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Support technician learning how to level up the remote support experience for her clients

Verbessern Sie Ihre Fernsupport-Erfahrung mit Splashtop Enterprise (Dez. 2021)

9. Dezember 2021

Hören Sie Nityasha Wadalkar, Director of Product Marketing bei Splashtop, zu, diskutieren Sie die wichtigsten Vorteile eines Upgrades auf Splashtop Enterprise, beispielsweise Single-Sign-On-Integration und Service Desk-Funktionen wie Support-Warteschlangen und Technikermanagement, und sehen Sie sich in einer Live-Demonstration an, wie das funktioniert.

Level Up Your Remote Support Experience with Splashtop Enterprise (Dec 9, 2021)
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