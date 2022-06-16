Splashtop veröffentlicht Verbesserungen seiner All-In-One-Lösung für sicheren Fernzugriff und Fernunterstützung
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Splashtop Enterprise ermöglicht es Endbenutzern jetzt, direkt von einem Desktop-Symbol aus Hilfe anzufordern und während einer Problembehandlung live mit Technikern zu sprechen, ebenso wie andere Funktionen wie RDP-Konnektivität und die gemeinsame Nutzung mobiler Kameras, die mit AR verbessert wurden.
CUPERTINO, Kalifornien, 19. Mai 2022 — Splashtop gab heute die Verfügbarkeit eines robusten neuen Funktionsumfangs für Splashtop Enterprise bekannt, einer Komplettlösung für Fernzugriff und Support, die es Mitarbeitern ermöglicht, von überall auf jedem Gerät zu arbeiten, und IT- und Helpdesk-Teams den Fernzugriff, den Support und die Verwaltung jedes Geräts mit unbeaufsichtigtem und beaufsichtigtem Support ermöglicht. Die neuen Funktionen ermöglichen mehr Möglichkeiten für sicheres Arbeiten im Homeoffice, vereinfachen Verbindungsabläufe und erhöhen die Effizienz für Helpdesk-Techniker und Endbenutzer.
„Wir wissen, dass sich die Bedürfnisse unserer Kunden ständig ändern, und das Kundenfeedback hat einen großen Einfluss auf unsere Produktplanung. Um Endbenutzern und Technikern ein besseres Erlebnis zu bieten, haben wir erhebliche Produktverbesserungen vorgenommen. Mit dieser Version haben wir uns darauf konzentriert, es Endbenutzern zu erleichtern, nach Hilfe zu fragen. Wir haben auch die Kommunikation zwischen Technikern und Endbenutzern verbessert, die Zusammenarbeit zwischen Technikern nahtloser gestaltet und robustere Sicherheits- und Compliance-Knöpfe bereitgestellt“, sagte Annie Chen, VP of Product bei Splashtop.
Zu den neuen Erweiterungen von Splashtop Enterprise gehören:
SOS-Anruf
Endbenutzer haben jetzt ihren eigenen „Easy Button“ für die Fernunterstützung. Wenn sie Hilfe benötigen, doppelklicken sie einfach auf die SOS Call-App auf ihrem Desktop, um eine Support-Sitzung anzufordern, sodass sie schnell und bequem Hilfe erhalten können. Die Sitzung wird an die entsprechende Warteschlange des Techniker-Supports weitergeleitet.
Sprachanruf
Während einer Tele-Assistenz-Sitzung kann der Techniker jederzeit einen Sprachanruf einleiten, um live mit dem Endbenutzer zu sprechen. Dies kann die Fehlerbehebung beschleunigen und das Kundenerlebnis verbessern.
Reibungslose technische Zusammenarbeit
Mit der neuen Funktion für die Zusammenarbeit von Technikern können bis zu zwei zusätzliche Techniker zu einer Sitzung eingeladen werden, was die maximale Effizienz des Teams fördert und die Problemlösung beim ersten Anruf erhöht.
Virtueller Außendienstsupport mit Augmented Reality
Splashtop AR ist eine neue Funktion, die es Technikern aus der Ferne ermöglicht, physische Standorte zu sehen, indem sie die gemeinsame Nutzung mobiler Kameras verwenden. Ein Techniker kann bidirektionale AR-Annotationsfunktionen und Sprachunterstützung nutzen, um technische Probleme vor Ort zu leiten, zu schulen, zu beheben und zu lösen. Zu den weiteren Funktionen gehören das Einfrieren des Frames zur Fokussierung, Sitzungsaufzeichnung und die Möglichkeit, die Taschenlampe des Mobilgeräts einzuschalten.
Sichere Überbrückung von Verbindungen zu Windows ohne VPN oder RAS-Agenten
Die Splashtop Connector-Funktion ermöglicht es IT-Administratoren, remote auf Computer in internen Netzwerken zuzugreifen, die möglicherweise keinen Internetzugang haben, oder die Installation von Drittanbieter-Apps ermöglichen. Die IT kann Remote Desktop Protocol (RDP) Verbindungen zu Windows-Computern und -Servern über Splashtop sicher verbinden, ohne zusätzliche Software auf diesen Endpunkten zu installieren und ohne dass ein VPN erforderlich ist. Benutzer können auch bestehende Remote Desktop Services (RDS) nutzen, um einzelne Desktop-Sitzungen auf demselben Computer zu genießen oder eine bestimmte Anwendung remote auszuführen, ohne eine Verbindung zu einem vollständigen Remote-Desktop herzustellen.
Verbesserte Kontrolle mit IP-Whitelisting
Splashtop Enterprise bietet jetzt IP-Whitelisting an, sodass Unternehmen den Zugriff auf bestimmte IP-Adressen einschränken und das potenzielle Risiko eines unbefugten Zugriffs weiter verringern können.
Erweiterte Prüfung und Protokollierung
Für Unternehmen mit strengen Prüfungs- und Disaster-Recovery-Prozessen kann Splashtop jetzt in SIEM-Lösungen (Security Information and Events Management) wie Splunk oder SumoLogic integriert werden, um Ereignisse und Sitzungsdetails automatisch zu protokollieren, wodurch die IT-Administratoren entlastet werden.
Splashtop Enterprise wurde von TrustRadius mit dem Top Product Award 2022 ausgezeichnet, einer Auszeichnung, die ausschließlich auf Kundenfeedback basiert. Endanwender genießen leistungsstarke Funktionen wie 4K-HD-Qualität, Bildraten von bis zu 60 Bildern pro Sekunde (FPS), Geräteumleitung und Mikrofonpassthrough für Produktivität. In Kombination sorgen diese Funktionen für ein so schnelles und einfaches Erlebnis, dass die Benutzer das Gefühl haben, vor Ort zu arbeiten, unabhängig von ihrem Standort.
Über Splashtop
Splashtop ist ein führendes Unternehmen für sicheren Fernzugriff und Support. Die Lösungen für flexibles Arbeiten, Lernen und IT-Support bieten ein „persönliches Erlebnis“, das so schnell, einfach und sicher ist wie vor einem Computer vor Ort. Splashtop bietet hohe Leistung mit 4K-Qualität bei 60 Bildern pro Sekunde, erweiterte Sicherheitsfunktionen und Konformität, eine Anwendung für Zugriff und Support für alle Geräte und Betriebssysteme sowie sofortigen globalen Support mit direktem Zugang zu einem Experten. Mehr als 30 Millionen Nutzer, darunter 85 Prozent der Fortune-500-Unternehmen, nutzen Splashtop-Produkte weltweit.