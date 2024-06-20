Unterstützung einer verteilten Belegschaft
Verteiltes Arbeiten wird es auch weiterhin geben, aber es reicht nicht mehr aus, nur den Zugriff von überall und jederzeit zu ermöglichen. Bei der Entwicklung einer zukunftssicheren Strategie stehen Flexibilität und die Nutzer im Mittelpunkt.
Remote-Lösungen fördern erfolgreiche IT-Teams
IT-Manager sahen sich mit einer wachsenden Komplexität konfrontiert, da sie mit einer verteilten Belegschaft mit erweiterten Teamstandorten, erhöhten Sicherheitsbedrohungen, zahlreichen Geräten und Betriebssystemen zu kämpfen haben, und gleichzeitig sich ändernde Arbeitsmuster und individuelle Bedürfnisse berücksichtigen müssen.
Neue Daten zeigen jedoch, dass sich ein Drittel der IT-Führungskräfte dank Fernzugriffs- und Support-Lösungen bei der Arbeit weniger gestresst fühlt. Die Vorteile dieser Tools bieten kompromisslose Flexibilität, intuitive Benutzererfahrung, vertrauenswürdige Sicherheit und nachhaltigen Support. Sie haben auch direkte Auswirkungen auf das Vertrauen und die Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter.
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Finde mehr darüber heraus, wie sichere Fernzugriffs- und Support-Lösungen die Produktivität und Zufriedenheit am Arbeitsplatz steigern können, indem Sie den Splashtop-Bericht „From Disrupted to Distributed: How IT is Navigating the Changing Work Environment“ herunterladen.
Beispiele aus der realen Welt
Wie BDP innerhalb von 24 Stunden auf die Fernarbeit umstellte
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Als COVID-19 zuschlug, musste BDP dringend 1.350 Mitarbeitern die Arbeit von zu Hause aus ermöglichen. Erfahren Sie, wie unsere Lösung einen schnellen und intuitiven Zugriff auf die gesamte Unternehmenssoftware mit Verwaltung auf Unternehmensebene und Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) ermöglichte.
Drei wichtige Fakten: von unterbrochener Arbeit zu einer verteilten Belegschaft
Drei wichtige Fakten: von unterbrochener Arbeit zu einer verteilten Belegschaft
Wie sehen die IT-Teams die Zukunft? Und auf welche drei Kernbereiche sollten sie sich konzentrieren, um mehr Flexibilität und Arbeitserlebnisse zu fördern? Erhalten Sie wichtige Einblicke in nachhaltige und proaktive Ansätze in unserem Artikel.
Die menschlichen Auswirkungen von verteiltem Arbeiten
In unserer Umfrage unter 1.000 IT-Entscheidungsträgern zeigten sich die weitreichenden Vorteile sicherer Lösungen für den Fernzugriff und die Fernunterstützung. 42 % gaben sogar an, dass ihre Aufgaben infolgedessen einträglicher sind. Dennoch sehen sich viele mit Hindernissen konfrontiert, wenn es darum geht, flexible Arbeitspraktiken einzuführen.
Die Lücken der Fernarbeit schließen
Erfahren Sie, welche Komponenten eine nachhaltige Strategie für verteiltes Arbeiten ausmachen und wie IT-Entscheidungsträger den Weg für mehr Produktivität und Wohlbefinden am Arbeitsplatz weisen können.
High-End-Sicherheit
Ausgefeilte Sicherheitsbedrohungen können jederzeit zuschlagen, vor allem, wenn Sie mit der Verwaltung einer wachsenden Anzahl verschiedener Geräte an verschiedenen Standorten beauftragt sind. Um die Kontrolle zu behalten, müssen Unternehmen Sicherheit als einen Prozess betrachten, der niemals abgeschlossen ist.
Von Standards und Compliance bis hin zu fortschrittlichen Sicherheitsvorkehrungen – die Produkte von Splashtop Business wurden speziell entwickelt, um der IT die volle Kontrolle über die Sicherung der Daten zu geben und den Mitarbeitern gleichzeitig die Flexibilität zu geben, von überall darauf zuzugreifen.
Flexibilität und Leistung
Die Anpassung an sich ändernde Arbeitsanforderungen kann nicht auf Kosten der Leistung gehen. Unternehmen benötigen die Gewissheit, dass sie eine Lösung für Geschäftskontinuität haben, die auf ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten ist – unabhängig davon, wie oder wo die Mitarbeiter arbeiten.
Mit nur einer zentralen Konsole und zahlreichen Funktionen hilft Splashtop Ihnen, agil zu bleiben und gleichzeitig die Komplexität einer verteilten Belegschaft zu reduzieren. Die effektive Verwaltung der sich verändernden Arbeitslandschaft wird mit einer Teleassistenz-Lösung, die auf die Arbeitsabläufe jedes Benutzers zugeschnitten ist, noch einfacher.
Kundenservice
Als branchenweit bestbewertetes Unternehmen für Kundensupport mit einem Net Promoter Score (NPS) von 93 setzt sich Splashtop dafür ein, dass Teams ohne Unterbrechung arbeiten. Unsere Kunden können wählen, ob sie mit technischen Experten und Vertriebsteams sprechen oder den Live-Chat-Support nutzen möchten, um Probleme schnell zu lösen.
Einfache Remote-Lösungen
Jede Minute, die damit verschwendet wird, auf Problemlösungen zu warten, wirkt sich direkt auf die Aussichten eines Unternehmens aus. Ein engagiertes Team, das Ihnen entweder durch beaufsichtigten oder unbeaufsichtigten Support zur Seite steht, kann Ihnen jedoch helfen, unnötige Ausfallzeiten zu vermeiden.
Bei Splashtop haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, die Tools und den Support bereitzustellen, damit alle arbeiten können – unabhängig von dem Ort, an dem sie sich befinden oder dem Gerät, das sie verwenden.