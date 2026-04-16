Wie Bourland, Wall & Wenzel mit Splashtop eine 5-fache Rendite und nahezu 100 % Produktivität erzielten
Zugriff von überall für Anwälte, automatisierte IT-Abläufe, zentrale Transparenz und Zeitersparnis im gesamten Unternehmen.
Auswirkung
Nahezu 100 % Produktivität ohne Anwesenheit vor Ort
Anwälte können ihre Produktivität nahezu vollständig aufrechterhalten, ohne im Büro anwesend sein zu müssen, wodurch ein reibungsloser Arbeitsablauf unabhängig vom Standort gewährleistet wird.
12–20 Stunden IT-Zeit werden pro Monat eingespart.
Automatisierung und zentralisiertes Management eliminieren sich wiederholende Aufgaben, wodurch das IT-Team deutlich Zeit zurückgewinnt und effizienter arbeiten kann.
Verbesserter ROI durch IT-Effizienz
Durch die Vereinfachung der Abläufe und die Verbesserung der Systemabdeckung erzielt das Unternehmen schätzungsweise eine jährliche Rendite von 4x bis 5x auf seine Investitionen.
Schwierigkeiten
Bourland, Wall & Wenzel ist eine mittelständische Anwaltskanzlei, in der die Anwälte stark auf einen ständigen Zugriff auf ihre Bürosysteme angewiesen sind, um ihre Produktivität aufrechtzuerhalten. Da sich die Arbeit zunehmend über das Büro hinaus ausdehnte, benötigte das Unternehmen eine zuverlässige Möglichkeit, den Fernzugriff zu unterstützen, ohne den täglichen Geschäftsbetrieb zu stören.
Vor der Einführung von Splashtop setzte das Unternehmen auf traditionelle Fernzugriffsmethoden wie RDP. Diese Lösungen boten zwar grundlegende Konnektivität, hatten aber oft mit Zuverlässigkeits- und Leistungsproblemen zu kämpfen, was ihre Effektivität im Alltag einschränkte.
„Wir haben RDP verwendet, und das war keine gute Erfahrung.“ Es verursachte Verzögerungen, Verbindungsabbrüche und unbeständige Leistung, was es Anwälten erschwerte, außerhalb des Büros effizient zu arbeiten.“
Das Unternehmen prüfte auch Alternativen wie TeamViewer, stellte jedoch fest, dass diese nicht das gleiche Leistungsniveau erreichten und hinsichtlich der gesamten Benutzererfahrung nicht das gleiche Maß an Professionalität boten.
Zusätzlich zu den Einschränkungen beim Fernzugriff sah sich das IT-Team mit wachsenden Anforderungen konfrontiert, die Systeme im gesamten Unternehmen effizienter zu verwalten und zu unterstützen. Viele Routineaufgaben erforderten manuelle Arbeit, was wertvolle Zeit in Anspruch nahm und den Arbeitsablauf verlangsamte.
Das IT-Team benötigte eine Lösung, die Folgendes unterstützt:
Leistungsstarker Fernzugriff, auf den sich Anwälte täglich verlassen können
Ein einheitliches und benutzerfreundliches Erlebnis auf allen Geräten
Funktionen für automatisierte Updates, Skripterstellung und Endpunktverwaltung
Echtzeit-Einblicke in Systeme und Hardware im gesamten Unternehmen
Von unseren zufriedenen Kund*innen
Aus Leistungssicht ist es äußerst zuverlässig und erfüllt genau unsere Anforderungen.
Sam Hall, IT Manager, Bourland, Wall & Wenzel
Von unseren zufriedenen Kund*innen
Splashtop hat für uns alles verändert. Unsere Anwälte können von überall aus arbeiten und sind dabei genauso produktiv wie im Büro.
Sam Hall, IT Manager, Bourland, Wall & Wenzel
Von unseren zufriedenen Kund*innen
Mit AEM dauert das, was früher Stunden in Anspruch nahm, jetzt nur noch Minuten.
Sam Hall, IT-Manager, Bourland, Wall & Wenzel
Auflösung
Bourland, Wall & Wenzel hat Splashtop Enterprise mit Autonomes Endpunktmanagement (AEM) als Standardlösung eingeführt, um Anwälten ein zuverlässigeres Remote-Arbeitserlebnis zu bieten und die Verwaltung und Unterstützung von Systemen durch die IT im gesamten Unternehmen zu optimieren.
Leistungsstarker Fernzugriff für Rechtsanwälte:
Splashtop ersetzte das herkömmliche RDP durch eine schnellere und stabilere Fernzugriff-Lösung. Anwälte können sich nun direkt mit ihren Bürosystemen verbinden und ihre Arbeit ohne die Leistungsprobleme fortsetzen, die zuvor den Arbeitsablauf gestört haben.
„Die Leistung stellt eine enorme Verbesserung gegenüber dem dar, was wir vorher verwendet haben.“
Automatisierte Endpunktverwaltung mit AEM:
Mithilfe von AEM automatisiert das IT-Team Windows-Updates, die Softwarebereitstellung und die Skripterstellung systemübergreifend. Dadurch verringert sich der Bedarf an manuellen Eingriffen und Routineaufgaben können effizienter erledigt werden, was zu einer Zeitersparnis von 3–5 Stunden pro Woche (12–20 Stunden pro Monat) beiträgt.
„Mit AEM dauert das, was früher Stunden dauerte, jetzt nur noch Minuten.“
Zentralisierte Transparenz über alle Systeme hinweg:
Splashtop ermöglicht den Echtzeitzugriff auf System- und Hardwareinformationen über alle Endpunkte hinweg. Dies ermöglicht es der IT, Umgebungen schnell zu bewerten, den Lagerbestand zu verfolgen und Initiativen wie die Vorbereitung auf das Upgrade von Windows 10 auf Windows 11 zu unterstützen, die nun in Minuten statt in Tagen abgeschlossen werden können.
Schneller, bedarfsgerechter Fernsupport mit SOS:
Mit Splashtop SOS kann sich das IT-Team bei Bedarf mit den Geräten der Benutzer verbinden, um Probleme zu beheben. Dies verbessert die Reaktionsfähigkeit und ermöglicht die Behebung von Problemen, ohne dass die Benutzer vor Ort sein müssen.
Schnelle Implementierung und Einrichtung:
Splashtop ließ sich schnell implementieren, der größte Teil der Umgebung war in weniger als einem Tag eingerichtet. Der Prozess war unkompliziert und erforderte weder zusätzliche Unterstützung noch ein aufwendiges Onboarding, sodass das Team sofort mit der Nutzung der Plattform beginnen konnte.
Kontinuierliche Wertsteigerung und Produktverbesserungen:
Die Plattform bietet seit jeher einen gleichbleibenden Mehrwert, wobei neue Funktionen hinzugefügt werden, ohne die Komplexität zu erhöhen. Die Zuverlässigkeit, Leistung und Benutzerfreundlichkeit haben das Team dazu veranlasst, Splashtop aufgrund seiner positiven Erfahrungen aktiv weiterzuempfehlen.
Vereinfachter IT-Betrieb:
Durch die Zusammenführung von Fernzugriff und Endpunktverwaltung auf einer einzigen Plattform konnte das Unternehmen die Komplexität seiner IT-Umgebung reduzieren und die tägliche betriebliche Effizienz verbessern, was zu einer geschätzten jährlichen Kapitalrendite von 4x bis 5x beitrug.
Splashtop in drei Worten: „Phänomenal, leistungsstark, unverzichtbar.“
Mit Splashtop hat Bourland, Wall & Wenzel die IT von einer reaktiven Funktion in einen strategischen Treiber für Produktivität und Effizienz verwandelt.
Über den Kunden
Bourland, Wall & Wenzel ist eine Full-Service-Anwaltskanzlei mit Sitz in Fort Worth, Texas, die Mandanten in einer Reihe von Rechtsgebieten betreut, darunter Prozessführung, Wirtschaftsrecht und Nachlassplanung. Die Kanzlei konzentriert sich darauf, qualitativ hochwertige Rechtsdienstleistungen zu erbringen und gleichzeitig die betriebliche Effizienz zu wahren sowie flexible Arbeitsmodelle für ihre Anwälte und Mitarbeiter zu unterstützen.