Splashtop als Gewinner der TrustRadius' Tech Cares Awards 2026 für das Wohlbefinden und die Entwicklung von Mitarbeitenden ausgezeichnet
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Die Auszeichnung spiegelt eine von den Gründern geprägte Unternehmenskultur wider, die darauf ausgerichtet ist, Mitarbeitende in den verschiedenen Phasen ihrer Karriere und ihres Lebens zu unterstützen.
CUPERTINO, Calif., 1. Sep. 2026 — Splashtop Inc. gab heute bekannt, dass das Unternehmen bei den TrustRadius Tech Cares Awards 2026 in der Kategorie Mitarbeiterwohlbefinden und -entwicklung als Gewinner ausgezeichnet wurde. Das jährliche Programm würdigt B2B-Technologieunternehmen, die im vergangenen Jahr über Standardleistungen hinausgegangen sind, um ihre Mitarbeitenden und Communities zu unterstützen. Die diesjährige Kategorie ehrt Organisationen, die ein Umfeld schaffen, in dem sich Menschen unterstützt und wertgeschätzt fühlen und sich beruflich wie persönlich weiterentwickeln können.
Splashtop wird seit seiner Gründung vor fast 20 Jahren von den Gründern geführt, und diese Geschichte prägt weiterhin, wie das Unternehmen mit seinem eigenen Team umgeht. Die Unternehmenskultur basiert auf der Überzeugung, dass Mitarbeitende ihre beste Arbeit leisten und dem Unternehmen am längsten treu bleiben, wenn sie sich wertgeschätzt fühlen und mit den Menschen um sie herum verbunden sind. Das zeigt sich darin, wie Splashtop Menschen in verschiedenen Phasen ihrer Karriere und ihres Privatlebens unterstützt – ob sie am Anfang ihrer Laufbahn stehen und Anschluss suchen oder neue Verantwortung zu Hause übernehmen.
„Ein Unternehmen langfristig aufzubauen bedeutet, einen Arbeitsplatz zu schaffen, an dem Menschen die Unterstützung und Möglichkeiten haben, mit ihm gemeinsam zu wachsen“, sagte Mark Lee, CEO und Mitgründer von Splashtop. „Wir möchten, dass sich unsere Mitarbeitenden mit den Menschen, mit denen sie arbeiten, verbunden fühlen, bei Bedarf auf Ressourcen zugreifen können und sich während ihrer gesamten Karriere weiterentwickeln. Diese Auszeichnung spiegelt die Kultur wider, die unsere Teams gemeinsam aufgebaut haben.“
Splashtop unterstützt Mitarbeitende in verschiedenen Bereichen rund um Wohlbefinden und Entwicklung, darunter körperliches Wohlbefinden, wichtige Lebensereignisse und Gemeinschaft.
Wohlbefinden im Arbeitsalltag integriert
Fitnesskurse vor Ort, darunter Boxen, Zirkeltraining und Pilates, vergünstigte Fitnessstudio-Mitgliedschaften sowie ein eigener Trainingsbereich bieten Mitarbeitenden Möglichkeiten, aktiv zu bleiben, ohne das Büro zu verlassen. Ein täglicher Essenszuschuss von 20 $ ermöglicht es Mitarbeitenden, aus einer Speisekarte lokaler Restaurants mit unterschiedlichsten kulinarischen Angeboten zu bestellen, und die Pausenräume sind mit kostenlosen, nahrhaften Snacks ausgestattet, um Mitarbeitende den ganzen Tag über zu unterstützen.
Unterstützung bei wichtigen Lebensereignissen
Mitarbeitende können auf eine Reihe von Ressourcen zurückgreifen, die auf bestimmte Lebenssituationen und Bedürfnisse zugeschnitten sind und immer dann zur Verfügung stehen, wenn diese Bedürfnisse entstehen. Eine eigene Mother's Lounge bietet stillenden Eltern einen privaten, vollständig ausgestatteten Raum, den sie bei der Rückkehr an den Arbeitsplatz nach der Geburt eines Kindes nutzen können. Die Angebote zur psychischen Gesundheit reichen von geführter Meditation und Achtsamkeit bis hin zu Therapie, Coaching und spezialisierter Unterstützung im Bereich der Verhaltensgesundheit, damit Mitarbeitende je nach ihrer Situation Zugang zum passenden Maß an Betreuung erhalten. Kostenerstattung für Studiengebühren sowie Unterstützung bei Zertifizierungen, Kursen und Branchenkonferenzen geben Mitarbeitenden den Freiraum, ihre Karriere weiter auszubauen, während sich ihre Ziele weiterentwickeln. Zusammen spiegeln diese Beispiele zusammen mit zusätzlichen Ressourcen ein fortlaufendes Bemühen wider, Mitarbeitende dort abzuholen, wo sie stehen, während sich ihr Leben, ihre Verantwortlichkeiten und ihre Ambitionen verändern.
Eine Kultur der Zugehörigkeit
Splashtop würdigt das ganze Jahr über die Kulturen und Traditionen, die seine Mitarbeitenden ins Unternehmen einbringen – vom Lunar New Year bis zu Diwali – zusammen mit regelmäßigen Teamevents, die Menschen einen Anlass geben, sich außerhalb ihrer üblichen Arbeitsabläufe auszutauschen. Ein Pausenraum mit Tischtennis und monatliche Brettspielabende schaffen zusätzliche alltägliche Möglichkeiten, damit Kolleginnen und Kollegen miteinander in Kontakt kommen. Für die vielfältige Belegschaft von Splashtop trägt diese Beständigkeit dazu bei, ein Gefühl der Zugehörigkeit zu schaffen.
Splashtop hat sich durch Beständigkeit und Sorgfalt das Vertrauen der IT-Teams und Unternehmen erarbeitet, die sich jeden Tag auf seine Technologie verlassen. Dasselbe Prinzip prägt auch, wie das Unternehmen in sein eigenes Team investiert.
Informationen zu Karrierechancen und zur Unternehmenskultur bei Splashtop finden Sie unter www.splashtop.com/about/careers.
Über Splashtop
Splashtop ist der weltweit am besten bewertete Anbieter von Remote-Arbeits-, Support- und Verwaltungslösungen, die die Sicherheit und Leistung in der Welt der ortsunabhängigen Arbeit vereinfachen. Bei Splashtop steht der Kundenerfolg an erster Stelle. Daher ist seine Technologie für kleine und mittlere Unternehmen und Konzerne einfach zu implementieren, zu verwenden und zu verwalten und bietet fortschrittliche Sicherheitsfunktionen, hohen Durchsatz, umfassenden Gerätesupport und 24/5-Kundensupport. Splashtop ist die zugängliche Lösung, die von mehr als 30 Millionen Nutzern gewählt wird, und ein Partner, der es ihnen ermöglicht, zu ihren eigenen Bedingungen mit hochflexiblen Plänen zu wachsen und zu skalieren. Splashtop ist Mitglied der Microsoft Intelligent Security Association (MISA) und bemüht sich gemeinsam mit Microsoft, Kunden bei der Bewältigung der sich entwickelnden Herausforderungen der heutigen IT-Landschaft zu unterstützen. Besuchen Sie www.splashtop.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, um mehr zu erfahren.