Ermöglichen Sie Studenten die Fernnutzung von Computern auf dem Campus von jedem beliebigen Ort aus
1. April 2021
Hören Sie von Jason Deadman, Computer Services Helpdesk Technician am Confederation College, wie seine Studenten per Fernzugriff auf Windows- und Mac-Computer auf dem Campus zugreifen, um Aufgaben wie Videobearbeitung von jedem Gerät aus durchzuführen, und sehen Sie sich eine Live-Demonstration von Splashtop für Remote-Labore an.
SplashTalk with Confederation College - Enabling Remote Computer Labs with Splashtop