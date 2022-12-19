Direkt zum Hauptinhalt
Splashtop20 years of trust
AnmeldenGratis testen
+49 (711) 340 67876AnmeldenGratis testen
Woman participating in a Splashtop remote computer access virtual event or webinar

Bereitstellung von schnellem und einfachem Remote-Support – jederzeit und überall

28. April 2021

Hören Sie, wie Victor Chin, Director of Product bei Splashtop, und Bildungsexperten des Austin Community College, der Kansas State University, der Loyola University, Chicago und Freshworks über bewährte Verfahren und Tools sprechen, die Ihnen helfen, Ihren Studenten und Fakultätsmitgliedern kontinuierlich erfolgreichen Support zu bieten.

Freshworks Education Experts Talk: Providing Fast and Easy Remote Support Anytime, Anywhere
Freshworks Education Experts Talk: Providing Fast and Easy Remote Support Anytime, Anywhere