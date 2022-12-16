Poway Unified School District nutzt Fernzugriff von Splashtop zur Verbesserung des Unterrichts
Ermöglichen Sie Studierenden den Fernzugriff auf Laborcomputer und Software-Apps, die für CTE-Kurse benötigt werden – von jedem Gerät aus, einschließlich Chromebooks
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Erfahren Sie, wie Poway School District dafür sorgt, dass seine Studierenden von ihren persönlichen Geräten aus auf Laborcomputer und spezielle Software zugreifen konnten, auch wenn sie sich nicht auf dem Campus befanden. Splashtop Enterprise machte es den Studierenden möglich, in einer hybriden Umgebung ganz unkompliziert weiter zu lernen.
Weitere Informationen zu Splashtop Enterprise for Remote Labs
Poway Unified School District Uses Splashtop Remote Access to Enhance Learning