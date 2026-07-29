Splashtalks: Update der Produktveröffentlichung Sommer 2026 mit Phil Sheu
Begleiten Sie uns zu einem exklusiven ersten Blick auf die Veröffentlichung der Sommerprodukte von Splashtop mit Phil Sheu, CTO und Mitgründer von Splashtop.
Als technologischer Visionär hinter der Innovation von Splashtop wird Phil erläutern, wie unsere neuesten Fortschritte Fernzugriff, Support, Endpunktmanagement und Sicherheit neu definieren. Erhalten Sie einen Einblick in die Technologien, die unsere Plattform vorantreiben, und erfahren Sie, was diese Innovationen für Ihr Team und Ihr Unternehmen bedeuten.
Werfen Sie einen ersten Blick auf die neuesten Innovationen, mit denen Sie Zeit sparen, Risiken reduzieren und mit weniger mehr erreichen können:
Eine Zusammenfassung der Gerätegesundheit ermöglicht es IT-Teams, OS-Versionen, Festplattenverschlüsselung, Endpunktsicherheit, Firewall-Status und mehr schnell zu bewerten.
Tiefere SentinelOne AV/EDR-Integration zur Verbesserung des Endpunktschutzes und zur Optimierung der Sicherheitsabläufe und ein reibungsloseres Online-Einkaufserlebnis zur Vereinfachung der Beschaffung.
Schnellere Workflows zur Absicherung von Endpunkten mit Transparenz in Windows KBs- oder MacOS- Versionen, die benötigt werden, um Schwachstellen zu beheben und sofort zu patchen.
Verbesserte Filter- und Berichtsfunktionen, die es erleichtern, umsetzbare Erkenntnisse zu gewinnen und die Compliance-Berichterstattung unterstützen.
KI-Implementierungen, die manuelle Arbeit reduzieren, indem sie kritische Informationen aufdecken und zusammenfassen, die für wichtige Entscheidungen erforderlich sind.
Erweiterte, gerätebewusste Zugriffs- und Cloud PKI-Funktionen mit Foxpass bieten stärkere Authentifizierungskontrollen, erweiterte MDM-Integrationen, verbesserte Sichtbarkeit und breitere, zertifizierungsbasierte Zugriffsverwaltung.
Verpassen Sie nicht Ihre Chance, die Zukunft vorwegzunehmen. Melden Sie sich noch heute an und bringen Sie intelligentere IT-Abläufe in Ihren Sommer.