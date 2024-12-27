Die wichtigsten strategischen Technologietrends für 2021: Anywhere Operations
Trotz der Herausforderungen, die 2020 mit sich brachte, haben IT-Führungskräfte viele wertvolle IT-Trends eingeführt: die schnelle Umstellung auf Telearbeit im gesamten Unternehmen, das Schaffen einer sicheren Arbeitsumgebung und die Priorisierung von digitalen Initiativen.
Aber es gibt noch viel zu tun. Für die IT-Organisation bringt das Jahr 2021 die Notwendigkeit mit sich, mit Hilfe innovativer Informationstechnologietrends mehr Geschäftswert zu schaffen.
Unserer Meinung nach hebt dieser Bericht die IT-Trends und Herausforderungen hervor, die Führungskräfte in der IT-Branche im kommenden Jahr in Einklang bringen müssen, und zeigt Maßnahmen auf, die sie diesbezüglich ergreifen können:
CIOs und IT-Führungskräfte
Führungskräfte im Bereich Sicherheit und Risikomanagement
Führungskräfte im Bereich Anwendungen
Führungskräfte im Bereich Programm- und Portfoliomanagement
Führungskräfte im Bereich Daten und Analytik
Führungskräfte im Bereich Infrastruktur und Betrieb
Führungskräfte im Bereich Unternehmensarchitektur
Führungskräfte in den Bereichen Beschaffung und Lieferantenmanagement