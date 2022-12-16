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Splashtop Whiteboard: Übersicht

Eine leistungsstarke Anmerkungslösung, die es Pädagogen ermöglicht, Tablets in interaktive Whiteboards zu verwandeln

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Splashtop Whiteboard ermöglicht es Lehrern und Schülern, ihr Tablet in ein interaktives Whiteboard zu verwandeln. Indem sie sich über Wi-Fi mit ihrem Klassenraum-Computer verbinden, können sie Flash-Medien mit vollständig synchronisiertem Video und Audio ansehen, ihre Lieblingsanwendungen steuern und dann den Unterrichtsinhalt direkt von einem iPad oder Android-Tablet aus annotieren. Lehrer können jetzt mit Schülern an ihren Schreibtischen oder aus allen vier Ecken des Klassenzimmers interagieren.

Erfahren Sie mehr über Splashtop Whiteboard.

Demo Video: Splashtop Whiteboard Overview
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