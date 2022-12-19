Bereitstellung von schnellem und einfachem Remote-Support – jederzeit und überall
28. April 2021
Hören Sie, wie Victor Chin, Director of Product bei Splashtop, und Bildungsexperten des Austin Community College, der Kansas State University, der Loyola University, Chicago und Freshworks über bewährte Verfahren und Tools sprechen, die Ihnen helfen, Ihren Studenten und Fakultätsmitgliedern kontinuierlich erfolgreichen Support zu bieten.
Freshworks Education Experts Talk: Providing Fast and Easy Remote Support Anytime, Anywhere