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Descuento para Organizaciones Exentas de Impuestos 501(c)(3)

Splashtop Team
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Splashtop ofrece un descuento a las Organizaciones Exentas de Impuestos de la Sección 501(c)(3).

Para recibir este descuento, envía un correo electrónico a sales@splashtop.com con una copia de tu carta 501(c)(3) e indícanos lo que te interesa comprar y la dirección de correo electrónico de tu cuenta Splashtop.

Si aún no tienes una cuenta de Splashtop, puedes hacerte una iniciando cualquier prueba gratuita en https://www.splashtop.com (no es obligatorio aportar tarjeta de crédito) o creando una cuenta gratuita en https://redirect.splashtop.com/signup.

Los solicitantes que reúnan los requisitos recibirán una respuesta por correo electrónico con un código que deberán utilizar durante el proceso de compra para recibir el descuento y sólo funcionará si la compra se realiza con la dirección de correo electrónico que proporcionaste en la solicitud.

Este descuento 501(c)(3) no está disponible para organizaciones que no estén exentas de impuestos 501(c)(3), como otras escuelas, organismos gubernamentales, empresas o particulares.

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