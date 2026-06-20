Wie Nubeseg Secure Fernsupport und Endpoint Management mit Splashtop skaliert hat
Schnellerer Fernsupport, optimierte Service-Desk-Workflows, zentralisierte Endpunkt-Transparenz und verbesserte betriebliche Effizienz bei allen Kunden.
Auswirkung
30 % schnellere Diagnose dank zentralisierter Transparenz
Die Echtzeit-Transparenz der Endpunktsicherheit ermöglicht es dem Team, Schwachstellen schnell zu identifizieren und die Diagnosezeit um etwa 30 % zu reduzieren.
Reduzierung des manuellen Aufwands durch Automatisierung
Automatisierte Patches, Updates und Skripte eliminieren wiederkehrende Aufgaben, sparen 6–8 Stunden pro Woche und verbessern die allgemeine betriebliche Effizienz.
Skalierbare Unterstützung für verteilte Clients
Sicherer Fernzugriff und Service-Desk-Funktionen ermöglichen es Nubeseg, Kunden in verschiedenen Städten und Ländern zu unterstützen, ohne die Anzahl der Besuche vor Ort oder den operativen Aufwand zu erhöhen.
Schwierigkeiten
Nubeseg ist ein auf Cybersicherheit spezialisierter Managed-Services-Anbieter, der Kunden in verschiedenen Städten und Ländern betreut. Da das Unternehmen seinen Kundenstamm erweiterte, benötigte das Team eine zuverlässige Möglichkeit, sicheren Fernsupport bereitzustellen, ohne durch geografische Grenzen eingeschränkt zu sein.
Ramiro Hercilla, Security Advisor bei Nubeseg SRL, arbeitet eng mit Kunden zusammen, um Fernsupport- und Sicherheitsdienste in verteilten Umgebungen bereitzustellen.
Mit dem Wachstum des Unternehmens stieß das Team an die Grenzen seiner bestehenden Tools. Die Fernverbindungen waren oft langsam oder unzuverlässig, Dateiübertragungen mangelte es an Geschwindigkeit, und es gab nur begrenzte Einblicke in aktive Sitzungen und Supportaktivitäten.
„Wir hatten Probleme mit langsamen Verbindungen, eingeschränkter Sichtbarkeit und Tools, mit denen wir Benutzer außerhalb des Büros nicht effektiv unterstützen konnten“, sagte Ramiro Hercilla.
Um diese Herausforderungen zu bewältigen, evaluierte Nubeseg verschiedene Fernzugriffs- und Supportlösungen, darunter TeamViewer, AnyDesk und VNC-basierte Tools. Obwohl diese Plattformen einige Funktionen boten, erfüllten sie nicht die Anforderungen an Leistung, Skalierbarkeit und zentralisiertes Management, die für die Betreuung des wachsenden Kundenstamms erforderlich waren.
Die Unterstützung von Nutzern außerhalb von Unternehmensumgebungen, wie z. B. Remote-Mitarbeitern, Führungskräften oder Nutzern persönlicher Geräte, stellte eine besondere Herausforderung dar. Vielen Tools fehlte die Flexibilität, Verbindungen über verschiedene Umgebungen hinweg herzustellen, was es schwierig machte, einen konsistenten Support zu bieten.
Sicherheit war ein weiteres wichtiges Anliegen. Als Anbieter von Cybersicherheitslösungen benötigte Nubeseg Tools, die strenge Standards für Verschlüsselung, Zugriffskontrolle und Überprüfbarkeit erfüllen. Viele der bestehenden Lösungen boten nicht das erforderliche Maß an Kontrolle und Transparenz, wodurch potenzielle Risiken sowohl für das Unternehmen als auch für seine Kunden entstanden.
Auf der Suche nach einer besseren Lösung stieß das Team auf einer Branchenkonferenz auf Splashtop . Nach ihren Beobachtungen schien es viele ihrer aktuellen Einschränkungen zu beheben.
Um voranzukommen, benötigte Nubeseg eine Lösung, die Folgendes unterstützen konnte:
Schneller, zuverlässiger Fernzugriff über mehrere Geräte und Umgebungen hinweg.
Sichere, verschlüsselte Verbindungen, die den Sicherheitserwartungen der Kunden entsprechen.
Zentralisierte Transparenz, Berichterstellung und Sitzungsnachverfolgbarkeit
Service-Desk-Workflows zur Verwaltung und Nachverfolgung von Supportaktivitäten
Die Fähigkeit, die Unterstützung auf Hunderte oder Tausende von Endpunkten zu skalieren, ohne die betriebliche Komplexität zu erhöhen
Von unseren zufriedenen Kund*innen
Die Vision der Marke hinsichtlich hochwertigem Kundenservice und einfacher Produktbedienung macht Splashtop zu einer idealen Langzeitlösung, die sowohl Dienstleistern als auch Kunden hilft, ihre Produktivität effizient zu steigern.
Ramiro Hercilla, Security Advisor, Nubeseg SRL
Von unseren zufriedenen Kund*innen
Splashtop hat es uns ermöglicht, die Unterstützung unserer Kunden deutlich zu verbessern, insbesondere im Zuge unserer Expansion an verschiedene Standorte.
Ramiro Hercilla, Security Advisor, Nubeseg SRL
Von unseren zufriedenen Kund*innen
Das hohe Sicherheitsniveau und die Struktur der Konsole ermöglichen eine sehr einfache Verwaltung und Administration.
Ramiro Hercilla, Security Advisor, Nubeseg SRL
Auflösung
Nubeseg hat Splashtop Enterprise und Autonomes Endbenutzer-Management (AEM) als Standard festgelegt, um sicheren, skalierbaren Fernsupport bereitzustellen und die Verwaltung und Bereitstellung von Diensten für alle Kunden zu verbessern.
Sicherer, leistungsstarker Fernzugriff in verschiedenen Umgebungen:
Splashtop bietet ein schnelleres, stabileres und sichereres Fernzugriff-Erlebnis auf Windows, Mac, Linux und Mobilgeräten. Das Team kann Mitarbeiter, Führungskräfte und externe Benutzer standortübergreifend ohne Leistungseinschränkungen unterstützen und gleichzeitig strenge Sicherheitsanforderungen erfüllen.
Für Endnutzer bietet die Möglichkeit, mit einer stabilen und sicheren Verbindung remote zu arbeiten, den Vorteil, dass sie ihre Aufgaben ohne Unterbrechungen erledigen können, was die Produktivität direkt steigert.
Service Desk für optimierte Supportprozesse:
Die Service-Desk-Funktionen von Splashtop verändern die Art und Weise, wie Support geleistet wird. Nutzer können direkt über eine Desktop-Verknüpfung Hilfe anfordern, wodurch unvollständige Webformulare und Verzögerungen vermieden werden. Tickets werden automatisch erstellt, zugewiesen und verfolgt, sodass Techniker sofort Fernsitzungen starten und Probleme schneller lösen können.
Der gesamte Supportprozess wird in einer einzigen Konsole protokolliert, einschließlich Reaktionszeiten, ergriffener Maßnahmen und Details zur Problemlösung. Dadurch entsteht eine vollständige und nachvollziehbare Dokumentation jeder Interaktion.
„Der Kundenservice hat einen enormen Unterschied gemacht.“ Die Mitarbeiter können Unterstützung direkt über eine Anwendung auf dem Desktop anfordern, wodurch Verzögerungen vermieden und die Reaktionszeiten verbessert wurden.“
Automatisierte Endpunktverwaltung:
Mit Splashtop AEM wandelt sich das Endpunktmanagement von einem reaktiven Prozess zu einem proaktiven und strukturierten Workflow. Das Team standardisiert Konfigurationen und verwaltet Aktualisierungen durch organisierte Patching- und Bereitstellungsprozesse.
Aufgaben wie die Bereitstellung von Patches, Sicherheitsupdates, geplante Neustarts von Rechnern und die Installation von Anwendungen aus der Ferne mithilfe von ausführbaren Dateien oder MSI-Dateien werden durch Automatisierung erledigt und ersetzen so manuelle, einzeln durchzuführende Prozesse. AEM ersetzt außerdem bisher isolierte Patching-Lösungen und konsolidiert die Endpunktverwaltung in einem einzigen Workflow.
Zentralisierte Transparenz und Risikopriorisierung:
Die Konsole bietet einen klaren Überblick über den Sicherheitsstatus der Endpunkte in verschiedenen Umgebungen. Das Team kann ungeschützte Geräte, Systeme mit Drittanbieterlösungen und Maschinen mit Sicherheitslücken identifizieren.
Kritische Patch-Meldungen heben gefährdete Systeme hervor, einschließlich Zero-Day-Schwachstellen, sodass das Team Prioritäten setzen und das Risiko verringern kann. Ein strukturierter Patching-Ansatz gewährleistet, dass kritische Sicherheitslücken zu jedem Zeitpunkt nicht mehr als 10 % der Umgebung betreffen.
Prüfungsbereite Berichterstattung und vollständige Nachverfolgbarkeit aller Aktivitäten:
Alle Sitzungen, Dateiübertragungen und Supportaktivitäten werden in einem zentralen System protokolliert. Diese Berichte werden für Audits und Zertifizierungserneuerungen verwendet und helfen dabei, die Servicequalität und die Einhaltung der Vorschriften nachzuweisen.
„Wir konnten übersichtliche Berichte erstellen und alle Supportaktivitäten nachverfolgen, was uns geholfen hat, Effizienz nachzuweisen und die Anforderungen der Audits zu erfüllen.“
Verbesserte Sicherheit und Sitzungskontrolle:
Splashtop bietet verschlüsselte Verbindungen, Single Sign-On (SSO), zentralisierte Zugriffskontrolle und vollständige Sitzungsnachverfolgbarkeit. Dies ermöglicht es Nubeseg, strenge Cybersicherheitsanforderungen zu erfüllen und gleichzeitig sicherzustellen, dass alle Remote-Aktivitäten überprüfbar sind und mit den Sicherheitsrichtlinien des Kunden übereinstimmen.
Skalierbarer Betrieb über mehr als 1.450 Endpunkte hinweg:
Mit zentralisierter Verwaltung und Gerätegruppierung kann Nubeseg mehr als 1.450 Geräte bei mehreren Kunden effizient unterstützen. Techniker können nun strukturierteren und einheitlicheren Support in großem Umfang leisten.
Onboarding- und laufende Support-Erfahrung:
Der Onboarding-Prozess verläuft reibungslos, mit klaren Anleitungen zu Bereitstellung, Konfiguration und Schulung, sodass das Nubeseg-Team schnell einsatzbereit ist.
„Der Support war stets reaktionsschnell, mit kurzen Bearbeitungszeiten und der Bereitschaft, Feedback zu prüfen und das Produkt zu verbessern.“ Dies hat dazu beigetragen, Vertrauen in die Plattform als langfristige Lösung aufzubauen.“
Splashtop in drei Worten:
„Einfach. Sicher. Praktisch.“
Mit Splashtop stärkt Nubeseg seine Fähigkeit, sichere, effiziente und skalierbare Managed Services bereitzustellen. Das Team arbeitet mit größerer Transparenz, schnelleren Reaktionszeiten und strukturierteren Prozessen, wodurch es einen wachsenden Kundenstamm souverän betreuen kann.
Über den Kunden
Nubeseg SRL ist ein in Lateinamerika ansässiger Managed-Services-Anbieter mit Schwerpunkt Cybersicherheit, der sich darauf spezialisiert hat, Organisationen bei der Stärkung ihrer Sicherheitslage und dem Schutz ihrer digitalen Vermögenswerte zu unterstützen. Das Unternehmen bietet Managed Security Services, Fernsupport und kontinuierliche Überwachung, um sicherzustellen, dass Kunden in einer zunehmend komplexen Bedrohungslandschaft sicher agieren können.