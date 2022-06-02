Splashtop kooperiert mit JumpCloud, um Single Sign-On für Fernzugriffslösungen bereitzustellen.
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Unternehmen können JumpClouds Directory-as-a-Service® nutzen, um die Fernzugriffssoftware von Splashtop mit zentralisierter Authentifizierung massenhaft und sicher zu implementieren.
SAN JOSE, Kalifornien, 11. Mai 2020 — Splashtop Inc., ein weltweit führender Anbieter von Fernzugriffs-, Kollaborations- und Fernsupport-Lösungen, ist eine Partnerschaft mit JumpCloud, dem weltweit ersten Directory-as-a-Service, eingegangen, um Single Sign-On (SSO) für Splashtops Fernzugriffslösungen bereitzustellen. Die Authentifizierung über SSO verbessert die Benutzerfreundlichkeit für Benutzer und ermöglicht es Unternehmen, sicherzustellen, dass Passwörter den Compliance- und Sicherheitsanforderungen entsprechen.
„Durch die Partnerschaft mit JumpCloud und ihrem Directory-as-a-Service können wir ihr Cloud-Verzeichnis nutzen, um Authentifizierung über SSO für unsere Fernzugriffsplattform bereitzustellen“, sagte Splashtop-CEO Mark Lee. „Viele Unternehmen möchten Homeoffice-Fähigkeiten massenhaft an Mitarbeiter verteilen. Splashtops sichere Fernzugriff auf Computer Lösungen in Kombination mit JumpClouds branchenführendem SSO-Dienst bieten Organisationen die richtigen Werkzeuge, um Remote-Arbeit sicher und effektiv zu ermöglichen.
„Wie unzählige Organisationen während dieser COVID-19-Pandemie erlebt haben, hat die Belastung der IT-Teams und Mitarbeiter durch den plötzlichen Wechsel zu sicherem und effizientem Arbeiten von zu Hause aus enorme Herausforderungen aufgezeigt“, sagte Greg Keller, Chief Technology Officer bei JumpCloud. Unsere Partnerschaft mit Splashtop kombiniert zwei fortschrittliche Lösungen, die ein echtes „Work from anywhere“-Modell unterstützen und verwalten. Von den bekannten Fernhilfefunktionen von Splashtop bis hin zu den Identitäts- und Sicherheitskontrollen auf Geräteebene von JumpCloud bietet die Partnerschaft eine fortschrittliche, Cloud-basierte Management-Suite, um modernen IT-Teams die Leistung zu bieten, die sie für die Unterstützung der Fernarbeit benötigen.“
Verfügbarkeit
Organisationen können den Zugang zu Splashtop mit ihren JumpCloud-Anmeldeinformationen ermöglichen, indem sie eine der folgenden Splashtop-Lösungen kaufen:
Splashtop Business Access Pro Volumenlizenz - Ermöglicht Mitarbeitern den Fernzugriff auf ihre Windows-, Mac- und Linux-Computer von jedem beliebigen Gerät aus, um von zu Hause aus zu arbeiten.
Splashtop On-Demand Support (SOS) für Unternehmen - Ermöglicht IT-Abteilungen und Helpdesks den Fernzugriff und Support für die Computer, Tablets und mobilen Geräte ihrer Benutzer.
Über JumpCloud
JumpCloud® Directory-as-a-Service® ist Active Directory® und LDAP neu gedacht. JumpCloud verwaltet und verbindet Benutzer sicher mit ihren Systemen, Anwendungen, Dateien und Netzwerken. Für weitere Informationen besuchen Sie https://jumpcloud.com/.
Über Splashtop
Splashtop bietet Profis, MSPs, IT-Abteilungen und Helpdesks erstklassige Fernzugriffs- und Fernunterstützungslösungen mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Splashtop ist eine beliebte Alternative zu VPN/RDP, VNC, RD Gateway und anderer Fernzugriffssoftware. Über 30 Millionen Nutzer, 200.000 Unternehmen und Regierungsbehörden nutzen Splashtop-Produkte weltweit.