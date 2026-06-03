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Beseitigen Sie blinde Flecken in Intune: Verwalten Sie alle Endpunkte mit Splashtop

Beschreibung: Nehmen Sie an unserem Webinar teil und erfahren Sie, wie Splashtop die Funktionen von Microsoft Intune für Endpunktverwaltung, Automatisierung und plattformübergreifende Transparenz erweitert. Sie werden Folgendes lernen:

  • Bereitstellung des Splashtop-Agenten über Intune, um ein schnelleres Onboarding zu ermöglichen;

  • Verwaltung von Windows, MacOS, Linux- und Netzwerkgeräte zusammen mit Intune -Endpunkten;

  • Automatisierung von Patching, Benachrichtigungen und Workflows, um den IT-Arbeitsaufwand zu reduzieren;

  • Überwachen Sie die Intune-Konformität direkt in Splashtop.