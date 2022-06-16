Splashtop ermöglicht kostenlose 60-tägige Nutzung seiner Fernzugriffslösung als Reaktion auf den Ausbruch der COVID‑19‑Pandemie
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*Jetzt, da sich die Coronavirus-Situation in den anfangs schwer betroffenen asiatischen Ländern verbessert hat, ist das 60-tägige Testprogramm beendet und neue Studien werden7 Tage dauern.
San Jose, Kalifornien, 14. Februar 2020 — Splashtop Inc., der weltweit führende Anbieter von Fernzugriffs-, Kollaborations- und Remote-Supportlösungen, erweitert den kostenlosen Fernzugriff für Unternehmen und Einzelpersonen in Ländern, die vom Coronavirus betroffen sind. Einwohner von Singapur, China, Hongkong, Taiwan und Macau, die sich für eine kostenlose Testversion von Splashtop Business Access anmelden, erhalten eine verlängerte 60-tägige kostenlose Testversion, damit sie während des Ausbruchs remote arbeiten können. Einwohner anderer Länder erhalten kostenlose 7Tage.
Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.splashtop.com/free-remote-access-work-from-home-coronavirus.
In Hongkong wurden Beamte, Bankangestellte, Anwälte und eine Vielzahl anderer Mitarbeiter des privaten Sektors gebeten, von zu Hause aus zu arbeiten, um die Gefahr durch das Virus zu minimieren. Andere Organisationen und Unternehmen folgen diesem Trend.
Die Arbeit von zu Hause aus erfordert eine Vielzahl von Tools, um Bildschirme zu teilen, Zeitpläne/Aufgaben zu verwalten und Daten wie Dokumente zu teilen — eine Infrastruktur, die vielen Unternehmen fehlt.
Um den vom Coronavirus betroffenen Gebieten zu helfen, bietet Splashtop seine Fernzugriffslösungen für Unternehmen 60 Tage lang kostenlos an, sowohl für Unternehmen als auch für Zivilisten in Singapur, China, Hongkong, Taiwan und Macau.
Splashtop Business Access ermöglicht es Benutzern, von ihrem Smartphone, Tablet oder einem anderen Computer aus eine Verbindung zu Windows-PCs und Macs herzustellen — so, als ob sie vor ihrem Arbeitscomputer sitzen würden. Splashtop Business Access bietet auch Fernzugriff für Dateiübertragung per Drag-and-Drop und Bildschirmübertragung.
„Wir machen uns große Sorgen um die Gesundheit unserer Mitarbeiter, Freunde und Familien in Asien. Deshalb stellen wir unsere Technologie denjenigen zur Verfügung, die von dieser schrecklichen Krankheit betroffen sind. Wir hoffen und ermutigen andere Anbieter in unserer Branche, dasselbe zu tun. Wir beten, dass dieser Ausbruch bald eingedämmt wird.“ — Mark Lee, CEO von Splashtop
Über Splashtop
Splashtop Inc. mit Sitz im Silicon Valley bietet das beste Preis-Leistungs-Verhältnis und die besten Lösungen für den Fernzugriff auf Computer und die Zusammenarbeit. Splashtop Remote Desktop Services ermöglichen es Menschen, von jedem Gerät und überall auf ihre Apps und Daten zuzugreifen.
Die Splashtop Remote Support Services ermöglichen es IT und MSPs, Computer, mobile, industrielle Ausrüstung und das Internet der Dinge (IoT) zu unterstützen. Splashtop On-Demand-Supportlösungen ermöglichen es Support- und Helpdesk-Teams, aus der Ferne auf Computer sowie iOS- und Android-Geräte zuzugreifen, um Support zu leisten.
Splashtop-Kollaborationsdienste, einschließlich Mirroring360 und Classroom, ermöglichen eine effektive, geräteübergreifende Bildschirmfreigabe. Mehr als 20 Millionen Benutzer verwenden Splashtop-Produkte. Erfahren Sie mehr unter https://www.splashtop.com.