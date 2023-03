Mi impresión como primer becario de Splashtop en Ámsterdam

Por Ellia Marton, Estudiante de la Universidad de Ámsterdam y Becaria de EMEA, Verano 2021

Una cultura enriquecedora y solidaria

¿Cómo es ser el primer becario en la sede central de Splashtop Amsterdam?

Desde la primera interacción, me recibieron con los brazos abiertos los fundadores de la empresa, que iniciaron un mensaje personalizado en LinkedIn. A continuación, todos los miembros del equipo me dieron una calurosa bienvenida y me desearon suerte en este nuevo cargo. ¡También conseguí un equipo muy chulo!

Fui testigo de esta cultura enriquecedora todos los días en la oficina, lo que me pareció un factor de influencia clave para motivar a todo el equipo.

Me explico. A pesar de ser la más inexperta de la oficina, el equipo de Splashtop me aceptó increíblemente a mí y a mi papel en la empresa y me dio la oportunidad de asumir responsabilidades desde el primer día.

Desde la revisión de la estrategia de las redes sociales, las páginas de destino y los eventos de marketing, hasta la optimización de todo el recorrido del cliente, me daban la oportunidad de contribuir y dejar huella.

Y esto va más allá de los proyectos de marketing habituales. El equipo se interesó por quién era yo aparte de una estudiante de comunicación, y cuando descubrieron mi pasión por la música (el canto), sugirieron mostrar mi pasión en un próximo seminario web sobre educación. ¡Qué emoción!

Retos y aspectos destacados

Al ser la primera becaria en la oficina de Splashtop en EMEA, sin duda había grandes expectativas sobre mis capacidades como estudiante de ciencias de la comunicación.

Uno de los mayores retos fue conquistar la ardua batalla de familiarizarse con las nuevas herramientas necesarias para comunicarse y trabajar en los proyectos y familiarizarse rápidamente con las siglas y los paquetes de software a los que se hace referencia en el día a día de la empresa.

El entorno de apoyo de la oficina me permitió superarlos y prosperar.

Pude diseñar gráficos visuales, presentar mis ideas con eficacia, aprender a buscar posibles asistentes a seminarios web a través de LinkedIn, investigar eventos relevantes del sector y trabajar estrechamente con el equipo de marketing para proponer ideas para seminarios web y redes sociales y formas en las que la empresa pudiera dar a conocer su marca.

Además, como Splashtop se está expandiendo actualmente en la región EMEA, pude ser testigo de primera mano del crecimiento de una empresa que realmente cree en dar prioridad a sus clientes y empleados. Fue especialmente sorprendente ver lo rápido que puede empezar la colaboración cuando la gente trabaja por un objetivo común. Las cosas se movían bastante deprisa, lo que podía ser un poco desafiante.

¿Trabajar duro, jugar duro? Sí.

A pesar del comportamiento de trabajo duro del equipo, ¡también hicimos algo de tiempo para divertirnos!

Ya se tratara de partidas espontáneas de futbolín o de carreras entre nosotros subiendo ocho pisos por las escaleras y registrando nuestros tiempos más rápidos en una mesa por equipos, definitivamente hemos aprovechado al máximo el hecho de volver por fin a la oficina después de COVID.

Disfruté especialmente de la velada de pizza, en la que debatimos sobre el recorrido del cliente y participamos activamente sugiriendo nuestras ideas de mejora en forma de notas pegadas en la pared.

Otros momentos divertidos de los que he disfrutado con el equipo han sido los cumpleaños, en los que todos se reúnen para charlar y comer tarta juntos, y las comidas informales al aire libre bajo el sol, ¡en las raras ocasiones en que el tiempo en Ámsterdam se comporta! Rara vez había un momento aburrido en la oficina, e incluso con un equipo pequeño, siempre hay risas llenando el pasillo.

Reflexiones finales

El espíritu de equipo en Splashtop es excepcional y ha sido un placer ver lo motivados que están todos para apoyar los objetivos de la empresa.

Me sentí de maravilla cuando me consideraron un igual en el equipo y me abrazaron no sólo como colega, sino también como amigo.

He aprendido mucho trabajando estrechamente con el equipo de marketing para idear formas en las que una empresa pueda aumentar el conocimiento de la marca y mejorar el recorrido del cliente.

Haber pasado de estudiar a tiempo completo y apenas salir de mi apartamento debido a las restricciones del coronavirus, a Splashtop Amsterdam -un entorno de oficina vibrante y divertido- ¡también fue un cambio bienvenido!



Lo que es seguro es que estas prácticas me han impresionado tanto que seguiré con gran interés el éxito de Splashtop en el futuro.

¿Quieres unirte a la Familia Splashtop?

Explora las oportunidades en nuestra página de empleo