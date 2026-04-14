Splashtop ermöglicht Fernsupport innerhalb von Rippling
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Die eingebaute Integration ermöglicht IT-Teams den Fernzugriff und die Fernsteuerung von Geräten innerhalb von Rippling, mit vollem Kontext aus Gerätemanagement- und Identitäts-Workflows.
CUPERTINO, Kalifornien, 5. Mai 2026 — Splashtop® Inc. ist jetzt direkt in Rippling integriert, was Administratoren den Ein-Klick-Zugriff ermöglicht, um Mitarbeitergeräte mit Mac und Windows sicher über die Geräte-App zu steuern. Die Funktionen von Splashtop unterstützen Workflows innerhalb von Rippling und ermöglichen es IT-Teams, sichere Sitzungen über Geräteaufzeichnungen zu starten und Maßnahmen im vollständigen Kontext von Benutzeridentität, Gerätegesundheit und Richtlinienkontrollen zu ergreifen. Mit Splashtop integriert können IT-Teams direkt von der Geräteübersicht zur Fernaktion wechseln, wodurch die Problemlösung beschleunigt wird und jede Sitzung mit Identitäts- und Richtlinienanforderungen übereinstimmt.
„Splashtop wird zunehmend der bevorzugte Fernzugriff -Partner für Softwareplattformen, die integrierte IT-Erlebnisse schaffen“, sagte Mark Lee, CEO und Mitbegründer von Splashtop. „Durch unsere Zusammenarbeit mit Rippling sehen Kunden bereits Verbesserungen in den betrieblichen Arbeitsabläufen, mit höherer Geschwindigkeit, Sicherheit und Kontrolle.“
Da Unternehmen ihre Geschäftssysteme in einheitliche Plattformen konsolidieren, wird die Fähigkeit, sicher auf Geräte zuzugreifen und auf ihnen zu agieren, zur Grundlage für IT-Operationen. Durch die Einbettung von Splashtop verbessert Rippling seine Plattform mit Echtzeit-Fernsteuerung, wodurch IT-Teams sofort auf Geräteinformationen reagieren und reaktionsfähigere Workflows ermöglichen können.
„Unsere Mission ist es, kluge Köpfe zu befreien, damit sie sich auf schwierige Probleme konzentrieren können“, sagte Zaafir Kherani, Leitender Produktmanager des Rippling Device Management. „Durch die Integration von Splashtop ermöglichen wir IT-Teams, Geräte sicher in Echtzeit im selben System zuzugreifen und zu unterstützen, das sie zur Verwaltung von Mitarbeitern, Geräten und Identitäten verwenden.“ Das schafft ein vernetzteres Erlebnis, das unseren Kunden hilft, schneller zu handeln und die Kontrolle über ihre Umgebungen zu behalten.
Die Funktionalität ist jetzt verfügbar. Für weitere Informationen besuchen Sie Rippling Gerätemanagement.
Über Splashtop
Splashtop ist der weltweit führende Anbieter von Fernzugriffs- und Fernsupportlösungen, die sichere Leistung in der Work-from-anywhere-Welt vereinfachen. Mit dem Erfolg der Kunden als oberster Priorität ist die Technologie von Splashtop einfach zu implementieren, zu nutzen und zu verwalten für kleine und mittelständische Unternehmen sowie Konzerne. Sie bietet erweiterte Sicherheitsfunktionen, hohe Durchsatzraten, umfassende Geräteunterstützung und einen 24/5-Kundensupport. Die zugängliche Lösung, die von mehr als 30 Millionen Nutzern ausgewählt wurde, Splashtop ist ein Partner, der es den Nutzern ermöglicht, zu ihren eigenen Bedingungen zu wachsen und sich mit hochflexiblen Plänen zu skalieren. Splashtop ist ein Mitglied der Microsoft Intelligent Security Association (MISA), das mit Microsoft bei ihren Bemühungen zusammenarbeitet, um Kunden bei der Bewältigung der sich entwickelnden Herausforderungen der heutigen IT-Landschaft zu unterstützen. Besuchen Sie www.splashtop.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, um mehr zu erfahren.
Über Rippling
Rippling ist die führende Plattform für Workforce-Management, die HR, IT und Finanzen in einem einzigen einheitlichen System vereint. Mit Rippling können Unternehmen den gesamten Lebenszyklus eines Mitarbeiters verwalten - von der Einstellung und Einführung bis hin zu Gehaltsabrechnung, Leistungen, Geräten und mehr - alles an einem Ort. Auf Grundlage einer einzigen Datenquelle für Mitarbeiterdaten automatisiert Rippling mehr Aufgaben als jedes andere System, sodass sich Organisationen darauf konzentrieren können, was am wichtigsten ist: ihre Mitarbeiter. Gegründet im Jahr 2016 und mit Hauptsitz in San Francisco, bedient Rippling weltweit Zehntausende von Unternehmen. Erfahren Sie mehr auf rippling.com.