Splashtop Personal
Einfacher Fernzugriff auf Computer für den persönlichen, nicht-kommerziellen Gebrauch. Für die kommerzielle Nutzung, einschließlich Homeoffice, ist eine Business-Testphase oder ein Abonnement erforderlich.
Fernzugriff auf Ihren Computer von jedem Gerät aus
Nutzen Sie Splashtop Personal kostenlos in Ihrem WLAN-Netzwerk zu Hause, um bequem von Ihrem Sofa oder Schlafzimmer aus auf Ihren Heimcomputer zuzugreifen. Abonnieren Sie das Anywhere Access Pack, um von überall im Internet auf Ihre Heimcomputer zuzugreifen.
Erweitern Sie Ihre Optionen mit einem Splashtop-Abonnement
Für geschäftlichen und persönlichen Gebrauch
Splashtop Remote Access
Greifen Sie von überall aus auf Ihre Heim- und Arbeitscomputer zu. Sichern Sie sich zusätzliche Funktionen wie Unterstützung für mehrere Monitore, Dateiübertragung, Remote-Druck, Gruppenlizenzierung, bevorzugten technischen Live-Support und mehr! Ab 5,50 €/Monat.
Für den persönlichen Gebrauch
Anywhere Access Pack
Greifen Sie von überall aus mit Internetverbindung auf bis zu zwei Heimcomputer zu. Ihre Sitzungen sind immer vollständig sicher. 6,99 €/Monat oder 24,99 €/Jahr, wenn Sie hier abonnieren.
Für den persönlichen Gebrauch
Productivity Pack
Fügen Sie Live-Anmerkungen und Bildschirm-Shortcuts hinzu, wenn Sie sich von Ihrem iPad und Android-Tablets verbinden, indem Sie das Productivity Pack abonnieren. 15,49 €/Jahr, wenn Sie hier abonnieren.
Nicht für iPhone verfügbar.
Die Preise in App-Stores von Drittanbietern können höher sein.
Kostenlose Fernzugriff-Software für den persönlichen Gebrauch
Splashtop Personal ist kostenlos* für den persönlichen, nichtkommerziellen Gebrauch in Ihrem lokalen Heimnetzwerk. Greifen Sie mit einem iPhone, iPad oder Android-Gerät für den mobilen Fernzugriff bequem von Ihrer Couch oder Ihrem Schlafzimmer aus auf bis zu 2 Computer zu, die nicht für geschäftliche oder kommerzielle Zwecke verwendet werden, oder greifen Sie von einem anderen Computer aus auf Ihren Remote-Computer zu.
*Kostenlos in Ihrem lokalen Heimnetzwerk. Ein Abonnement ist erforderlich, um eine Verbindung über ein externes Netzwerk herzustellen.
Funktionen von Splashtop Personal
Zugang zu allem
Zugriff auf alle Apps, Dateien, Videos und Musik auf Ihrem Computer. Anzeigen und Bearbeiten von Microsoft Office- und PDF-Dateien. Im Internet surfen mit Chrome, Firefox, Edge und Safari. Spielen grafikintensiver PC- und Mac-Spiele. Genießen Sie Ihre gesamte Video- und Musikbibliothek. Und vieles mehr!
Breite Geräteunterstützung
Greifen Sie von praktisch jedem Gerät aus auf Ihren Mac und Windows-PC zu. Splashtop Personal funktioniert auf mehreren Betriebssystemen.
Nicht kommerziell nutzbar
Splashtop Personal ist ausschließlich für den nichtkommerziellen Gebrauch bestimmt und darf auf maximal 2 Computern genutzt werden. Wenn Sie Splashtop beruflich nutzen wollen, holen Sie sich Splashtop Remote Access.
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