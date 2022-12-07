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A man wearing headphones sits at a desk using a computer with dual monitors. An overlay shows a remote desktop application listing multiple computers. Icons of a monitor and a play button are also displayed.

Splashtop Personal

Einfacher Fernzugriff auf Computer für den persönlichen, nicht-kommerziellen Gebrauch. Für die kommerzielle Nutzung, einschließlich Homeoffice, ist eine Business-Testphase oder ein Abonnement erforderlich.

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Mehr als 30 Millionen Nutzer vertrauen uns, und wir haben eine Bewertung von 4,7 von 5 Sternen auf Capterra, G2, TrustRadius und GetApp.

Fernzugriff auf Ihren Computer von jedem Gerät aus

Nutzen Sie Splashtop Personal kostenlos in Ihrem WLAN-Netzwerk zu Hause, um bequem von Ihrem Sofa oder Schlafzimmer aus auf Ihren Heimcomputer zuzugreifen. Abonnieren Sie das Anywhere Access Pack, um von überall im Internet auf Ihre Heimcomputer zuzugreifen.

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Für geschäftlichen und persönlichen Gebrauch

Splashtop Remote Access

Greifen Sie von überall aus auf Ihre Heim- und Arbeitscomputer zu. Sichern Sie sich zusätzliche Funktionen wie Unterstützung für mehrere Monitore, Dateiübertragung, Remote-Druck, Gruppenlizenzierung, bevorzugten technischen Live-Support und mehr! Ab 5,50 €/Monat.

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Für den persönlichen Gebrauch

Anywhere Access Pack

Greifen Sie von überall aus mit Internetverbindung auf bis zu zwei Heimcomputer zu. Ihre Sitzungen sind immer vollständig sicher. 6,99 €/Monat oder 24,99 €/Jahr, wenn Sie hier abonnieren.

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Für den persönlichen Gebrauch

Productivity Pack

Fügen Sie Live-Anmerkungen und Bildschirm-Shortcuts hinzu, wenn Sie sich von Ihrem iPad und Android-Tablets verbinden, indem Sie das Productivity Pack abonnieren. 15,49 €/Jahr, wenn Sie hier abonnieren.

Nicht für iPhone verfügbar.

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Die Preise in App-Stores von Drittanbietern können höher sein.

Woman using Splashtop Personal to edit creative files

Kostenlose Fernzugriff-Software für den persönlichen Gebrauch

Splashtop Personal ist kostenlos* für den persönlichen, nichtkommerziellen Gebrauch in Ihrem lokalen Heimnetzwerk. Greifen Sie mit einem iPhone, iPad oder Android-Gerät für den mobilen Fernzugriff bequem von Ihrer Couch oder Ihrem Schlafzimmer aus auf bis zu 2 Computer zu, die nicht für geschäftliche oder kommerzielle Zwecke verwendet werden, oder greifen Sie von einem anderen Computer aus auf Ihren Remote-Computer zu.

*Kostenlos in Ihrem lokalen Heimnetzwerk. Ein Abonnement ist erforderlich, um eine Verbindung über ein externes Netzwerk herzustellen.

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Funktionen von Splashtop Personal

  • Multiple computers icon

    Zugang zu allem

    Zugriff auf alle Apps, Dateien, Videos und Musik auf Ihrem Computer. Anzeigen und Bearbeiten von Microsoft Office- und PDF-Dateien. Im Internet surfen mit Chrome, Firefox, Edge und Safari. Spielen grafikintensiver PC- und Mac-Spiele. Genießen Sie Ihre gesamte Video- und Musikbibliothek. Und vieles mehr!

  • Devices icon

    Breite Geräteunterstützung

    Greifen Sie von praktisch jedem Gerät aus auf Ihren Mac und Windows-PC zu. Splashtop Personal funktioniert auf mehreren Betriebssystemen.

  • End-User Remote Access icon

    Nicht kommerziell nutzbar

    Splashtop Personal ist ausschließlich für den nichtkommerziellen Gebrauch bestimmt und darf auf maximal 2 Computern genutzt werden. Wenn Sie Splashtop beruflich nutzen wollen, holen Sie sich Splashtop Remote Access.

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