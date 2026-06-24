Maximieren Sie Ihre IT-Effizienz mit der Splashtop-Webkonsole
In dieser 30-minütigen Live-Session erfahren Sie, wie Sie Teammanagement, Sicherheit und IT-Effizienz mit der Splashtop-Webkonsole maximieren können.
Sie werden Folgendes lernen:
Team- und Endpunktorganisation für ein effizientes Management in großem Maßstab
Schnellere Problemlösung durch Hintergrundaktionen
Verbesserung Ihrer Sicherheit und Aufrechterhaltung Ihrer Sichtbarkeit in Ihrer gesamten Umgebung
Automatisierung und Zugriff auf erweiterte Verwaltungsfunktionen mit Splashtop-AEM