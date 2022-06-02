Splashtop erweitert Fernunterstützungs- und verwaltungsfunktionen für Mac-Computer
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— Splashtop Remote Support Premium bietet IT-Profis Funktionen zur Fernsteuerung, Unterstützung, Überwachung und Verwaltung von Mac- und Windows-Computern in einer einfachen Lösung —
San Jose, Kalifornien, 24. Oktober 2018 — Splashtop, Inc., der weltweit führende Anbieter von Fernzugriffs-, Kollaborations- und Remote-Supportlösungen, macht es IT-Experten und MSPs einfacher denn je, Apple Mac-Computer aus der Ferne zu überwachen, zu verwalten und zu unterstützen. Splashtop Remote Support Premium kombiniert die preisgekrönte Fernzugriffsplattform von Splashtop mit brandneuen Überwachungs- und Verwaltungsfunktionen, sodass IT-Dienstleister alle ihre Mac-Computer-Endgeräte mühelos überwachen und steuern können.
Splashtop Remote Support Premium beseitigt viele der Herausforderungen, vor denen IT-Teams stehen, mit einer kostengünstigen, benutzerfreundlichen Lösung. Dank schneller Fernzugriffsverbindungen können Techniker per Fernzugriff auf ihre Endpunktcomputer zugreifen und Support/Wartung schnell durchführen. Außerdem können IT-Teams ihre Mac-Computerinfrastruktur mit Verwaltungsfunktionen wie den folgenden besser kontrollieren:
Konfigurierbare Warnmeldungen – richten Sie Warnmeldungen in benutzerdefinierten Kombinationen ein, um den Computerstatus, die Softwareinstallation, die Speichernutzung und mehr zu überwachen.
Remote Command – ermöglicht es Benutzern, Befehle auf einem entfernten Computer auszuführen
Systembestandsaufnahme – zeigt und meldet Änderungen im System-, Hardware- und Softwarebestand
„Mac-Computer sind in der Geschäftswelt immer häufiger anzutreffen“, sagt Mark Lee, CEO von Splashtop. „Immer mehr MSPs und IT-Teams verwalten Macs aktiv am Arbeitsplatz. Remote Support Premium bietet ihnen die beste Lösung zur Unterstützung ihrer Mac (und Windows) Computer-Infrastruktur. Es ist auch die Lösung mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis, die den Kunden im Vergleich zu anderen Produkten Tausende pro Jahr einspart.“
Splashtop Remote Support Premium wurde speziell für die täglichen Aufgaben von IT-Experten entwickelt und ist die ideale Lösung für MSPs und IT-Teams. Neben dem schnellen Fernzugriff für Support- und Verwaltungsfunktionen beinhaltet Remote Support Premium auch andere bemerkenswerte Funktionen wie Dateiübertragung, Unterstützung mehrerer Monitore, Remote-Wake, Remote-Neustart, Benutzerverwaltung, Computergruppierung und mehr.
Jetzt verfügbar
Splashtop Remote Support Premium für die unbeaufsichtigte Betreuung und Verwaltung von Apple MacOS - und Windows-basierten Rechnern ist ab sofort bei https://www.splashtop.com/products/remote-support/monitoring-and-management verfügbar. Ein voll funktionsfähiges Kostenlos testen ist ebenfalls vorhanden.
Über Splashtop
Splashtop Inc. mit Sitz im Silicon Valley bietet preiswerte und erstklassige Lösungen für den Fernzugriff auf Computer und die Zusammenarbeit. Splashtop Remote Desktop Services ermöglichen es Menschen, von jedem Gerät und überall auf ihre Apps und Daten zuzugreifen. Die Splashtop-Fernunterstützungsdienste ermöglichen es IT und MSPs, Computer, mobile, industrielle Ausrüstung und das Internet der Dinge (IoT) zu unterstützen. Die On-Demand-Supportlösungen von Splashtop ermöglichen es Support- und Helpdesk-Teams, aus der Ferne auf Computer sowie iOS- und Android-Geräte zuzugreifen, um Support zu leisten. Splashtop-Kollaborationsdienste, einschließlich Mirroring360 und Classroom, ermöglichen eine effektive Bildschirmübertragung, von einer zu vielen, geräteübergreifend. Mehr als 20 Millionen Nutzer genießen Splashtop-Produkte. Erfahre mehr auf https://www.splashtop.com.