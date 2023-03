Celebración del Mes del Orgullo y de los empleados LGTBQ+ en Splashtop

En Splashtop, la inclusividad es uno de nuestros valores fundamentales. Seas quien seas, se te ve, se te aprecia y se te celebra por lo que eres, y queremos que traigas todo tu ser al trabajo.

Aunque nuestros valores son claros y están integrados en todo lo que hacemos, lo cierto es que no todo el mundo se siente cómodo siendo su auténtico yo en el trabajo. Todavía queda mucho trabajo por hacer.

Por eso es tan importante el Mes del Orgullo. Más allá de las celebraciones y la diversión, este mes está dedicado a elevar las voces y la cultura LGTBQ+ para apoyar los derechos de igualdad LGTBQ+. Así que, en honor al Mes del Orgullo, este año estamos haciendo las cosas de manera diferente, destacando las voces de nuestra comunidad LGTBQ en Splashtop.

Q & A con Ian McGarvey y Chris Fernandez

P: ¿Qué significa para ti el mes del orgullo?

Chris Fernandez: Es como la temporada de vacaciones, pero LGBTQ en junio. Imagina especiales de TV con contenido queer, calles cubiertas de banderas arco iris, y luego están los disfraces y de repente...🎵 "Empieza a parecerse mucho al Mes del Orgullo. Vayas donde vayas..." 🎵 .

Ian McGarvey: Para mí, el Mes del Orgullo consiste en ser público y no pedir disculpas por lo que eres. Ver que otros están fuera y orgullosos ayuda a crear apoyo y comunidad. También puede ser muy útil para las personas que aún no han salido del armario.

P: ¿Cómo llegaste a Splashtop?

Chris Fernandez: Aunque no suelo compartir demasiado sobre mi vida personal en el trabajo, recientemente me había comprometido y sentí que quería compartir la noticia con mi equipo. A partir de ahí, la gente me preguntó los detalles, y les hice saber que mi prometido se llama Darrick. Así que, ¡supongo que se puede decir que mi anuncio de compromiso fue como salí en el trabajo!

Ian McGarvey: Como hombre bisexual con marido, sentía que podía ser yo mismo en el trabajo sin miedo a la discriminación. Era un día normal para mí, y compartí casualmente los planes para el fin de semana con mi marido antes de una reunión. Es muy importante sentirse seguro y aceptado en el trabajo, y me siento agradecido de poder ser yo mismo aquí.

P: ¿Cuáles son tus formas favoritas de celebrar el mes del orgullo?

Chris Fernandez: Me gusta cambiar las cosas. A veces hago el Orgullo de SF y otras el Orgullo de San José. La última vez que fui al Orgullo de SF, participé en el desfile con mi antigua empresa, SolarCity. Este año, me hice la pedicura y me pinté los dedos de los pies del color de la bandera del Orgullo transgénero.

Ian McGarvey: Suelo celebrarlo de forma discreta viendo programas de televisión y películas que celebran a los artistas LGBTQ+. Dos de mis programas favoritos son Legendary (una competición de baile de salón) y RuPaul's Drag Race, donde una de las drag queens más famosas del mundo organiza una competición para encontrar a la próxima super drag queen.

¿Cómo celebramos el orgullo los demás en Splashtop?

Celebramos el Orgullo elevando las voces LGBTQ+ de nuestro equipo, divirtiéndonos y apoyando a las organizaciones que luchan por los derechos y la igualdad LGBTQ+. Este año, igualamos hasta 10.000 $ de las donaciones de los empleados a estas tres organizaciones:

Considera también la posibilidad de donar a estas organizaciones.

¿Qué más podemos hacer?

Sea un aliado LGTBQ.

Esto puede manifestarse de muchas formas, desde ser un buen oyente hasta compartir un espacio seguro con alguien para que sea su yo auténtico. No cedas a suposiciones de género ni te entretengas con chistes anti-LGBTQ. Habla con los que lo hacen, incluso cuando resulte incómodo. En última instancia, ser un aliado LGBTQ+ consiste en tomar partido por todas las personas, independientemente de su identidad de género u orientación sexual e incluso del color de su piel; todos merecen dignidad y respeto. ¡Sé un aliado!

Feliz Mes del Orgullo #Loveislove