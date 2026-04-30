Splashtalks: Spring 2026 Product Release Update
Werfen Sie mit uns einen exklusiven Blick auf die Frühjahrs-Produktveröffentlichung von Splashtop mit Einblicken von Thomas Deng, Mitbegründer und EVP für Produktmanagement.
Thomas leitet die Produktentwicklung, das Engineering und den Betrieb von Splashtop und wird erläutern, wie kundenorientierte Innovationen unsere Roadmap bestimmen, wie wir weiterhin Vertrauen in der IT-Community aufbauen und wie Ihr Feedback direkt Einfluss darauf hat, was wir als Nächstes entwickeln.
In dieser 30-minütigen Session erhalten Sie außerdem einen Live-Einblick in leistungsstarke neue Verbesserungen, die Ihnen dabei helfen, Routineaufgaben zu automatisieren, die Einhaltung von Vorschriften zu optimieren und Endpunkte effizienter zu verwalten.
SentinelOne-Integration: Stärken Sie Ihre Sicherheitsmaßnahmen durch die nahtlose Integration in SentinelOne Endpoint-Sicherheitslösungen – beschleunigen Sie die Reaktion auf Bedrohungen und vereinfachen Sie gleichzeitig den Kauf und die Verwaltung von Sicherheitstools.
Intelligenteres, einfacheres Skripting: Neue, optimierte Skripting-Workflows machen routinemäßige Wartungsarbeiten und die Fehlersuche schneller und intuitiver – so kann Ihr Team in kürzerer Zeit mehr erreichen.
Erweiterte Endpunktkennzeichnung: Erhalten Sie mit Endpunktkennzeichnung eine detailliertere Kontrolle für eine verbesserte Organisation, Gruppierung und effiziente Verwaltung in großem Umfang.
KI-gestützte Verbesserungen: Profitieren Sie von schnellerer Produktunterstützung, wenn Sie sie benötigen, tiefergehenden Einblicken in die Qualität von Patches und intelligenten Tools, die eine fundiertere Entscheidungsfindung unterstützen.
Verpassen Sie nicht diese Gelegenheit, direkt von der Splashtop-Führung zu hören und als Erster die Neuheiten zu entdecken.