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On a laptop reading a blog on strategic technology trends by Splashtop

Die wichtigsten strategischen Technologietrends für 2021: Anywhere Operations

Trotz der Herausforderungen, die 2020 mit sich brachte, haben IT-Führungskräfte viele wertvolle IT-Trends eingeführt: die schnelle Umstellung auf Telearbeit im gesamten Unternehmen, das Schaffen einer sicheren Arbeitsumgebung und die Priorisierung von digitalen Initiativen.

Aber es gibt noch viel zu tun. Für die IT-Organisation bringt das Jahr 2021 die Notwendigkeit mit sich, mit Hilfe innovativer Informationstechnologietrends mehr Geschäftswert zu schaffen.

Unserer Meinung nach hebt dieser Bericht die IT-Trends und Herausforderungen hervor, die Führungskräfte in der IT-Branche im kommenden Jahr in Einklang bringen müssen, und zeigt Maßnahmen auf, die sie diesbezüglich ergreifen können:

  • CIOs und IT-Führungskräfte

  • Führungskräfte im Bereich Sicherheit und Risikomanagement

  • Führungskräfte im Bereich Anwendungen

  • Führungskräfte im Bereich Programm- und Portfoliomanagement

  • Führungskräfte im Bereich Daten und Analytik

  • Führungskräfte im Bereich Infrastruktur und Betrieb

  • Führungskräfte im Bereich Unternehmensarchitektur

  • Führungskräfte in den Bereichen Beschaffung und Lieferantenmanagement

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