Splashtop erweitert die Fernsteuerungsfunktionen von Syncro
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MSPs erhalten innerhalb der Syncro-Plattform nun auch Splashtop, womit sie von überall aus sicher auf verwaltete Geräte zugreifen und sie steuern sowie Fernzugriffsfunktionen für ihre Kunden bieten können
SAN JOSE, Kalifornien, 2. Juni 2021 – Splashtop, ein führender Anbieter von Fernzugriffslösungen, und SyncroMSP, die moderne Plattform für Remote Monitoring und Management (RMM) und Professional Services Automation (PSA), erweitern jetzt ihre Partnerschaft, um Managed-Service-Providern (MSPs) einen sicheren und effizienten Support für verwaltete Geräte zu ermöglichen und so die Profitabilität und Kundenzufriedenheit zu steigern. MSPs haben zudem die Möglichkeit, zusätzliche Umsätze zu generieren, indem sie Splashtop für ihre Kunden anbieten, um Fernarbeit und hybrides Arbeiten nach der Pandemie zu ermöglichen.
In der Vergangenheit mussten Syncro-Nutzer ein separates Splashtop-Abonnement erwerben und ihre Maschinen und Techniker über beide Konsolen verwalten. Als Reaktion auf das Feedback der Nutzer und die große Nachfrage ist Syncro nun zusammen mit Splashtop für alle Kunden innerhalb seiner Plattform erhältlich – für eine vollständig nahtlose Erfahrung mit folgenden Funktionen:
Jederzeit leistungsstarker Fernzugriff auf verwaltete Computer, auch ohne Anwesenheit eines Endbenutzers
Fernzugriff mit einem Klick auf Assets von überall auf der Syncro-Plattform
In-Session-Funktionen wie Dateiübertragung, Ferndruck, Chat und mehr
Die Option, Fernzugriffslösungen zu kaufen und an Kunden weiterzuverkaufen
„Die Möglichkeit, sich von überall aus per Fernzugriff mit einem verwalteten Gerät zu verbinden, Fehler zu beheben und Probleme sofort zu lösen, ist für MSPs entscheidend, um eine hohe Kundenzufriedenheit zu gewährleisten. Wir freuen uns, dass die Fernzugriffslösung von Splashtop MSPs nicht nur dabei helfen wird, dies zu erreichen, sondern auch die Fernarbeit für ihre Kunden durch die integrierte All-in-One-Plattform von Syncro möglich ist“, sagt Mark Lee, Mitbegründer und CEO von Splashtop.
„Splashtop ist die bevorzugte Fernsteuerungslösung für viele unserer Kunden und wir freuen uns, dass wir sie nun gebündelt in Syncro anbieten können. Die erstklassigen Funktionen von Splashtop sorgen dafür, dass unsere Nutzer produktiver arbeiten können und eine bessere Benutzererfahrung erhalten. Diese Partnerschaft ist ein weiterer Schritt auf dem Weg, das ultimative integrierte Tool zu entwickeln, um die Profitabilität von MSPs zu steigern“, sagt Robert Reichner, CEO von Syncro.
„Unsere Techniker nutzen Syncro und Splashtop nun schon seit vielen Monaten, und es läuft großartig! Mit dieser Kombination haben wir alle Werkzeuge, die wir brauchen, um hochwertige IT-Services und den Support für unsere Kunden zu gewährleisten. Die verbesserte Integration von Splashtop sorgt für ein nahtloses Erlebnis mit Syncro“, so Mark Bradshaw, Managing Director von SME IT Solutions Limited.
Besuchen Sie splashtop.com/partners/integrations/syncro, um mehr über die kombinierte Lösung und ihre Funktionsweisezu erfahren.
Über SyncroMSP
Syncro ist führend bei der Entwicklung von MSP-Plattformen der nächsten Generation, die alle Lösungen, die MSPs benötigen, auf einer intuitiven Plattform kombinieren. Die einheitliche MSP-Betriebsplattform von Syncro automatisiert und vereinfacht die Servicebereitstellung für IT-Experten, damit sie ihr Geschäft ausbauen können. Besuche syncromsp.com für weitere Informationen.
Über Splashtop
Splashtop Inc. mit Sitz im Silicon Valley bietet Fernzugriff und Fernsoftware und -dienstleistungen der nächsten Generation für Unternehmen, akademische und Forschungseinrichtungen, Regierungsbehörden, kleine Unternehmen, MSPs, IT-Abteilungen und Einzelpersonen. Splashtops cloudbasierter, sicherer und einfach zu verwaltender Fernzugriffsansatz ersetzt zunehmend herkömmliche Ansätze wie virtuelle private Netzwerke (VPNs) und erzielt gleichzeitig einen beeindruckenden Net Promoter Score (NPS) von 93, einen Standard zur Bewertung der Kundenzufriedenheit. Mehr als 30 Millionen Nutzer, darunter 85 Prozent der Fortune-500-Unternehmen, nutzen Splashtop-Produkte weltweit. Weitere Informationen findest du auf splashtop.com.