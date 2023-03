Splashtop gewinnt die Top Rated Awards 2022 von TrustRadius

TrustRadius würdigt Splashtop als führenden Anbieter sowohl in den Kategorien der Lösungen für Remote Desktop als auch Fernunterstützung.

CUPERTINO, Kalifornien, 11. Mai 2022 – Splashtop, ein führendes Unternehmen für sichere Fernzugriffs- und Fernunterstützungslösungen, gab heute bekannt, dass es mit dem Top Rated Award 2022 von TrustRadius, einer angesehenen B2B-Softwareprüfungsplattform, ausgezeichnet wurde.

„Splashtop Enterprise wurde in den Kategorien Remote Desktop Software und Remote Support Software mit zwei Bestnoten ausgezeichnet“, sagte Megan Headley, VP of Research bei TrustRadius. „Diese Auszeichnungen basieren ausschließlich auf dem Feedback ihrer Kunden. Splashtop Enterprise-Kunden heben die Bildschirmübertragung, Remote-Sitzungen über das Internet und die Möglichkeit, die Fernsteuerung vom Handy aus zu initiieren, zusammen mit dem hochwertigen Kundensupport hervor.“

Das sagen verifizierte Kunden von Splashtop Enterprise auf TrustRadius: „Splashtop Enterprise ist genauso robust wie alle anderen und verfügt über eine sehr einfach zu bedienende Navigation, um viele Desktop- und Serversysteme zu verwalten. Mir gefällt die Möglichkeit, alle Monitore einfach mit einem Klick zu sehen und dann zurück zu einem einzigen Monitor meiner Wahl zu wechseln. Es ist wirklich eine großartige Plattform und ein kostensparender Vorteil für Ihre IT-Teams!“ Mike Cleveland, IT-Manager für Endbenutzertechnologien bei Queen's Health Systems, 5.001-10.000 Mitarbeiter.

„Die Splashtop-Sicherheitsfunktionen mit Zwei-Faktor-Authentifizierung und Geräteverifizierung sind sehr robust und machen einen GROSSEN Teil der Gründe aus, warum wir uns für das Programm entschieden haben. Es ist sicher, aber die Sicherheit steht der Nutzung des Programms nicht im Weg.“ Dirk van den Heuvel, Präsident/General Manager, Groove Distribution, 11-50 Mitarbeiter.

„Als Pädagoge für Medienproduktion benötige ich einen leistungsstarken Desktop-Computer, um meine Videoproduktionsprogramme auszuführen. Mit Splashtop konnte ich von meinem privaten Laptop oder von einem der anderen Büros, die ich benutzen muss, wenn ich zu verschiedenen Schulorten reise, sicher auf meinen Arbeitscomputer zugreifen. Ich konnte Videos problemlos bearbeiten und musste mir keine Gedanken darüber machen, wo all meine Dateien gespeichert waren oder ob ich unterwegs nicht die gleiche Verarbeitungsleistung hatte. Splashtop hat aus einem günstigen Laptop eine High-End-Medienproduktionsmaschine gemacht.“ Verifizierter Nutzer, Media Production Company, 1001-5000 Mitarbeiter.

„Ich habe Splashtop hauptsächlich verwendet, um andere Softwareentwickler zu unterstützen oder Remote-Server zu verwalten. Splashtop macht es sehr einfach, seine Remote-Software zu installieren, sodass du problemlos eine Verbindung zu anderen Systemen herstellen kannst. Die Verwaltung von Remote-Computern ist über eine Konsole möglich, auf die in jedem Webbrowser zugegriffen werden kann. Sehr praktisch! Splashtop war immer zuverlässig und die Bildqualität war hervorragend. Ich war auch in der Lage, ohne Verzögerung mit Remote-Systemen zu interagieren und auch Aufgaben auszuführen, die eine Erhöhung der Sicherheit erforderten. Bei einigen Remote-Tools kannst du nur als Benutzer agieren, nicht als Administrator.“ Dr. Holger Flick, Chief Executive Officer (CEO), FlixEngineering LLC, 1—10 Mitarbeiter.

„ Splashtop ist eine wichtige Bereicherung für meinen Arbeitsablauf. Ich kann mir nicht vorstellen, es nicht zu haben. Ich würde keine andere Remote-Desktop-Software als Splashtop verwenden wollen. Es ist einfach zu benutzen. Du musst keine Zeit damit verbringen, irgendetwas zu konfigurieren und kannst schnell an die Arbeit gehen. Allein der Preis und die Anzahl der Verbindungen sind die Investition wert.“ Britton Hoskins, Chefredakteur, Xphias LLC, 1—10 Mitarbeiter.

Splashtop Enterprise bietet eine Anwendung für den Fernzugriff und Support für Geräte und Betriebssysteme. Die elegante Erfahrung ist so schnell und einfach, die Benutzer haben das Gefühl, vor Ort zu arbeiten, aber sie haben die Freiheit und die leistungsstarken Funktionen, von überall auf der Welt aus zu arbeiten, mit jedem Gerät oder Betriebssystem. Sie erhalten 4K-HD-Qualität, schnelle Verbindungen in Echtzeit, Bildraten von bis zu 60 Bildern pro Sekunde und anpassbare Einstellungen, um ein optimales Remote-Sitzungserlebnis zu erzielen.

IT-Teams verfügen über eine einheitliche Plattform, um Endbenutzern sicheren technischen Remote-Support zu bieten, unabhängig davon, wo sie sich befinden und welches Gerät sie verwenden. Mit erweiterten Tele-Assistenzfunktionen kann die IT hybride Arbeitsplätze effektiv unterstützen und Störungen der Produktionsprozesse minimieren. Die Sicherheitsfunktionen von Splashtop umfassen Zwei-Faktor-Authentifizierung, Single Sign-On, granulare Zugriffskontrolle und sind SOC 2-konform mit Unterstützung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), des California Consumer Privacy Act (CCPA) und anderer staatlicher Vorschriften.

Splashtop Enterprise wird von der TrustRadius-Community mit einem trScore von 9,5 von 10 und über 475 verifizierten Bewertungen als wertvoller Spieler in den Kategorien Remote-Desktop- und Remote-Support-Software anerkannt.

Seit 2016 sind die TrustRadius Top Rated Awards zum Industriestandard im B2B-Bereich für die unvoreingenommene Anerkennung von Technologieprodukten geworden. Sie basieren ausschließlich auf Kundenfeedback und wurden nie von der Meinung eines Analysten oder ihrem Status als TrustRadius-Kunde beeinflusst. Hier ist eine detaillierte Aufschlüsselung der Kriterien der Methodik und Bewertung, die TrustRadius verwendet, um die am besten bewerteten Gewinner zu ermitteln.

„Wir stellen das Kundenerlebnis bei Splashtop an die erste Stelle, sei es in unserem Produktdesign oder beim Live-Support in Echtzeit“, sagte Mark Lee, Chief Executive Officer von Splashtop. „Wir sind stolz darauf, von unserer Benutzergemeinschaft so freundliches Feedback erhalten zu haben, und freuen uns über diese Anerkennung durch TrustRadius.“

Um mehr über die Fernzugriffs- und Support-Lösungen von Splashtop zu erfahren, besuche bitte Splashtop.com oder lies Bewertungen auf TrustRadius.

Über Splashtop

Splashtop ist ein führendes Unternehmen für sicheren Fernzugriff und Support. Die Lösungen für flexibles Arbeiten, Lernen und IT-Support bieten ein „persönliches Erlebnis“, das so schnell, einfach und sicher ist wie vor einem Computer vor Ort. Splashtop bietet hohe Leistung mit 4K-Qualität bei 60 Bildern pro Sekunde, erweiterte Sicherheitsfunktionen und Konformität, eine Anwendung für Zugriff und Support für alle Geräte und Betriebssysteme sowie sofortigen globalen Support mit direktem Zugang zu einem Experten. Mehr als 30 Millionen Nutzer, darunter 85 Prozent der Fortune-500-Unternehmen, nutzen Splashtop-Produkte weltweit. Splashtop.com

Über TrustRadius

TrustRadius ist die vertrauenswürdigste Recherche- und Bewertungsplattform für Führungskräfte, um die richtige Software für ihre Bedürfnisse zu finden und auszuwählen. Entscheidungsträger aus allen Branchen verlassen sich auf verifizierte, von Gleichaltrigen durchgeführte Beratung und Forschung von TrustRadius. Verkäufer binden Käufer mit hoher Kaufabsicht an und überzeugen sie, indem sie ihre einzigartigen Geschichten durch aussagekräftige Bewertungen erzählen. Über 12 Millionen Besucher pro Jahr erstellen und interagieren mit hochwertigen Bewertungsinhalten und Daten auf TrustRadius.com. TrustRadius mit Hauptsitz in Austin, Texas, wurde von erfolgreichen Unternehmern gegründet und wird von Mayfield Fund, LiveOak Venture Partners und Next Coast Ventures unterstützt.