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Splashtop - Die bevorzugte Fernzugriffslösung für Bildungseinrichtungen

Unsere Tools für den Fernzugriff und die Fernunterstützung helfen Studierenden und Dozenten beim hybriden Lernen.

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Universitäten und Schulen aus allen Bildungsbereichen weltweit nutzen Splashtop, um Lernenden den Fernzugriff auf Windows- und Mac-Campuscomputer, Lehrkräften die Telearbeit und IT-Teams den Fernsupport für alle Geräte zu ermöglichen.

Erfahren Sie mehr über unsere Fernunterrichtslösungen.

Demo Video: Splashtop - The Preferred Remote Access Solution for Educational Institutions
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