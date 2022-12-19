Splashtop - Die bevorzugte Fernzugriffslösung für Bildungseinrichtungen
Unsere Tools für den Fernzugriff und die Fernunterstützung helfen Studierenden und Dozenten beim hybriden Lernen.
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Universitäten und Schulen aus allen Bildungsbereichen weltweit nutzen Splashtop, um Lernenden den Fernzugriff auf Windows- und Mac-Campuscomputer, Lehrkräften die Telearbeit und IT-Teams den Fernsupport für alle Geräte zu ermöglichen.
Erfahren Sie mehr über unsere Fernunterrichtslösungen.
Demo Video: Splashtop - The Preferred Remote Access Solution for Educational Institutions