaran abiertamente LGBTQ+ en el trabajo afirman que esto les ha ayudado a relacionarse con otras personas en busca de apoyo y a entablar mejores relaciones dentro de su profesión". También dijeron que sentían que se les quitaba un peso de encima cuando salían al trabajo".
Entonces, ¿cómo podemos, como líderes, animar a nuestros equipos y compañeros a que se sientan lo suficientemente cómodos y seguros como para traer su "yo completo" al lugar de trabajo?
Construir y apoyar una cultura de inclusión
Utilizar pronombres de género es un comienzo. En un reportaje de NPR, Alex Schmider, director asociado de representación transgénero de GLAAD, compara el uso de la pronunciación correcta de alguien con pronunciar correctamente su nombre: "una forma de respetarlo y de referirse a él de un modo coherente y fiel a quien es."
LinkedIn e Instagram ya han hecho posible que sus miembros compartan pronombres de género en sus perfiles, y cambiar tu pronombre de género es un comienzo para ayudar a nuestros compañeros LBTQ+ a sentirse vistos.
Si quieres aprender a navegar por la identidad de género, NPR, en colaboración con GLAAD, ha publicado recientemente un glosario de términos relacionados con la identidad de género . "Los pronombres son b�ásicamente la forma en que nos identificamos, aparte de nuestro nombre. Es cómo alguien se refiere a ti en una conversación," dice Mary Emily O'Hara, responsable de comunicación de GLAAD. "Y cuando hablas con la gente, es una forma muy sencilla de afirmar su identidad."
Como señalan los autores del glosario de NPR, "los esfuerzos de inclusión para aumentar la diversidad de los empleados, a todos los niveles, no terminarán con un glosario, pero este recurso puede fomentar los esfuerzos para crear lugares de trabajo más tolerantes y respetuosos."
Crear una cultura de inclusión es imprescindible para cualquier dirigente, y educarnos para ser mejores aliados de nuestros colegas LGBTQ+ es un comienzo.
Si te preguntas qué acciones significativas puedes llevar a cabo durante el mes del orgullo, hacer un donativo a las organizaciones que se indican a continuación sería una forma de dejar huella.
En Splashtop, nos hemos comprometido a igualar las donaciones de los empleados a cualquiera de las organizaciones mencionadas hasta 10.000 $ por empleado.
¿Te interesa formar parte de nuestra cultura inclusiva? ¡Únete a nosotros!