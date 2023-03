Top 5 Software-Tools für die Telearbeit im Jahr 2023

Müssen Sie Arbeit außerhalb des Büros erledigen? Auch an Homeoffice-Tagen können Sie und Ihr Team mit den richtigen Software-Tools produktiv sein.

Work from Home (WFH)-Tage werden dank technologischer Fortschritte immer häufiger. Arbeitnehmer können jetzt mehr denn je an Tagen, an denen sie krank sind, sich um die Familie kümmern oder Besorgungen erledigen müssen, von zu Hause aus arbeiten.

Obwohl die Möglichkeit, von zu Hause aus zu arbeiten, ein großer Vorteil ist, ist es wichtig, dass Sie und Ihr Team über die richtigen Software-Tools verfügen, um sicherzustellen, dass Sie Ihre Ziele auch unter Berücksichtigung von WFH-Tagen erreichen können.

Dies gilt insbesondere dann, wenn unvorhergesehene Umstände Sie oder jemanden aus Ihrem Team für einen längeren Zeitraum vom Büro fernhalten. Dies kann einem einzelnen oder ganzen Unternehmen passieren, wie wir beim Ausbruch des Coronavirus sehen.

Vor diesem Hintergrund sind hier die 5 Arten von Softwaretools, die Sie und Ihr Team benötigen, damit Sie produktiv sein und gleichzeitig die Vorteile des Arbeitens von zu Hause aus genießen können:

Projektmanagement

Echtzeit-Kommunikation

Zusammenarbeit

Teamüberwachung und -management

Fernzugriff

Die besten Software-Tools für das Arbeiten von zu Hause aus

Projektmanagement

Wenn Sie an mehreren Projekten arbeiten, an denen verschiedene Stakeholder beteiligt sind, die für unterschiedliche Aufgaben verantwortlich sind, kann es schwierig sein, gut organisiert zu bleiben. Das Arbeiten von zu Hause aus kann es noch schwieriger machen, für eine gute Organisation aller zu sorgen.

Projektmanagement-Tools verfolgen Projekt-Roadmaps in Echtzeit über Online-Dashboards. So wissen Sie auch bei der Arbeit im Homeoffice, welche Aufgaben Sie erledigen müssen und was der Status anderer Aufgaben im Projekt ist.

Zu den besten Projektmanagement-Tools gehören ProofHub, Trello, monday.com und Workfront.

Echtzeit-Kommunikation

Damit Teams stets auf dem Laufenden bleiben, müssen Sie auch sicherstellen, dass alle Kommunikationswege offen und leicht zugänglich sind. Besonders die Zugänglichkeit ist wichtig, denn wenn jemand, der von zu Hause aus arbeitet, ein wichtiges Gespräch verpasst und keine Möglichkeit hat, auf das Besprochene zuzugreifen, wird er ins Hintertreffen geraten.

Echtzeit-Kommunikationstools ermöglichen es ganzen Teams, Nachrichten in relevanten Gruppen zu posten. So können Remote-Mitarbeitende ganz einfach zu einem Gespräch beitragen oder vergangene Nachrichten nachholen, wenn sie zuvor keine Zeit hatten. Andere Tools bieten die Möglichkeit, über im Internet gehostete Telefonanrufe oder Video-Chats Gespräche zu führen und sich dabei sehen zu können.

Zu den wichtigsten Tools für die Kommunikation in Echtzeit gehören Slack, Skype und Zoom.

Zusammenarbeit

Wenn mehrere Personen gemeinsam an einer Aufgabe arbeiten, kann die Zusammenarbeit mit jemandem im Homeoffice fast unmöglich erscheinen. Zusammenarbeitssoftware ermöglicht es Remote-Mitarbeitenden, zu gemeinsam genutzten Dateien beizutragen, sodass sie weiterhin in Echtzeit mit einem Team zusammenarbeiten können.

Beliebte Tools für die Zusammenarbeit sind Google Drive, Microsoft Teams und Confluence.

Teamüberwachung und -management

Dies ist für den Teamleiter. Wenn Sie WFH brauchen oder Mitglieder Ihres Teams von zu Hause aus arbeiten, dann ist es wichtig, dass Sie immer noch die Möglichkeit haben, dafür zu sorgen, dass jeder in Ihrem Team engagiert ist und seinen Beitrag leistet.

Es gibt Tools, mit denen Sie Ihr Team zu seinem Engagement und seiner Meinung zu seiner Arbeit befragen können. Es gibt auch Tools, die Ihnen anzeigen, wie aktiv Ihr Team ist, indem sie Tastatur-, Maus-, App- und andere Nutzungsmetriken verfolgen. Diese Tools helfen Ihnen, die Motivation Ihres Teams aufrecht zu erhalten, und warnen Sie gleichzeitig, wenn ein Teammitglied ins Hintertreffen gerät.

Zu den Software-Tools für die Überwachung und Verwaltung von Teams gehören Hubstaff, Officevibe und JotForm.

Software für den Fernzugriff

Haben Sie schon einmal eine wichtige Datei oder Anwendung auf Ihrem Arbeitscomputer gebraucht und konnten nicht darauf zugreifen, weil Sie nicht im Büro waren?

Fernzugriffssoftware macht Ihre Arbeitscomputer jederzeit für Sie zugänglich. Sie können von zu Hause aus auf Ihren Arbeitsrechner zugreifen und ihn so nutzen, als säßen Sie direkt davor. Öffnen Sie eine beliebige Datei und verwenden Sie eine beliebige Anwendung auf Ihrem Arbeitscomputer, indem Sie von einem anderen Gerät aus darauf zugreifen.

Das beste Fernzugriffstool für die Arbeit von zu Hause aus ist Splashtop Business Access.

Außerdem bietet Splashtop Fernzugriffsrabatte für Massenlizenzen an, damit ganze Teams von zu Hause aus arbeiten können.

Homeoffice-Arbeit mit Splashtop Remote Access

„Splashtop ist sehr erschwinglich, lässt sich einfach und schnell auf dem Computer installieren und man kann damit einfach und sicher von überall aus auf seinen Unternehmens-Desktop zuzugreifen. Ich bin so dankbar für den Remote-Service von Splashtop. Er macht mir das Leben leichter!“ – Christine Gray, Grayd-A Metal Fabricators

Splashtop Business Access ist die beste Fernzugriffssoftware für die Arbeit von zu Hause aus. 20 Millionen Menschen auf der ganzen Welt nutzen bereits Splashtop, um eine Vielzahl von Vorteilen zu erleben, darunter:

Sicherung des Fernzugriffs auf Ihre Arbeitscomputer – jederzeit, auch außerhalb der normalen Arbeitszeiten.

Zugriff auf Windows-, Mac- und Linux-Computer von jedem anderen Windows-, Mac-, iOS-, Android- oder Chromebook-Gerät aus.

Produktivitätssteigernde Tools, mit denen Sie Dateien zwischen Computern übertragen, Dokumente aus der Ferne drucken, Ihren Bildschirm freigeben können und vieles mehr.

Produktives Arbeiten von zu Hause aus, als ob Sie persönlich im Büro an Ihrem Computer säßen.

Verwaltung mehrerer Benutzer und Computer unter Ihrem Splashtop-Konto.

Möchten Sie es ausprobieren? Sie können Splashtop jetzt kostenlos testen. Richten Sie Ihren Arbeitscomputer ganz einfach in wenigen Minuten ein und greifen Sie heute Abend von zu Hause aus per Fernzugriff darauf zu! Keine Kreditkarte oder Verpflichtung erforderlich, um eine kostenlose Testversion zu starten.

„Ich kann von jedem Ort aus auf meinen Arbeitsdesktop zugreifen und ohne Bedenken arbeiten. Gibt mir die Flexibilität, die ich brauche, um Arbeit und Privatleben zu verbinden.“ – Bobby Bottom, Integrated Electrical

