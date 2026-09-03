Sichere IT-Abläufe mit Splashtop Enterprise gewährleisten
Warum nehmen Sie sich nicht 20 Minuten Zeit, um Ihr Splashtop-Management und Ihre Sicherheit zu überprüfen?
Mit der zunehmenden Nutzung von Splashtop verschieben sich die Hauptaufgaben von der einfachen Schaffung von "Verbindungen" hin zur Sicherstellung effektiver "Verwaltung und Kontrolle".
In diesem Webinar zeigen wir, wie Sie Ihre bestehende Splashtop-Umgebung sicher und effizient mit Splashtop Enterprise skalieren können. Wir werden wichtige Funktionen – wie SSO/SAML-Integration, Zugriffszeitbeschränkungen, granulare Kontrolle über Funktionen und Berechtigungen, Wasserzeichen, Protokollierung und Sitzungsaufzeichnung – mithilfe der eigentlichen Verwaltungskonsole präsentieren. Wir werden außerdem Endpunktverwaltungsfunktionen über AEM (Autonomes Endpunktmanagement) einführen.
Dies ist eine großartige Gelegenheit, auf die Enterprise-Edition zu einem reduzierten Preis aufzurüsten. Registrieren Sie sich jetzt.
Lernziele:
Management- und Sicherheitsherausforderungen im Zusammenhang mit der zunehmenden Nutzung von Splashtop
Optimierung der Authentifizierung-Verwaltung über SSO/SAML Integration
Sicherer Fernzugriff-Betrieb durch Kontrolle der Zugriffszeiten
Steuerung von Funktionen und Berechtigungen durch granulare Einstellungen
Verbesserung der Sicherheit durch Wassermarkierung, Protokollierung und Sitzungsaufzeichnung
Endpunkt-, Patch- und Softwareverwaltung mit AEM