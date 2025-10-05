Drei Trends, die Remote-Arbeitsumgebungen prägen

Der Ausdruck „neue Normalität“ wird viel verwendet, aber was bedeutet das für die Zukunft der Arbeit? Die Covid-19-Pandemie hat so viele Teile der Gesellschaft verändert, insbesondere wenn es um die Art und Weise geht, wie wir arbeiten. Von der Impfpflicht am Arbeitsplatz über Entlassungen bis hin zur großen Kündigungswelle – ein „normales“ Arbeitsumfeld ist ein zunehmend unklarer Begriff.
Eines ist klar, viele Arbeitnehmer möchten Remote-Arbeit nicht aufgeben, selbst wenn sie sich wohl fühlen, ins Büro zurückzukehren. Während sich 71 % der Arbeitnehmer wohl fühlen, in ihre Büros zurückzukehren, genießen rund 80 % der Arbeitnehmer die Remote-Arbeit, laut Morning Consult. Sie finden es produktiver. Bei der Suche nach einem neuen Job ist die Möglichkeit, remote zu arbeiten, ein entscheidender Faktor.
Produktivität in einer Remote-Umgebung
Da immer mehr Menschen von zu Hause aus arbeiten, steigt die Produktivität. Das Arbeiten von zu Hause aus spart Mitarbeitenden laut Morning Brew etwa 70 Minuten pro Tag. Die meisten Menschen gewannen durch das Wegfallen der Pendelzeit eine volle Stunde sowie durchschnittlich 10 Minuten zusätzlich, da sie sich nicht fürs Büro zurechtmachen mussten. Diese Zeit ist nicht nur für die Mitarbeitenden wertvoll. Im Durchschnitt verbringen Arbeitnehmende 30 ihrer zusätzlichen 70 Minuten mit Arbeit. Das sind zweieinhalb zusätzliche Stunden pro Arbeitswoche.
Trotz der beeindruckenden Statistiken bleiben viele Unternehmen aus einer Vielzahl von Gründen zurückhaltend, wenn es darum geht, Remote-Arbeit zuzulassen.
Wir befinden uns derzeit in einem Arbeitnehmermarkt, was bedeutet, dass Arbeitgeber, die die besten Talente anziehen und halten wollen, die Optionen anbieten müssen, die diese Arbeitnehmer ansprechen. Aber auch Arbeitgeber haben Anforderungen, einschließlich der Gewährleistung von Produktivität, effizienter Ressourcennutzung und Sicherheit.
Splashtop ermöglicht es, die Bedürfnisse von Arbeitgebern und Arbeitnehmern zu befriedigen.
Drei Trends prägen unsere Remote-Arbeitsumgebungen
Zu Beginn eines weiteren Jahres, in dem die Zahl der Fernarbeiten zunimmt, gibt es drei Trends, die unsere Remote-Arbeitsumgebungen prägen.
1. Sicherheit ist wichtiger denn je
SonicWall vermeldete im ersten Halbjahr 2021 einen Anstieg der Ransomware-Angriffe um 151 % im Vergleich zum ersten Halbjahr 2020. Wenn Mitarbeitende von zu Hause aus auf ihren eigenen Geräten und ohne die traditionellen Firewalls, an die sie sich in einem Büro gewöhnt haben, arbeiten, gewinnt die Sicherheit bei der Fernarbeit eine neue Dringlichkeitsstufe.
Sie benötigen eine Lösung, die Ihr Netzwerk schützt, unabhängig davon, ob ein Mitarbeiter in Ihrem Bürogebäude oder in einem Café ist.
Darüber hinaus muss die Remote-Arbeit DSGVO-, CCPA- und anderen Branchenvorschriften entsprechen. Denken Sie nicht, dass Ihr Unternehmen zu klein ist, um sich Sorgen zu machen. Im ersten Jahr der CCPA-Durchsetzung wurden Unternehmen wie Tieradoptionsagenturen, Lebensmittelketten und Autohäuser mit Geldstrafen belegt.
Splashtop bietet jedem Unternehmen vorschriftskonforme Lösungen für die Fernarbeit, um Ihre Sicherheit auf dem neuesten Stand zu halten und Ihre Daten zu schützen.
2. Hybride Arbeit ist nicht mehr wegzudenken
Die Anzahl der Geräte sowie der Gerätetypen, die für die Remote-Arbeit verwendet werden, hat explosionsartig zugenommen. Laut Gartner nutzen Telearbeiter heute durchschnittlich 4 Geräte pro Person, um die Produktivität zu steigern (da werden E-Mails auf dem Handy beantwortet, während man sich ein Webinar auf dem Laptop ansieht und sich Notizen auf einem Tablet macht).
Angesichts all dieser Geräte wird es für die IT immer komplexer, verteilte Arbeitsplätze zu unterstützen.Sie muss in der Lage sein, Mitarbeitenden auf Abruf Hilfe zu leisten – egal, wo sie sich befinden und welches Gerät sie verwenden.Die Lösung, die Sie für die Remote-Arbeit verwenden, muss robust sein und alle Geräte, die Ihre Mitarbeiter zur Hand haben, unterstützen können.
Splashtop bietet jedem Mitarbeiter die Möglichkeit, mit den eigenen Geräten zu arbeiten, einschließlich der Unterstützung für Desktop- und mobile Betriebssysteme. Wenn man den Arbeitnehmern erlaubt, ihre eigenen Geräte zu verwenden, sind sie nicht nur zufrieden, sondern auch produktiv und effizient. Sie zwingen sie nicht, mit unbekannten Geräten oder Betriebssystemen zu arbeiten.
3. Notwendigkeit der Tool-Konsolidierung
Die Umstellung auf Fernarbeit war für die meisten von uns abrupt. An einem Tag hörten wir Nachrichten über Covid-19, und am nächsten wurden unsere Büros ohne große Vorwarnung geschlossen. Als die Unternehmen sich darum bemühten, Tools zu finden, um ihre Mitarbeiter zum ersten Mal vollständig oder größtenteils aus der Ferne arbeiten zu lassen, waren viele gezwungen, stückchenweise vorzugehen. Selbst Lösungen, die für den gelegentlichen Einsatz von Fernarbeit konzipiert wurden, konnten im großen, unternehmensweiten Maßstab nur schwer überzeugen.
Jetzt hatten sowohl Unternehmen als auch Arbeitnehmer Zeit, sich auf ein flexibles oder ein reines Homeoffice-Arbeitsumfeld einzustellen.Mit einer klareren Vorstellung davon, was benötigt wird, können Unternehmen mit der Konsolidierung beginnen und bessere Tools finden, die ihnen alles, was sie brauchen, mit einem einfachen, benutzerfreundlichen Framework bieten.
Splashtop ist benutzerfreundlich mit einer einfachen, zentralisierten Oberfläche für Ihr IT-Team und damit die perfekte Lösung. Das Fernzugreifen auf das Gerät eines Mitarbeiters ist einfach und sauber, und die Reaktionszeit ist verzögerungsfrei, was für alle eine gute Erfahrung gewährleistet.
Zusätzlich können Sie jederzeit direkt mit einem Splashtop-Experten sprechen, wann immer Sie es benötigen, unabhängig von der Unternehmensgröße. Wenn Sie mit einer echten Person sprechen möchten (anstatt zu chatten oder E-Mails zu schreiben), machen wir das auch einfach. Wenn Ihr Team Hilfe benötigt, wissen Sie immer, wo Sie sie finden.