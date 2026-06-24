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Maximieren Sie Ihre IT-Effizienz mit der Splashtop-Webkonsole

In dieser 30-minütigen Live-Session erfahren Sie, wie Sie Teammanagement, Sicherheit und IT-Effizienz mit der Splashtop-Webkonsole maximieren können.

Sie werden Folgendes lernen:

  • Team- und Endpunktorganisation für ein effizientes Management in großem Maßstab

  • Schnellere Problemlösung durch Hintergrundaktionen

  • Verbesserung Ihrer Sicherheit und Aufrechterhaltung Ihrer Sichtbarkeit in Ihrer gesamten Umgebung

  • Automatisierung und Zugriff auf erweiterte Verwaltungsfunktionen mit Splashtop-AEM